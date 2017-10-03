Aykut Kocaman ve Alper Potuk PFDK'da

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 29.09.2017 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş Kulübü futbolcusu ALPER POTUK' un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN' nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü futbolcusu DELVIN CHANEL NDINGA' nın 30.09.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabaasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 01.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 30.09.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 01.10.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-ATİKER KONYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü futbolcusu GEORGIOS TZAVELLAS' ın 01.10.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 01.10.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.10.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- ADANA DEMİRSPOR Kulübü Başkanı HALİL MEHMET GÖKOĞLU' nun 30.09.2017 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca 03.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
9- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 30.09.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GAZİANTEPSPOR Kulübü futbolcusu SERHAN YILMAZ' ın aynı müsabakadaki "hakareti ve tükürmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 01.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
10- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü futbolcusu FAHRİ AKYOL' un 30.09.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-GRANDMEDICAL MANİSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 01.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
11- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.10.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
- PFDK
- aykut kocaman
- alper potuk
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Misafir 11 dakika öncemaşallah hepsi zeki, çevik ve ahlaklı00
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Misafir 3 dakika önceNeden olsun? Eski futbolcularına mı küfrettiler?00
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Misafir 12 dakika önceTürkiyede,, futbolun geldiği son nokta.00