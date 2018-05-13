Teknik direktör Aykut Kocaman büyük yıkım yaşayan futbolcularını toparlamaya çalışıyor...

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli hocası Ziraat Türkiye Kupası’nın TM Akhisarspor’a kaptırılmasının ardından yaşanan travmanın atlatılması için her yolu deniyor. Yarın deplasmanda oynanacak olan Karabükspor maçı öncesinde oyuncuların yüzünden düşen bin parçayken Kocaman talebeleriyle zaman zaman bire bir zaman zaman da topluya konuşmalar yaparak onları kalan son iki maça hazırlamaya çalışıyor. Aykut Kocaman ve kurmaylarının maç saatine kadar bu konuşmalarını sürdürecekleri ve bu şekilde takımı ayağa kaldırmaya çalışacakları öğrenildi.

''SİZE YAKIŞANI YAPIN''

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde dün yapılan idman sonrasında bir kez daha futbolcularıyla bir konuşma yapan teknik direktör Aykut Kocaman, “Olan oldu artık, toparlanın. Geçmişe bakıp da üzülmek için artık çok geç. Sezon başından bu yana fazlaca hatalar yaptık ve sonunda da hedeflerimize ulaşamadık. Ancak önümüzde daha iki maç var. Toparlanıp bu maçları kazanalım ki en azından camiamıza daha başka acılar tattırmayalım. Bunun için sahaya çıkın ve size yakışanı yapıp öyle ligi bitirin” ifadelerini kullandı.