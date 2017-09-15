Aykut Kocaman, Volkan Demirel'i orta sahada oynattı

Fenerbahçe'nin yapılan son antrenmanında ilginç bir olay yaşandı.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Aykut Kocaman, son günlerde morali iyice dip yapan Volkan Demirel'i antrenmanda orta sahada oynattı. Bu değişikliğin ardından orta sahadaki yeteneklerini gösteren Volkan Demirel izleyenlere, 'Futbolcu da olabilirmiş' dedirtti. Kısa süreli bu değişikliğin ardından tekrar kalesine dönen Volkan, hocasına teşekkür etti.

Volkan Demirel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 maçta 8 gol yedi ve maç başına 2 gol yeme ortalamasıyla sezona devam ediyor.