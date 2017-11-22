Aykut Kocaman, Soldado ile Janssen arasında karar verecek

Demir Grup Sivasspor karşısında alınan farklı galibiyet Fenerbahçeliler’i fazlasıyla mutlu etti. Özellikle skor 1-1 olduktan sonra teknik direktör Aykut Kocaman’ın Roberto Soldado’yu da sahaya sürüp çift forvete dönmesi, takımın bu dakikadan sonra da herkesin özlediği biçimde daha baskılı ve iştahlı oynaması Sarı-Lacivertli camianın keyfini daha da artırmıştı. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, maç sonrasında herkesin yüzü gülerken kafalardaki ortak soru, “Aykut Kocaman çift forvet oynamaya devam edecek mi?” şeklindeydi. Hatta Vincent Janssen de Sivas maçı sonrasında çift forvet konusuyla ilgili olarak, “Bunu hocamıza sormanız lazım ama en azından bu durumun mümkün olabildiğini gördüğümüz bir akşamı geride bıraktık” diyerek bir anlamda Kocaman’a mesaj göndermişti.

TERCİHİ KİM OLACAK?

Ancak görünen o ki teknik direktör Aykut Kocaman hafta sonundaki Antalyaspor maçına da tek forvetle çıkacak. Kocaman’ı düşündüren tek konu ise kimi sahaya süreceği. Çünkü Roberto Soldado 3 gol atarak hazır olduğunu gösterdi. Vincent Janssen gol atamadı ama oynadığı futbolla Hollandalıyı tribünler ayakta alkışladı. Bunun için Aykut Kocaman, maç gününe kadar “Soldado mu, Janssen mi?” sorusuna yanıt bulmak için hayli zorlanacak.

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