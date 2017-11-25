Ayla film seansları (25-26 Kasım) Ayla sinema seansları İstanbul

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle izleyicilerin merakını kazanan Ayla filmi, 27 Ekim 2017 tarihinde sinemalarda vizyona girdi. Filmi henüz izlemeyen vatandaşlar ise, Ayla filmine gitmek için sinema seanslarını araştırıyor. İşte İstanbul'daki Ayla film seansları...
Oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Kim Seol, Lee Kyung-Jin, Ali Atay, Erkan Petekkaya, Murat Yıldırım ve Erkan Petekkaya gibi isimlerin yer aldığı Ayla filmi, 27 Ekim'de sinemalarda yerini almıştı. Filme henüz gitmeyen vatandaşlar, Ayla filmi için seansları araştırmaya başladı.
Filme gitmeyi düşünen vatandaşlar, internet üzerinde "Ayla filmi seansları" aramasını yapıyor. İşte Ayla filmi seansları ve filme dair detaylar...
AYLA FİLM SEANSLARI İÇİN TIKLAYINIZ
1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar.
Sıra 5 yaşındaki küçük kıza isim vermeye gelince Süleyman Astsubay ay gibi yüzü var zaten ay ışığında bulduk diyerek Ayla ismini verir. 15 ay boyunca Ayla'nın bakımını üstlenen Süleyman Astsubay'ın artık Türkiye'ye dönmesi gerekmektedir. Ayla'yı bırakıp gitmek istemeyen Süleyman Astsubay Ayla'yı Türkiye'ye götürmek için birçok yolu dener ancak bir türlü Güney Kore yasalarını aşıp Ayla'yı Türkiye'ye dönerken yanına alamaz.
Savaş günlerini geride bıraktıktan 60 yıl sonra Ayla ve Süleyman Dilbirliği Güney Kore'de, Ankara Parkı'nda tekrar bir araya gelirler.
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