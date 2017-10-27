Aykut Kocaman: ''Hala 8 puan gerideyiz''

Teknik Direktör Aykut Kocaman, takımda gevşemeye izin vermiyor...

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Sarı-Lacivertliler sezona zorlu maçlar ve kötü sonuçlarla başlamış ardından da son iki haftada da örnce Evkur yeni Malatyaspor’u yenip ardından da Galatasaray ile berabere kalarak yüzü gülmeye başlamıştı. kalan haftalarda ilk maçlara göre daha kolay rakiplerle karşılaşılacak olması da ister istemek futbolcuların üzerinde bir rehavet havası oluşturdu. Ancak bunun farkına varan teknik direktör Aykut Kocaman oyuncularıyla yaptığı toplantıda hepsini ciddi bir şekilde uyararak kalan haftalarda çok dikkatli olmalarını istedi.

''KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAM''

Fenerbahçe’nin tecrübeli hocası oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Fikstü- rün zor kısmı geride kalmış gibi görü- nebilir. Bu bizim maçlara kosantrasyonumuzla alakalı. Her maça aynı önemi vererek hazırlanmazsak geride kalan 9 haftadan daha fazla zorlanırız. Ayrıca kosantrasyonunu iyi görmediğim oyuncunun gözünün yaşına bakmam. Hala liderin 8 puan gerisindeyiz. Herkes gelecek maçlara buna göre kendini hazırlasın” dedi.

KAMENI ÇIKMADI JANSSEN ÖZEL ÇALIŞTI

Fenerbahçe'de Pazartesi günü oynanacak olan Kayserispor maçının hazırlıkları dün yapılan çalışmayla devam etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri’ndeki idmana ağrıları bulunan kaleci Carlos Kameni tedbir amaçlı olarak çıkmadı. Yine aynı sıkıntıları yaşayan Vincent Janssen ise özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. İki oyuncunun da önemli bir şeyinin olmadığı bugünkü idmana katılacakları belirtildi. Teknik direktör Aykut Kocaman çift kale maçta Galatasaray derbisinde sahaya sürdüğü onbiri yine denedi. Tecrübeli çalıştırıcının Kameni ve Janssen’in de dönmesiyle maça kadar yine aynı onbirle çalışacağı öğrenildi.

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