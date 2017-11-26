Aykut Kocaman: "Yarışa ortak olacağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalyaspor maçının ardından şunları söyledi:

"Yüksek şiddetli bir maç oldu. Gol bizim adımıza bu işin güzel tarafıydı. İlk yarısında öne geçme gayreti ile istediğimizi başardık. Antalyaspor çok güçlü bir takım. Sıralamada oldukları yer ile kaliteleri eşleşmiyor. Özgüven arttırmamız adına kazanmak önemliydi.

İlk yarıda istekliydik. İkinci yarı özellikle İsmail'in ayağındaki topu kaptırdığı ana kadar farkı arttırmaya çalışıyorduk. O pozisyondan sonra takımda kırılma oldu ve Antalyaspor oyunun içine girmeye çalıştı. Böyle bir maçı, böyle bir dönemde kazandığımız için oyuncuları kutluyorum.

ŞANSSIZLIKLAR GERİDE KALDI MI?

Daha evvel, Antalyaspor'un girdiği pozisyonların çok daha azının olduğu karşılaşmaların bazılarını berabere bitirdik, bazılarını kaybettik. Maçın belli bölümlerinde bazı şeyleri yapmamızı engelleyen kaygılar oldu. Bu galibiyet takıma olumlu yansıyacak. Yarışa ortak olacağız.

SOLDADO'NUN SAKATLIĞI VE JANSSEN'İN CEZALI DURUMA DÜŞMESİ

Fenerbahçe'de bütün gayretim bir oyuncu, iki oyuncu, olmazsa olmaz 2-3 oyuncu haline düşürmemeye çalışmaktır. Bu çok tehlikeli bir şey. Burada süreç uzun sürdü. Önümüzdeki hafta nasıl olacak bilmiyorum ama temel amacım bunların üstesinden gelmek. Arada bir kupa maçı var. Bir haftada neler olabileceğini göreceğiz. Vincent Janssen cezalı, Roberto Soldado'nun durumuna bakacağız. O da oynamazsa, takım için doğru bir karar almak için bakacağız.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ

Galatasaray'ın puan ortalaması kadar bizim de galibiyetlere devam etmemiz lazım. Rakiplerin ne yaptığıyla ilgilenmeden puan ortalamamızı doğal haline getirmeliyiz. Sonra da puan ortalamamızı şampiyon olacak hale getirmeliyiz.

3 puanlık sistemde fark artabilir de kapanabilirdi. Devreyi önde kapamak harika olur ama en azından liderle, lider kim olacaksa, o takımla bu farkı 1 maçlık seviyeye indirmeliyiz. Bunu düşünüyorduk. Hemen havaya girmenin bir anlamı yok. Havaya girmeye ne puanımız yeterli, ne de durumumuz. Kazanan takım duygusunu biraz daha yakalamaya ihtiyacımız var.

HAKEM KARARLARI

Ayrıca şunu da söylemeliyim, Mete Kalkavan'la ilgili de söylemeliyim; aynı pozisyonlarda, bu kadar farklı kararlar, inanılır gibi değil. Sezon başından beri aynı tip hakemler, aynı şeyleri yapıyorlar. Hakemlerin bir standartta olması lazım. Sahada garip garip kararlar vardı. Antalyaspor aleyhine de oldu. O anlık duruma göre enteresan kararlar vardı."