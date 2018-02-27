15 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında sonlanan Fenerbahçe hem şampiyonluk yarışında rüzgarı arkasına alma adına önemli bir avantajı kaybederken hem de ezeli rakibi Kartal’ı yarışın dışına itme fırsatını kaçırdı...

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Maça adeta 1-0 önde başlayan Kanarya, her ne kadar atılan erken golle ciddi bir avantaj sağlasa da teknik direktör Aykut Kocaman’ın planları bu kez tutmadı. Vida’nın 11’de olmayacağını düşünüp Fernandao’ya atılacak hava topları üzerinden hücum organizasyonlarını kuran Kocaman, ilk yanılgıya burada düştü.

BEKLER AKSAYINCA

Buna rağmen F.Bahçe, ilk yarım saat önde baskıyla Kartal’ı püskürtmeyi başarırken, 32’de İsmail Köybaşı’nın sakatlanıp Mauricio Isla’nın sol beke geçmesi tüm dengeleri alt üste etti. Sağ bekte Şener’in sol tarafta da Isla’nın aksaması, ürkek oyunun sebeplerinden biri olurken, Kocaman’ın hamleleri ise maçın seyrini değiştirmeye yetmedi. Aatif’ın yerine giren Alper, hiçbir varlık gösteremedi. Takımın en efektif futbolcusu Valbuena’nın 2-1’den sonra 79’da oyuna girmesi ise Kocaman’ın en çok eleştirilen kararı oldu.

3. KEZ SON MAÇTA PRİMİ KAÇIRDILAR

F.Bahçe’de futbolcular bu sezon değişen prim sistemiyle motivasyonları artarken, paket maç sistemiyle belirlenen primlere bir türlü ulaşamadılar. İlk olarak Osmanlı beraberliğin ardından ilk yarıdaki son 6 maç için belirlenen 1 milyon Euro’luk prime çok yaklaşan futbolcular, Konya ile 1-1 berabere kalınca primi kaçırmıştı. Yönetim, ikinci yarının başında 3’lü maç paketleri üzerinden yeni prim sistemi belirlerken, 3 karşılaşma için 7 puan şartı konulmuştu. Fakat Sarı-Lacivertiler, Göztepe, Trabzon ve G.Birliği virajında sadece 5 puan topladığı için yine prim alamadı.

ŞİMDİ FİNAL MAÇI G.SARAY

Sonraki 3 maç olan Başakşehir, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarına da 9 puan için 750 bin Euro, 7 puan için 500 bin Euro prim belirlenirken, Vodafone Park’ta kaybedilen maçtan sonra futbolcular, bu sezon 3. kez primden mahrum kaldılar. Sarı-Lacivertliler, Akhisar, Malatya ve G.Saray maçlarında 9 puan toplaması halinde prim kazanma hakkı elde edecek. 17 Mart’taki derbi tam anlamıyla bir final maçına dönüşürken; teknik heyet, adeta “prim fobisi” oluşan takımı; mental açıdan toplamak için yoğun çaba sarf ediyor.

ALPER'E BÜYÜK TEPKİ!

Bu sezon bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve hamle oyuncusuna dönüşen Alper, eline geçen hiç- bir fırsatı değerlendiremedi. Son olarak Beşiktaş maçında Valbuena’dan önce tercih edilmesine rağmen bu şansı çok kötü kullanan 26 yaşındaki futbolcu, oyuna girdikten sonra hiçbir katkı veremedi. Bu durum teknik direktör Aykut Kocaman’ı çok sinirlendirirken, takıma enerji katması ve presi yükseltmesi beklenen Alper, adeta yokları oynadı.