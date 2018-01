Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu. Kocaman, Ozan Tufan'ın kafasındaki oyuna uymadığını söyledi. Tecrübeli hoca, transfer yapılmasını da çok istediğini söyledi.

İşte Kocaman'ın açıklamaları:

OZAN TUFAN

"Hem Ozan Tufan açısından, hem antrenör, hem yönetim, kulüp açısından, hem de geleceği açısından. Aslında geleceği açısından, bir karar vermesi için. Büyük konuşmayı sevmem ama sezonun 2. yarısında benim şu andaki kafamda, bu yanlış da, doğru da olabilir, umarım bir yere gider ve bunu yanlışlamak için bu gayreti gösterir, canı gönülden dilerim bunu. İşi uzatmaktansa, çocuk için de kendi yolunu belirlemesi için verilmiş bir karar bu. Buradan bir sürü anlam üretmenin, bir şeyler çıkarmaya çalışmanın anlamı yok. Yok onu söyledi, bunu yaptı falan değil. Başka bir oyun var kafamda ve bu oyundaki yerde Ozan'a yer yok. Ozan'ın kendi geleceğini şekillendirmesinde karar vermesine yardımcı olmak için yapılmış bir şey."

OSMANLISPOR MAÇI

"Osmanlıspor maçı tam dip oldu. Tam yıkım orada oldu. Ondan sonra bir takım reaksiyonlarla birlikte geri dönüş oldu. Gelecekle ilgili bana en çok güven veren şey daha fazla birlikte olmamız. Bu da bize yüzde 5 puan katkısı verecektir. O yüzde 5 bizim için çok önemli olacak. Uzun süreli beraberliğin katacağı güvenin rahatlığı ile konuşuyorum."

"DİKİNE FUTBOL YOK"

"Ülkemizde doğrular ile yanlışlar yer değiştirmiş durumda. Hücum takımı, savunma takımı yok böyle bir şey. Bu geçiş oyunu artık. Hayat hızlanıyor, oyun da hızlanıyor. Rakipten topu alamazsanız oynayamazsınız. Büyük takımsanız, topu rakibe vermemeniz gerekiyor. Ben yorumcuları da anlıyorum. Bizim olayları kavrama anlayışımızı bildiğim için anlamaya çalışıyorum. Bakış açılarıyla oyunu anlamaya çalışanları saygıyla karşılıyorum. Dikine futbol, hücum futbolu falan yok ama. Futbol iç içe. Top sendeyken de rakipteyken de 10 kişi hatta kaleciyle birlikte 11 kişi oynuyorsunuz. Hepimiz bu piyasanın içerisinde yaşayan insanlarız. Kendine yapılması istenmeyen şeyleri, sırf daha fazla izlenmek için başkalarına yapma. İnsanı insan yapan şey vicdandır. Ben işlerini yapmasın demiyorum ama biraz vicdana sahip olmaları gerekiyor.

"Mantıklı bir şekilde düşünülse belki başka bir karar çıkabilirdi ama karar verirken duygular ağır bastı. Her şeyi yan yana getirdiğim zaman, belki farklı kararlar verebilirdim kendi adıma. Belki daha doğru ve anlamlı bir karar olabilirdi sonuçta ama burayı seçtim ve bunun temel nedeni de duygularla hareket etmem."

"Bir takımı değiştirmek, baktığınız zaman daha cazip gibi görünüyor iki nedenden dolayı: Psikolojisi bozulmuş ve taraftarla arasındaki bağ kopmuş bir takımın olması. Böyle bir değişiklik yapmak camiaya heyecan verebilirdi. Büyük takımları uzun süre boyunca yukarıda tutan faktörlerin başında kadro istikrarı ve oyuncu yönetimi geliyor. Bu yadsınamaz bir gerçek ve buna ekonomiyi mutlaka katmamız gerekiyor. Türk futbolunun temel problemlerinden bir tanesi mali problemler... Oyuncularımın tamamını değiştirme şansımız yok. Bir takım değişiklikler yapmak gerekiyordu ve bundan dolayı da olmayacağını anladığımız bazı oyuncularla yolları ayırıp ufak tefek takviyeler yaptık. Bunlar çok kolay olmadı geçiş sürecinde tabii ki."

