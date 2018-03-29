Teknik direktör Aykut Kocaman, ligin son haftaları için futbolcuların motivasyonunu yüksek tutmak istiyor... Kocaman kurmaylarıyla birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı toplantılarda, “Hayal kırıklığıyla dolu bir sezon yaşadık. Bunda zaman zaman bizim olduğu kadar hakem hatalarının da rolü büyük oldu. Ancak bir gerçek var ki şampiyonluk yarışından biraz gerideyiz. Fakat Fenerbahçe’de asla pes etmek gibi bir düşünce olamaz. Hala umudumuz var. Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacaklar. Bunun için de şampiyonluk için son düdüğe kadar savaşmanızı istiyorum” dedi.

‘MOTİVASYONU KAYBETMEYİN’

2 Nisan Pazartesi günü Kayserispor ile oynanacak maçı da oyuncularına hatırlatan Aykut Kocaman, “Rakibimiz hiç bir şekilde maçı bırakmayan, geri de düşse mücadeleden pes etmeyen bir takım. Zaten bunu ligin ilk yarısında sahamızda oynadığımız ve 3-3 berabere biten maçta gösterdiler. Her geriye düştükleri maçları kazandılar ya da son dakikada goller buldular. Bu yüzden 1 saniye bile motivasyonu kaybetmeyin” diye konuştu.