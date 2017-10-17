Aykut Kocaman: ''İkinci yarıda daha da yükseliriz''

Aykut Kocaman 2010-11 sezonuna dikkat çekti.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Evkur Yeni Malatya’yı sahasında 3-1 mağlup ederek gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral depolayan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Kadıköy’de aldıkları galibiyetin kıymetinin 3 puandan daha fazla olduğunu vurgulayarak “Akhisar maçından sonra bu galibiyet bizi kendimize getirdi. İnşallah 2011’deki gibi toparlanma maçımız, kaderin döndüğü maç bu Yeni Malatya maçı olmuştur. Şunu söylemem gerekiyor; Almamız gereken puanın çok altında kaldık. Benim hesaplarımdan bağımsız; en azından 3-4 puan daha yukarıda olmalıydık” ifadelerini kullandı.

''KRİZ FIRSAT DOĞURABİLİR''

Kocaman, 8 puanlık farka rağmen hiçbir şeyin henüz bitmediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Devreyi makul bir puanla kapatabilirsek bu durumu toparlayabiliriz. Çünkü biz ikinci yarıda çıkarız. Gerçekten iyi çalışan bir takımız. Hiçbir problem yok bu konuda. Oyuncu grubu çok karakterli bir grup. Bu yüzden ikinci yarıda daha da yükseliriz. 8 puan geride gitmemiz sıkıntılı gözükebilir ama bu tip krizler fırsat doğurabilir. Biz de bu fırsatı yakalayacağız."

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