Aykut Kocaman maçın ardından ateş püskürdü!

Aykut Kocaman, Bülent Yıldırım'a ateş püskürdü!

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, ''Oyunun ilk 25-30 dakikalık bölümünde istediğimiz gibi gidiyordu. Rakibi kontrol ediyorduk. Ama sonrasında aşırı istekten oyunumuz bireyselliğe döndü. Bunlar oyunla ilgili hatalardı. Bir şekilde düzeltebilirdik. Sonucunda ne oldu? Bizi Beşiktaş'ı yendiğimize pişman ettiler.'' dedi.

Hakem Bülent Yıldırım'ın kararlarına tepki gösteren Kocaman, ''Beşiktaş'ı hakemle yenmişiz gibi bir hava estirildi. Bu adam, Quaresma'yı üç defa atamayan adam. Bunların hata olduğunu düşünmüyorum. Bülent Yıldırım'ın niyeti belliydi. Hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.

AYKUT KOCAMAN'IN MAÇ SONUNDA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, hakem Bülent Yıldırım'ı eleştirerek, "Ben hakemin beden dilini, karar verme yetkisini gördükten sonra bir şeyler söyleyen bir insanım. Hafta içindeki Beşiktaş kulübü başkanının arka arkaya 3 gün boyunca yaptığı, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı sanki hakem marifetiyle yenmiş gibi propagandasının iz düşümlerinin bir tanesiydi" dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, 9 kişi kaldığı maçta Ege ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Özellikle arka arka Alanya ve Beşiktaş maçlarından sonra kazanarak araya girmek istiyorduk. Zaman zaman uyum ile ilgili bir araya gelememekten kaynaklı sorunları halledebilmek amacındaydık. Bu maçtan galip gelmek istiyorduk ancak oyun öyle olmadı. İlk 25 dakikalık bölümde her şey son derece doğruydu. 20-25 dakikadan itibaren çok istekli olmanın da zararları burada çıkıyor. Herkes çok istekliydi. Oyuncularımız bireysel anlamda takımı götürmeye çalıştılar. Pozisyon kayıpları olmaya başladı. Bizim en büyük problemiz bu işi bireyselleştirmekti. Bu futbolla ilgili tarafı, kendi hatamızın ceremesini çekeceğiz" dedi.



KOCAMAN'DAN BÜLENT YILDIRIM'A TEPKİ!

Hakem Bülent Yıldırım'ın maç boyunca verdiği kararlara tepki gösteren Kocaman, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Daha büyük hata ise hafta içinden bugüne gelen bir boyutu vardı oyunun. Daha maçın 1 ile 5. dakika arasında hakemin niyeti çok belliydi. Akhisarlı futbolcular oyunu ağırlaştırmaya çalışıyorlardı, bu normaldir ancak hakem bütün hatalarından sonra genel olarak maçı tatlı tatlı götürdü. Çok profesyonel bir hakem. Çok net söylemem lazım. Beşiktaş maçından sonra Beşiktaş başkanının sanki maçı hakemle kazanmış gibi olduğumuz yönünde yaptığı yorumların iz düşümüydü. Skrtel'in kırmızı kartında ne gördü? Ben faulu bize verdi diye düşündüm. Birden kırmızı kart verdi, ne oldu da kırmızı kart verdi? Ben art niyetli bir şey göremedim. Bu kadar kolay kırmızı kart enteresan bir şeydir. Söyleyecek bir şey yok. Gereğinden fazla söylendi. Bu hakem geçen sezon Beşiktaş'ın Bursaspor ile şampiyonluk maçında Querasma'nın 3 tane kırmızı kart görmesi gerekirken Alper'in yaptığının 5 mislini yaparken, kendisini atmayan hakemdi. Hakemler maalesef skorları belirliyorlar. Görünen şu ki güç dengelerinde çok ciddi bir fark var. Çok net şekilde görünüyor. Bugünkü oyunun karşılığında değildir bu söylediklerim. 'Biz iyiydik' falan değil yani. Futbol oyununu bir tarafa götüren bir hakem vardı. Niyetini çok net gösterdi. Arıyordu, kafası bulutluydu. Geçen haftanın izlerini taşıyordu. Tabii Fenerbahçe üzerine düşeni yapacaktır. Hakem tamamen baskının altındaydı. Ben sezgilerim ve tecrübelerimle gördüğümü yorumlamaya çalışıyorum. Ben hakemin beden dilini, karar verme yetkisini gördükten sonra bir şeyler söyleyen bir insanım. Hafta içindeki Beşiktaş Kulübü başkanının arka arkaya 3 gün boyunca yaptığı, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı sanki hakem marifetiyle yenmiş gibi propagandasının iz düşümlerinin bir tanesiydi. Bugünkü hakem maçı çok daha kendi adına, kontrollü götürmeye çalıştı. Vahim hatalar yapmadığımız sürece bu takım çok iyi bir takım. İlerleyen zamanda çok daha iyi olacağını söylüyorum. Kazandığımız Beşiktaş maçından sonra bizim hakemleri yenme gibi bir ihtimalimiz yok. Bu oyun bir saniyelik bir oyun. Bir tane pas, bir tane vuruş bir anda moral anlamında her şeyin değiştiği bir oyun. Bir anda bir kırmızı kart, neden? Bizim hakemleri yenme gücümüz yok. Hiçbir takımın yok. Bu kadar basit."

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