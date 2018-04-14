Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde teknik direktör Aykut Kocaman futbolcularına son uyarıları yaptı... Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Samandıra Can Bartu Tesislerinde gerçekleşen idmanın ardından talebeleriyle bir araya gelen tecrübeli çalıştırıcı oyuncularından kalitelerini bir kez daha ortaya koymalarını istedi. Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli çalıştırıcısı yaptığı konuşmasında, “Sivasspor kendi sahasında şampiyonluğa oynayan her takımı yendi. Bu bizim için olsa olsa ekstra motivasyon olur. Yükselen bir grafiğimiz var. Sezon sonunda şampiyon olamasak bile sokakta başı dik yürüyebilmemiz için tüm maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Bu bilinçle sahaya çıkın Kendiniz gibi oynayın zaten istediğimiz sonucu alırız” diye konuştu.

KOCAMAN TARİH!

AYKUT Kocaman, Demir Grup Sivasspor maçıyla kulüp tarihinin resmi maçlarda en fazla müsabakaya çıkan çalıştırıcısı olacak. 191. kez F.Bahçe’nin hocası olarak kenarda yer alacak Kocaman, 111 galibiyet, 43 beraberlik, 36 yenilgi aldı. Daum’a ait 190 maçlık rekoru egale eden Kocaman, 191 maçla kulüp tarihine geçecek.

"2 İSME GÖZ AÇTIRMAYIN"

Rakibin etkili silahlarının olduğunu ve savunmada çok daha fazla dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha oyuncularına hatırlatan Aykut Kocaman, “Robinho ve Kone’nin neler yapabileceğini size anlatmama gerek yok. Bundan önce yaptığımız toplantıda sizlere belirttiğim gibi savunmada bu iki isme göz açtırmayıp fırsat bulmalarına engel olmalıyız. Bunu başarırsak sorun olmaz” dedi.

SİVAS'TA COŞKULU KARŞILAMA!

Süper Lig’de bugün DG Sivas’a konuk olacak Fenerbahçe dün kente ulaştı. Kafileyi çok sayıda Sarı-Lacivertli taraftar karşılarken, takımla birlikte gelen başkan Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolculara büyük ilgi gösterildi. Taraftarlar Kocaman’a çiçek verirken takımı meşalelerle otele uğurladı. Öte yandan havalimanında bir taraftarın başkan Aziz Yıldırım’a “Müteahitsin sen”, Aykut Kocaman’a “Konya’ya dön”, kaptan Volkan Demirel’e ise “Kartal’a dön” diye seslenmesi dikkat çekti.