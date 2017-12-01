‘Ayla’ filmi Oscar için 2 milyon dolar arıyor!

26 kez aday olup hiç ilk 5’e kalamadığımız Oscar Ödülleri’nde Türk sineması şansını bu kez ‘Ayla’ ile deneyecek. Mustafa Uslu, tanıtım ve lobi çalışmaları için 2 milyon dolara gereksinim duyduğunu belirtirken konusundan dolayı Akademi üyelerinin lobisel düşüncelerle yaklaşımda bulunamayacağını söyledi.
‘Ayla’ filminin yapımcısı Mustafa Uslu, HT Magazin’den Mehmet Çalışkan’ın sorularını yanıtladı.
BU kez olacak mı?
Makus talihimizi bu kez yenip Sertab Erener’in Eurovision’u kazandığı an yaptığımız gibi ülkece ‘Heytt... Bugünleri de gördük’ narası atabilecek miyiz?
Dile kolay. Bugüne kadar tam 26 kez aday film gönderdik.
Bir kez olsun ilk 5’e kalarak bir Türk filminin yapımcısı, yönetmeni, senaristi, müzisyeni ve oyuncusu o ünlü kırmızı halıda yürüyüp o ünlü salona giremedi.
Türk modacılar bir stüdyonun içinde görüntüleri izleyip kırmızı halıda yürüyenlerin kıyafetlerini, film eleştirmenleriyse aday filmlerin kritiğini yaparken ne yazık ki bir Türk sinemacının adını telaffuz edemedi.
Hep başkalarının önce kırmızı halıda sonra da bize hep büyülü gelen o salondaki hallerini televizyondan izledik.
Peki filmlerin ilk 5’e kalıp 34 cm boyunda ve 3.85 kg ağırlığındaki Oscar heykelciği için yarışabileceğine kimler karar veriyor?
Adaylar, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin bin 500’ü oyuncu ve yönetmenden oluşan yaklaşık 6 bin üyesinin oylarıyla belirleniyor. İlk aşamada her akademi üyesi kendi sahasındaki aday adayları için oy veriyor. Örneğin yönetmenlerin verdiği oylarla 5 aday yönetmen belirleniyor. En iyi film kategorisi içinse bütün üyeler oy kullanıyor. Bu kategoride 5 değil 9 aday belirleniyor. Daha sonra jüri üyeleri ilk 5’e kalan filmler için son bir oy daha kullanıyor. Böylelikle yılın en iyileri belirleniyor.
Türk sinemasının Oscar yolculuğunun kapısını Türk sinemasının uluslararası platformda ödül kazanan ilk film olan Metin Erksan’ın ‘Susuz Yaz’ı açtı. Yapımcısı ve başrol oyuncusu Ulvi Doğan siyasi alt metninden dolayı Türkiye’de gösterimi yasaklanan filminin bir kopyasını otomobilinin bagajına saklayarak 1963’te Almanya’ya kaçırdı. Doğan, o yıl Berlin Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ kategorisinde Altın Ayı Ödülü’nü kazanan ‘Susuz Yaz’ın kopyasını Almanya’dan ABD’ye gönderdi. Akademi’nin Doğan’ın başvurusunu kabul etmesiyle Türkiye’nin ilk Oscar adayı ‘Susuz Yaz’ oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.