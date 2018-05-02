Gazete Habertürk'ün haberine göre; Beşiktaş cephesinin ‘Maça çıkmayacağız’ sözlerine rağmen tecrübeli teknik adam ezeli rakipleriyle ilgili olarak bir çok analiz yapıyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde bir toplantı yapan Aykut Kocaman futbolcularına, “Maç saatine kadar Beşiktaş sahaya çıkacakmış gibi düşünün ve öyle hazırlanın” uyarısında bulundu.

DERBİ MESAİSİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Beşiktaş ile Ülker Stadı’nda oynayacağı maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisler’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.00’da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.