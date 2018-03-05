Habertürk Spor'un haberine göre; Aykut Kocaman'ın '6 savunmacılı' sistemi, Akhisarspor maçında iflas etti! İşte yaşananlar:

FERNANDAO 1.94, SERGİNHO 1.78

DAKİKA 14: Skrtel, itip düşmeye hazır Seleznyov’un ekmeğine yağ sürdü. Ömer’in serbest atışında Dirar ve İsla, ön direğe koşan iki adamı birden kaçırdı. 1.78’lik Serginho, 1.92’lik Fernandao’dan önce topa dokunup Kameni’yi avladı.

MUĞDAT, ISLA’YI PERİŞAN ETTİ

DAKİKA 35: Tel tel dökülen İsla, Larsson’a bir, Muğdat’a 2 kez geçildi. Muğdat soldan hızla kale önüne inerken, Neustadter rakibini perdeleyemedi. Akhisarlı oyuncu topu içeri kestiğinde Skrtel, göbekte pozisyon almada uzak kaldı.

HASAN ALİ DEVRİLDİ, NEUSTADTER İZLEDİ

DAKİKA 59: İki golde katkısı olan, birini atamayan Hasan Ali, rakibin 3. golünde sol çizgide yere yatmasına rağmen Eray’ı kaçırdı. Eray’ın ortasında yakın mesafedeki Neustadter ve Kameni, Larsson’un vuruşunu izlemekle yetindi.

KOCAMAN'A SORULAR!

■ Beşiktaş maçında rakibin solunu kilitleyen, bir de gol atan Şener Özbayraklı neden Akhisar önünde oynamadı, niye performansı tartışılan İsla’yla başlandı?

■ İkinci yarıda gole ihtiyaç olmasına rağmen takımın efektif ismi Valbuena neden erken oyundan alındı?

■ Beşiktaş karşısında verdiği paslarla klasını konuşturan, Şener’e bir de asist yapan Mehmet Ekici’yi oyuna sürmekte niçin bu kadar geç kalındı?

■ Risk alınması gereken dakikalarda Josef de Souza veya M.Topal ikilisinden biri çıkarılarak Soldado’yla çift forvete daha erken dönülemez miydi?