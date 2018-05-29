Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, A Spor'da katıldığı programda Aykut Kocaman'ın geleceği ile ilgili bir açıklama yaptı.

''SEÇİMDEN SONRA OTURUP KONUŞACAĞIZ''

Kocaman ile devam etmeyi düşünen Aziz Yıldırım, ''Seçimden sonra Aykut Kocaman ile karşılıklı oturup konuşacağız. Anlaşacağız. Hemfikirsek hücum eden, çok gol atan, az gol yiyen bir takım yaratmasını isteyeceğiz. Hoca da aynı düşüncede. 1 yıllık sürede her şeyi daha net görmüştür.'' dedi.

''AYKUT, KARAKTERLİ BİR ADAM''

Bugünün futbolunda karakterli teknik direktör bulmanın zor olduğunu söyleyen Yıldırım, ''Aykut, karakterli bir teknik adam. Dürüst, namuslu... Böyle adamları bulmak çok zordur. Aykut'un tek bir hatası var. Çabuk morali bozulan, her şeyden kendisini sorumlu tutan, duygusal bir kişi. Kötü gidişatta dünyası değişiyor.'' ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY MAÇINDAKİ PENALTILAR VERİLSEYDİK ŞAMPİYONDUK''

Galatasaray maçında yaşanan hakem hatalarını hatırlatan Yıldırım, "3 Temmuz'dan sonra yeni takım kurmak için mücadele ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda başarılı olacağız. Galatasaray maçında 3,2,1 neyse penaltı verilse, atsak şampiyonduk. Ne Aykut Kocaman ne Aziz Yıldırım için bir şey söylenmezdi" şeklinde konuştu.