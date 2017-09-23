Aykut Kocaman'ın son kararı Kameni

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, kale için son kararını verdi. Tecrübeli çalıştırıcının son Alanya maçında olduğu gibi, zorlu derbide de tercihini Carlos Kameni’den yana kullanacağı öğrenildi. Bu sezon 2’si Avrupa Ligi olmak üzere 3 resmi maçta görev alan Kamerunlu file bekçisi 5 gol yedi.

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volkan demirel

Carlos Kameni