Aykut Kocaman ile Şenol Güneş'in derbi planı belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisi öncesinde futbolcularına hitaben moral verici bir konuşma yaptı...



Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli hocası Samandıra’daki idman sonrasında yaptığı toplantıda, “Yarın (bugün) birçoğunuz daha önce hayatınızda yaşamadığınız bir tecrübeyi yaşayacaksınız. Bugüne kadar oynadığınız tüm maçları, edindiğiniz tüm tecrübeleri bir kenara koyun. Arkanızda görülmemiş bir itici güç ve çok kuvvetli bir gürültü olacak” dedi.



‘MÜKAFATINI ALACAKSINIZ’

Kanarya’nın tecrübeli çalıştırıcısı konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Futbolun keyfini her anlamıyla alacaksınız. Bunun zevkini çıkarırken bir fazla koşunun, bir fazla müdahalenin, bir fazla gayretin misliyle mükafatını aldığınızı göreceksiniz. Kendi evimizde oynayacağız ve bizim kurallarımız geçerli olacak. Sahanın her yerinde üstünlüğümüzü rakibe hissettirecek ve istediklerimizi yapacağız. Hepinize güveniyorum.”

KARTAL UZAKTAN YIKACAK

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, Fenerbahçe derbisine çok iyi hazırlanan Beşiktaş’ta hedef; rakibi uzaktan şutlarla devirmek. Bu doğrultuda, Talisca ve Q7 idmanlarda bol bol şut ve frikik çalıştı. Cenk de yan top uygulamasında attığı gollerle göz doldurdu Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde arka arkaya önemli sonuçlar alan Beşiktaş’ta, son hedef; 2005 yılından beri deplasmanda yenemediği Fenerbahçe’yi bugün Kadıköy’de devirmek...



Aynı zamanda kazanıp şampiyonluk yarışında rakibine havlu attırmak isteyen Siyah-Beyazlılar, bu önemli maça en iyi şekilde hazırlanırken takımın yıldızlarının da hafta boyunca ekstra çalışmalar yaptığı öğrenildi. Ricardo Quaresma, Anderson Talisca ile son maçlarda performansı zirve yapan Cenk Tosun’un şut ve orta uygulamaları üzerinde durdukları, özellikle Q7 ve Talisca’nın frikik denemelerinde oldukça isabetli bir oran yakaladıkları kaydedildi.



‘EN ÖNEMLİ SİLAHIMIZ OLACAK’

Teknik direktör Şenol Güneş’in bu ikili ile yaptığı görüşmede, “Uzaktan şutlar bizim en önemli silahımız olacak. Rakip kalecisi bu sezon zaman zaman kötü goller yedi. Siz de bunu artıya çevirebilirsiniz. Özellikle çaprazdan ve ortadan kaleye göndereceğimiz şutlar tehlike yaratabilir. Kaleciden seken toplar da bize fırsat olabilir. Bu nedenle ikinizden de kaleyi gördüğünüz en müsait pozisyonda vurmanızı bekliyorum” dedi. Q7 ve Talisca da “Bu maç bizim için çok önemli. Gerekeni yapıp 3 puanı alan taraf olacağız” şeklinde karşılık verdi.



"FENERBAHÇE FENERBAHÇE'DİR"

Fiziksel çalışmalar dışında futbolcular kendi aralarında yaptıkları sohbetlerle de bu derbiye mental olarak hazırlanıyor. Yeniler, eskilere Fenerbahçe derbisinin önemini aktarırken, rakibin lige kötü başlamasının aldatıcı olmaması gerektiği vurgulanıyor... Siyah-Beyazlılar, orta olarak şu düşüncede birleşiyor: “Savunma anlamında çok iyi değil gibi görünüyorlar. Kalede de bir sıkıntıları olduğu gerçek. Ama ne olursa olsan Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe’dir. Böyle derbileri sahalarında çok iyi oynuyorlar. Dikkatli olmak zorundayız.”





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