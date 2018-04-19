Aykut Kocaman bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; oyuncularıyla derbi öncesi bir toplantı gerçekleştiren Aykut Kocaman, ''Eğer Beşiktaş’ı kupadan eleyip finale çıkarsak, bunun etkilerini ligde de görürüz. Hem moralimiz hem de özgüvenimiz artar. Bunun rüzgarıyla ligde de yolumuza kayıpsız devam ederiz. Diğer taraftan, kupada bize kaybeden Beşiktaş da psikolojik olarak ciddi bir darbe alır. Onlar da bunun etkisiyle ligde bocalayabilir. Yani onlara çifte darbe vurmuş oluruz.'' ifadelerini kullandı.