Aykut Kocaman: ''İkinci yarıda daha da yükseliriz''

Aykut Kocaman 2010-11 sezonuna dikkat çekti.
Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Evkur Yeni Malatya’yı sahasında 3-1 mağlup ederek gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral depolayan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Kadıköy’de aldıkları galibiyetin kıymetinin 3 puandan daha fazla olduğunu vurgulayarak “Akhisar maçından sonra bu galibiyet bizi kendimize getirdi. İnşallah 2011’deki gibi toparlanma maçımız, kaderin döndüğü maç bu Yeni Malatya maçı olmuştur. Şunu söylemem gerekiyor; Almamız gereken puanın çok altında kaldık. Benim hesaplarımdan bağımsız; en azından 3-4 puan daha yukarıda olmalıydık” ifadelerini kullandı.
''KRİZ FIRSAT DOĞURABİLİR''
Kocaman, 8 puanlık farka rağmen hiçbir şeyin henüz bitmediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Devreyi makul bir puanla kapatabilirsek bu durumu toparlayabiliriz. Çünkü biz ikinci yarıda çıkarız. Gerçekten iyi çalışan bir takımız. Hiçbir problem yok bu konuda. Oyuncu grubu çok karakterli bir grup. Bu yüzden ikinci yarıda daha da yükseliriz. 8 puan geride gitmemiz sıkıntılı gözükebilir ama bu tip krizler fırsat doğurabilir. Biz de bu fırsatı yakalayacağız."
- aykut kocaman
- yeni malatya
- fenerbahçe
- galatasaray
- 2010-11 Sezonu
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.