Fenerbahçe için sezon kabus gibi başlamıştı. Avrupa defterinin erken kapanması, ardından ligde alınan peş peşe kötü sonuçlar sonunda Sarı-Lacivertliler’in şampiyonluk yarışına daha ligin ilk yarısından havlu atması gündeme gelmişti.
Gazete Habertürk'ün haberine göre; İşte böylesine stresli günlerde Ankara’da Osmanlıspor maçına çıktı Fenerbahçe. Son dakikada gelen golle alınan 1-1’lik beraberlik sonrasında teknik direktör Aykut Kocaman, “Gereğini yapacağım” diyerek istifa sinyalleri verdi.
Ancak yönetimin araya girmesi ve futbolcuların da toparlanmasıyla sanki takıma sihirli bir el deydi. Kocaman yönetimindeki Kanarya zirveye adım adım tırmanışının ilk sinyalini DG Sivasspor karşısında aldığı 4-1’lik galibiyetle verdi.
ARTIK COŞTU BİR KERE!
Ardından Fenerbahçe zorlu Antalyaspor deplasmanına gitti. Oradan da alınan 1-0’lık galibiyet ümitleri daha da artırdı. Arada kupada alınan 6-0’lık Adana Demirspor galibiyeti yüzleri güldürmeye başladı. Kadıköy’de kazanılan 4-2’lik Kasımpaşa maçı sonrasında rakiplerin de puan kaybetmesiyle zirvenin yakalanması sonucu artık sesler daha gür çıkmaya başladı. Ve son olarak da dün akşam 1-0’lık Bursaspor galibiyeti geldi. Kısacası Aykut kocaman artık Fenerbahçe’de ‘gereğini’ resmen yapıyor.
"BAŞINDAN BERİ ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI SÖYLÜYORUM"
Teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin şampiyonluğu ile ilgili net ifadeler kullandı... Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli hocası, “Kazanmanın ötesinde oyun gücünün de geliştiğini görmek beni mutlu etti. Ben başından beri bizim takımımızın şampiyon olacağını, şampiyonluğu çok istediğini ve şampiyonluk için kapasitesinin olduğunu söylüyorum. 3 maçı kazanarak geldik buraya. 4. maç zor olmaya çok aday bir maçtı. Golden sonra da kendi oyunumuzu oynamaya çaba göstermemiz, ısrarlı olmamız galibiyet kadar değerliydi. Bizi bir adım daha yukarıya çıkarabilecek bir artı olarak hanemize yazmamız gerekiyor” dedi.
ALİ PALABIYIK TEPKİSİ: PROVOKE EDİCİ BİR SORU
Aykut Kocaman maç sonundaki basın toplantısında bir basın mensubunun, “Ali Palabıyık’ı sürekli Fenerbahçe’nin istemesinin bir nedeni var mı?” sorusunu ise “Provoke edici bir soru. İçimden geçenleri söyleyemeyeceğim. Hatta hiçbir şey söylemeyeyim. Olayları birazcık nesnel değerlendiren birinin böyle soru sormaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.
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