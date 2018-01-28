Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe’de sıkıntı büyük. Giuliano, Şener Özbayraklı, Luis Neto, Vincent Janssen ve Yiğithan Güveli’nin yokluğuna bir de Martin Skrtel’in eklenmesi teknik direktör Aykut Kocaman’ın tüm planlarını altüst etti. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Göztepe maçında dizinden sakatlanan Slovak yıldız hafta boyunca idmanlara katılamadı.

Luis Neto ve Yiğithan Güveli yerine oynayabilecek iki isimdi ancak onlar da sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamıyorlar. Durum böyle olunca da Sarı-Lacivertliler’de bu önemli maç öncesinde taşlar yerinde oynadı. Aykut Kocaman, bugün her zaman orta sahada görmeye alıştığımız Nabil Dirar’ı sağ beke, sağ bekte oynayan Mauricio İsla’yı ise stoperde Roman Neustadter’in yanında oynatmayı planlıyor.

MECBURİYETTEN VALBUENA

Teknik direktör Aykut Kocaman, takımın geri kalan bölümünde ise beklenen isimlere yer verecek. Ön liberoda Mehmet Topal ile Josef de Souza yer alacak. Eksiklerin çokluğundan Kocaman’ın sürekli olarak yedek bıraktığı Mathieu Valbuena’nın ise bu defa on birde yer alması bekleniyor. Aatif Chahechouhe ve Alper Potuk da orta sahayı tamamlayan isimler olacak. Gol ayağı ise Jose Fernandao.

EKİCİ YENİDEN KADRODA

Fenerbahçe'nin sezon başında Trabzonspor’dan transfer ettiği Mehmet Ekici’nin, uzun bir aranın ardından Bordo-Mavililer karşısında kadroda olması bekleniyor. Yaklaşık 2 aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mehmet, eski takımına karşı ilk defa forma giymek için teknik direktör Aykut Kocaman’dan şans bekleyecek. Mehmet, sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmada sakatlığı sebebiyle forma giyememişti

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