HT Magazin'de yer alan haberine göre, Babaros Utku ile mutlu bir birlikteliği olan şarkıcı, evlilikle ilgili, “Öyle bir derdimiz yok. Yarın da evlenebiliriz. Bakıyoruz, bir şeyler karıştırıyoruz” diyerek kafaları karıştırdı.

Geçtiğimiz günlerde, gazetecilerin, “Evlilik ne zaman?” sorusuna gülümseyen ikiliden Utku, “Teklifi ilişkimizin altıncı ayında yaptım ama hâlâ bir yanıt alamadım” sözleriyle şaşırtmıştı.



Ünlü şarkıcı, ilişkileri ile ilgili, “Şu an ciddi bir ilişkimiz var. Herkesin içinde konuşabileceğimiz bir konu değil. Bu sorular bizi utandırıyor” demişti.