OSMANLISPOR MAÇINDAN SONRA YAŞANANLAR

"Sezon başında beni en çok sıkıntıya sokan da yetenekleri tartışılmaz isimlerin basit hataları çok yapması oldu. Böylece şiddetli puan kayıpları ve Vardar felaketi de bunların beraberinde geldi. Osmanlıspor maçından sonra bir karar vermek gerekiyordu. Doğru bir oyuncu grubuna sahiptik ama bir yerlerde tıkanma vardı ve benim de yapmaya çalıştığım şey tıkanmayı açmaya çalışmaktı. Sorumluluk bendeydi ve bir şeyler yapmam gerekiyordu ama sonuç olarak yaşanan olaylar devam etmemi gerektirdi. O süreçten sonra bazı şeyler kendiliğinden de yerine oturdu."

"Makyaj yapmaktansa ana sorunlara yönelmek fikri çok ağır basıyor. Antrenörlükteki temel problemlerinden birisi, neresi olursa olsun, bu oldu. Bunu görmezden gelemiyorum. Bunlarla yüzleşmeye başladığım andan itibaren; oyun içerisindeki bir konudan kulüp yönetimine kadar her türlü konuda bunlarla ilgili düzeltmelere gittiğiniz anda bir şeyler gecikmeye başlıyor. Bunları her yerde yaşadım. Fenerbahçe, Konyaspor, İstanbulspor, Malatyaspor ve Ankaraspor'da başlangıç dönemleri, ana sorunları ötelemeden düzeltip çalışmakla ve sonrasında başarıyı sürdürebilir şekilde götürmekle geçti. Her giriş dönemimde aynı sorun oluyor. Bunların olacağını biliyordum ki yine oldu. Kendime bu yüzden kızdım ama bu bir problem değil, durum. Ben bunu seçmiyorum, kafam buraya doğru gidiyor. Makyaj yapmanın kısa vadeli olduğunu ve getirdiğinden çok götürdüğünü düşünüyorum."

"Temel amacım Fenerbahçe'nin 'üçüncü bölge' takımı olması. Çok üzgünüm ama ülkemizde doğrularla yanlışlar yer değiştirmiş durumda. Bu oyunda artık sadece hücum futbolu yok, sadece savunma futbolu da yok. Büyük takım olmaya öykünenlerin dünyasında böyle sıfatlar yok. Hücum yaparken savunma, savunma yaparken de hücum prensipleri vardır. Rakipten top almadan hücum edemezsin, bunun için de çaba lazım. Ayrıca sadece çaba da yetmiyor. Doğru pozisyon almak, yerleşmek, oynamak lazım. Eğer büyük takımsan, aldığın topu da kolay vermeyeceksin."

"Aklı başında, kendi bakış açısıyla konuşan, olayları ilişkilendirmeye çalışıp eleştiri yapanları da saygıyla karşılıyorum ve onlardan beslenmeye çalışıyorum; ama öbür taraftan 'dikine futbol' gibi kavramları anlamıyorum, bu oyun bunlarla tarif edilemez. Oyunda kontrol ettiğimiz şey 10 kişinin birlikte hareket etmesi. Savunma ya da hücum yok, herkes iç içe. Hatta kaleci de işin içinde... Çalışıyoruz, ezberlerimizi artırıyoruz."

