‘Ayla’ filmi Oscar için 2 milyon dolar arıyor!

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Hep ABD’deki sinema lobisinin Türk filmlerine karşı önyargılı olduğunu, aday filmlerimizi izlemediklerini duyarız. ‘Ayla’ için de böyle bir handikap olabilir mi?





Akademi üyelerinin savaş içinde kalan çocukların acısına duyarsız kalması mümkün mü? O çocukların yaşadıklarını görmezden gelebilirler mi? O çocukların yaşadığı dramı bilmiyorlar mı? O halde ‘Ayla’nın insani yanını görmemeleri de mümkün değil. Bunu görmeyip de neyi görecekler? Filmimizin konusu bütün dünyanın ortak acısına yönelik. Şu anda savaşlardan dolayı dünyada Ayla gibi annesiz, babasız kalan 28 milyon çocuk var. Akademi, ‘Bu film, Türklerin filmi’ düşüncesiyle olaya lobi açısından yaklaşıp ‘Ayla’yı göz ardı edemez.