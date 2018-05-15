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Christoph Daum'un teknik direktörlüğü zamanında 2005-2006 sezonunda 90 kez rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe, daha sonra sadece iki sezon 74 golden fazla attı. Bu iki dönemde de (2010-2011 ve 2017-2018) Aykut Kocaman'ın takımın başında olması dikkati çekti.