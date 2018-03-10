Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, zorlu Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Roman Neustadter, Josef ve Giuliano ile ayrı ayrı özel görüşmeler gerçekleştirdi. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, takımın 3 bölgesinin temel oyuncusu olan yıldız isimlerden daha fazla sorumluluk almalarını ve saha içinde arkadaşlarını ateşlemelerini isteyen tecrübeli teknik adam, “Artık hiçbir şekilde telafisi olmayan bir döneme girdik sırasıyla maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Sezon boyunca takımı taşıyan temel oyuncular oldunuz. Bu son dönemde de taşın altına elinizi koymanızı istiyorum. Hem bölgenizin lideri hem de arkadaşlarınızı her dakika ateşleyen isimler olmanızı istiyorum. Bu zor dönemi hep birlikte atlatabiliriz ama sizin ekstra çabanızı görmek istiyorum” uyarılarında bulundu.
SIRADA KAPTANLAR
Evkur yeni Malatyaspor maçı öncesinde teknik direktör Aykut Kocaman’ın uyarı toplantıları bununla da sınırla kalmayacak. Zorlu 90 dakika öncesinde Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli çalıştırıcısının bugün de kaptanlarla bir konuşma yapması bekleniyor. Kocaman’ın en büyük hedefi de yaptığı bu konuşmalarla bütün oyuncuların şampiyonluk yarışına 4 elle sarılmasını sağlamak.
İDMAN SONRASI YOLCULUK
Fenerbahçe, Evkur yeni Malatyaspor maçının son çalışmasını bugün yapacak ve hazırlıklar tamamlanacak. Ardından akşam saatlerinde Fenerbahçe kafilesi Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Malatya’ya giderek kampa girecekler. Takımla birlikte başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin de gitmesi bekleniyor.
‘TEMBELLİK İŞİMİZİ ZORLAŞTIRIR’
Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıkları sürerken Aykut Kocaman ve kurmayları rakibin takım savunmasında çok başarılı olduğunun altı bir sefer daha çizildi. Teknik heyet oyunculardan maç içerisinde kesinlikle tembellik istemediklerini belirtirken, “Rakip savunmada çok enerjik. Tembel paslar, tembel koşular bizim işimizi çok zorlaştırır. Sürekli hareket halinde olmamız ve opsiyon yaratmamız gerekiyor. Bunun bilincinde hareket edersek rakibi çözebiliriz” ifadelerini kullandı.
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