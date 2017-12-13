Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Adana Demirspor maçının ardından konuştu.

Kocaman'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

''Son derece arzulu, ilk maçtaki skoru düşünmeden, oyunu nasıl geliştirebiliriz diye düşünen bir grup vardı. Bunu görmek son derece sevindiriciydi. Takımda inanılmaz bir yükseliş olduğunu düşünmüyorum. Bu bir gidişat. Fenerbahçe'nin olması gereken yer burası. Sadece biraz geç geldiğimizi söyleyebiliriz. Robin van Persie hakkında konuşup ne kendisi ne de takım hakkında bir sıkıntı yaratmak istemem. Önümüzdeki günlerin nasıl gelişeceğini kendisiyle oturup konuşmak lazım.''