"ON BİNLERCE KİLOMETRE KOŞABİLECEK OYUNCULAR LAZIM"

"Lionel Messi'yi bir kenara ayırıyorum. Tüm takımlara baktığımızda bir oyuncu atak ya da savunmacı diye ayrılmıyor. Topu kaybettiğinizde ilk savunmayı atak oyuncuları yapacak. Yoksa her şey sıradanlaşır. Çok iyi kadro kuruyorsun, büyük olduğunu düşünüyorsun ama rakipler zaaflarını bulup kabadayılık yapmaya başlıyor. Esas güç, atak ve savunmayı iç içe yapmak. Topu vermemek ve verirsen de geri alma gücüne sahip olmak… Bunu yapabilmek için de kapasitesi yüksek, bunu kullanabilecek, onlarca bin kilometre koşabilecek oyuncular lazım. Bunu kutsallaştırmıyorum ama bu olmadan da olmuyor."

"6 HAFTADA DURUMUMUZ BELLİ OLUR"

"Bu grupla 6 aydır çalışıyorum zaten. Ufak ufak da olsa toplanmaya ve gelişmeye başladık. Zaten gelecek 6 haftada bizim durumumuz belli olacak. İkinci yarının ilk 6 haftasında çok zorlu maçlar oynayacağız. Şampiyonluk savaşı veren birçok takımla karşılaşacağız. Şimdi alacağın oyuncuyu adapte etme konusu var. Seviye olarak üstün olsa bile bu sefer adaptasyon ve fiyat sorunu çıkıyor. Şu anda benim içim çalıştığım oyuncular dünyanın en iyi oyuncuları."

NAPOLI'YE ÖVGÜ

"Takip ettiğim kadarıyla, bence en saygıdeğer takım Napoli. Maliyet ve sahadaki verim açısından... Müthiş bir makine gibiler. Oyuncuların hepsi uzun süredir beraber forma giyiyor. Pep Guardiola'lı Manchester City de keza böyle... Geçen sezonki eksikliği bu sezon kapadılar. Real Madrid bütün kupaları topladı ve Zidane ile şekil değiştirdi. Barcelona 30 yıllık periyottan sonra dönüşüme girdi; ama bence Napoli ve Atletico Madrid gibi takımlar, maliyet açısından sıkıntılı takımlar için iyi birer model oldular. Özellikle sert savunma ve kurgulama anlamında... Şu anda sanki Napoli verimlilik - maliyet grafiği konusunda en iyi takım gibi duruyor."

"TRANSFERİ ÇOK İSTİYORUM"

"Transferle ilgili daha önce de söylediğim gibi, var olan gerçekleri anlatmaya çalıştığım andan itibaren biraz dozunu taşan tepkiler geldi. Şu andaki durumumuz bu. Transfer yapmayı çok istiyorum, bu bilinmeli ancak bir de şartlar var. Ben gerçekleri dile getirmek zorundayım. Bunları şikayet veya gerekçe olarak sunmuyorum. Hiç olmazsa bazı şeyleri dile getirmenin hem tedbir hem de gelişme açısından katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tabii ki aksayan ve tedaviye ihtiyaç duyan yerlerimiz var ama bir de mevcut durum var. Anlatmaya çalıştığım şu, takviye yapacağımız yere gelecek oyuncu bir seviye üstten dediğimiz anda fiyatlar inanılmaz derecede olacak. Bazıları gelmek istemiyor, bazılarını da biz getiremiyoruz. Muadil oyuncuları alırsak da olmuyor."

VALBUENA

"Oyuncularımı bir bütün olarak görüyorum ama bu bütünün içerisinde, Valbuena örneğinden yola çıkarak, hepsi ayrı bir enstrüman çalıyor. Lakin burası bir orkestra ve aynı müziği çalmak zorundayız. Her oyuncuma sorabilirsiniz, hiçbir şekilde oyuncularla ilgili özgürlük kısıtlama gibi bir şey yok. Ama özgürlük denen şey, diğerlerinin özgürlüklerini kısıtlamadan yaşamak. Futbolun da esası bu bizim için. Herkes kendi enstrümanını en iyi şekilde çalsın ama aynı müziği yapalım. Valbuena da buna dahil, mesele bu kadar basit."