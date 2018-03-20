Suudi Arabistan'da yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle gözaltına alınan prensler ve iş adamlarının aralarında bulunduğu kişilerin Suudi yetkililerle uzlaşmaya giderek anlaştıkları belirtilmişti.

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan bin Talal'ın serbest bırakılması için Suudi hükümeti 6 milyar dolar talep ettiği iddia edilmiş, serbest bırakılmasından hemen önce hükümet lehine varlıklarından vazgeçmeden Kingdom Holding'in kontrolünde kalmasını umduğunu aktarmıştı. Bloomberg TV'ye konuşan prens, serbest kalmak için hükümet ile bir anlaşma yaptığını itiraf etti.

62 yaşındaki, dünyanın en zengin 57'inci kişisi Prens El Velid'in başta Twitter, Apple olmak üzere dünyanın birçok önemli şirketinde hissesi bulunuyor ve servetinin 18 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor.

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