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Kocaman, genç oyuncusuna, çok arzulu ve gayretli olmasına rağmen sahada dalgın davranışlarda bulunup, yerini kaybettiğini, bu eksikliği gidermediği taktirde oynamasının mümkün olmayacağını ifade etti. Yenilen gollerde büyük hatası var.