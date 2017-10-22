Aykut Kocaman: Kazanamadığımız için mutsuzuz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 0-0 sona eren Galatasaray derbisini şu sözlerle değerlendirdi:

"Maçın ilk yarısı maçı koparmaya daha yakın olduğumuz dönemdi. İlk yarıda maçı kendi lehimize çevirme fırsatları geldi, değerlendiremedik. İkinci yarı beklentilerimizle tam tersi oldu. Kırmızı karttan sonra kontrol tamamen bize geçti, ama bir türlü topu tehlikeli bölgeye getirecek hamleleri yapamadık. Kazanamadığımız için mutsuzuz. Diğer taraftan da, ikinci yarının ilk 20-25 dakikalık bölümünü düşünürsek de kötünün iyisi diyebiliriz."

aykut kocaman

Galatasaray-Fenerbahçe maçı