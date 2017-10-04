Aykut Kocaman 'Nasıl gol yemeyiz' sorusunun cevabını arıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman gol yememenin yollarını arıyor...

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli hocası sezon başından bu yana hemen hemen her maç sonrasında rakiplerin kaleye gelen ilk tehlikeli atağının gol olmasından yakınıyor. Bunun takım üzerinde maçta olumsuz etkiler yaratmasından da yakınan Kocaman bu sıkıntıya çare aramaya başladı. Şu ana kadarki gol sayı- sını Akhisar maçı dışında olumlu bulan Aykut Kocaman milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı da fırsat bularak çalış- malarını defansif ağırlıklı yaptırıyor. İdmanlarda gerek topluca gerekse bireysel olarak savunma elemanlarıyla konuş- malar yapan Aykut Kocaman uyarılarda bulunuyor.

ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın savunmaya yönelik dersleri sadece idmanlarla sınırlı kalmıyor... Tecrübeli çalıştırıcı idman sonrasında da zaman zaman bireysel zaman zaman da toplu halde savunma elemanlarıyla yakından ilgilenip özel çalışmalar yaptırıyor. Kısacası Aykut Kocaman milli maç arası sonrasında başlayacak zorlu maratonda artık kalede en az sayıda gol görmek için her türlü önlemi almaya çalışıyor.

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