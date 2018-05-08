Fenerbahçe'nin başında 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye Kupası'nı kazanan Kocaman, 3. kupa zaferini ise geçen sezon Atiker Konyaspor'un başında yaşadı.
Kocaman, efsane teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ve Gündüz Kılıç'la bu kupayı en fazla elde eden teknik direktör unvanını paylaşıyor.
ÖZYAZICI TRABZONSPOR'LA, GÜNDÜZ KILIÇ GALATASARAY'LA
Türk futbol tarihinin efsane teknik direktörleri Ahmet Suat Özyazıcı, Trabzonspor'la, Gündüz Kılıç ise Galatasaray'la üçer kez Türkiye Kupası sevinci yaşadı.
Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1977, 1978 ve 1984, Gündüz Kılıç da Galatasaray ile 1963, 1965 ve 1966 yıllarında Türkiye Kupası'nı kazandı.
29 YILLIK HASRETİ BİTİRDİ!
Aykut Kocaman, 2012 yılında Fenerbahçe'nin 29 yıllık Türkiye Kupası hasretini bitiren teknik adam olmuştu.
Sarı-lacivertli takım 1983 yılında kupayı kazandıktan sonra bu başarısını tekrarlamak için 29 yıl beklemek zorunda kaldı.
Fenerbahçe'nin hasretini bitiren isim olan Kocaman, sarı-lacivertli camiaya üst üste iki kez Türkiye Kupası sevinci yaşatan ilk teknik direktör unvanını da kazandı.
ATİKER KONYASPOR'A İLKİ YAŞATTI
Aykut Kocaman, önemli başarılar elde ettiği Atiker Konyaspor'a tarihinin ilk ve tek Türkiye Kupası sevincini yaşattı.
Kocaman yönetiminde geçen sezon Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir'i finalde penaltı atışları sonucunda yenerek tarihi bir başarı elde etmişti.
Ayrıca Fenerbahçe bu sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürürse Aykut Kocaman, son 7 sezonda 4. kez bu başarıyı yakalayacak.
FENERBAHÇE'NİN 4 YILLIK HASRETİ VAR
Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 10 Mayıs Perşembe günü karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisarspor'u yenmesi durumunda, yaklaşık 4 yıllık kupa hasretini bitirecek.
Fenerbahçe, son kupasını 25 Ağustos 2014'te kaldırdı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamladı. Yanal'ın sezon sonunda ayrılmasından sonra takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde TFF Süper Kupa maçına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda geçerek kupa sevinci yaşadı.
Sarı-lacivertliler daha sonra 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında mücadele ettiği hiçbir kulvarda kupa kazanma başarısı gösteremedi.
PEREIRA VE ADVOCAAT KUPA KALDIRAMADI
Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'dan önceki son iki teknik direktörü, herhangi bir kulvarda şampiyonluk sevinci göremedi.
Son kupasını İsmail Kartal yönetiminde kaldıran sarı-lacivertlilerde, daha sonra göreve gelen Portekizli Vitor Pereira ve Hollandalı Dick Advocaat beklentileri karşılayamadı.
Özellikle Pereira döneminde yapılan önemli transferlere rağmen başarıya ulaşılamazken, geçen sezon takımın başında olan Advocaat da kupa sevinci yaşayamadı.
KOCAMAN'IN KUPASIZ SEZONU YOK!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında geçirdiği her sezonda takımına en az bir kupa kazandırdı.
Sarı-lacivertlileri 2010-2013'te 3 sezon çalıştıran ve bu sezon tekrar takımın başına geçen Kocaman, başarılı istatistiğini devam ettirmeye çalışacak.
Kocaman yönetiminde Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı. Kocaman'la sarı-lacivertliler, 2011-2012'de Türkiye Kupası'nı alarak, bu organizasyondaki 29 yıllık hasretini dindirmişti. Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda da Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.
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