Aykut Kocaman ve kurmayları, 3 haftalık serinin boşa gittiğini düşünüyor

Fenerbahçe tekrar başa döndü... Sezona kötü bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler bir türlü istenilen sonuçları alamadı. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre hem ligde hem de Avrupa arenasında yaşanan hayal kırıklıkları camianın üzerinde kara bulutların dolaşmasına neden oldu. Taa ki Aytemiz Alanyaspor maçına kadar. Yine moral bozukluğu ve ‘Acaba?’ sorularıyla sahaya çıkan Sarı-Lacivertliler deplasmanda aldığı 4-1’lik galibiyetle biraz olsun kendine geldi. Ancak esas diriliş hemen ardından Beşiktaş maçıyla oldu. Formda ve ligin en iyi top oynayan takımı olarak gösterilen Siyah-Beyazlılar karşısında alınan 2-1’lik galibiyet, “ Fenerbahçe havaya girdi, artık önüne geleni devirir” yorumlarını da beraberinde getirdi.

GÜNEŞ ERKEN BATTI!

Ancak beklenen olmadı. Daha doğru bir deyişle Fenerbahçe’nin evdeki hesabı çarşıya uymadı. Alanya ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından gidilen Akhisar’da oynanan kötü futbol ve alınan yenilgi Samandıra’da doğan güneşi yeniden batırdı. Bu durumu masaya yatıran teknik direktör Aykut Kocaman ve kurmaylarının ortak düşüncesi ise şu: “3 hafta çöpe gitti. Başakşehir maçından önceki döneme geri döndük. Tüm havamızı kaybettik. Daha sezonun başında neredeyse tüm kredimizi tükettik.”





KOCAMAN HESAP SORACAK

Akhisarspor maçı sonrasında hakeme çok büyük tepki gösteren Aykut kocaman takımına da kötü futbol ve yenilginin hesabını soracak. 2 günlük iznin ardından bugün başlayacak olan çalışmalarda eldeki oyuncularla hesaplaşacak olan tecrübeli hoca daha sonra milli takımdan dönen oyunculara da aynı tepkiyi gösterecek.

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