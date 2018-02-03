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"Bugün TFF Başkanı Beşiktaşlı, Kulüpler Birliği Başkanı Beşiktaşlı, maçtan önce yayıncı kuruluşta 3 Beşiktaşlı yorum yapıyor. Mücadeleniz yetecek mi?" sorusu üzerine Aykut Kocaman: "Her şey o kadar aleni, o kadar ortada ki... Körler sağırlar, birbirini ağırlar diye eğleniyoruz gibi."