Geçen yıl 45 bin ton yaş fıstık elde edilerek Siirt fiyasasına önemli bir gelir sağlayan fıstık bahçelerinde her geçen gün artan ürün rekoltesi üreticilerin yüzünü güldürüyor. Ancak üreticiler, dolgun ücrete rağmen bağ ve bahçelerde çalıştıracak işçi bulamamaktan yakınıyor. Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Tillo ilçesine bağlı İkizbağlar köyünde 300 dönüm fıstık bahçesi bulunan Şuayip Aslan, başta kendi köyü olmak üzere çevre köylerde fıstık bahçelerinde çalıştırılan işçilerin dışarıdan getirildiğini söyledi.





İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Siirt'te fıstık bahçeleri ve bağlarda 12 ay boyunca iş olduğunu aktaran Aslan, şöyle konuştu:



"Yılın 12 ayında, fıstık işleme takviminde her zaman bir iş bulunur. Budama, aşılama, hasat, toprak işleme, çapalama döneminde iş gücü oluyor. Tabi çok yağışlı günlerde çalışamayacak durum hariç. Hemen her zaman bahçelerde iş var. İlin ekonomisinin büyük bir bölümü fıstıkçılık üzerinedir. Geçen sene 45 bin ton yaş fıstık rekoltesi elde ettik. Kilosu 45-50 TL, marketlerde ise 100 TL'nin üzerinde satıldı. Buraya getirisi oldukça önemlidir. İnşallah önümüzdeki yıllarda yıllık 1 milyar dolar gelir elde edileceğine inanıyoruz. Siirt gibi bir yerde çok güzel bir paradır. 9 bin üreticimiz var, her birini 5 kişi ile çarparsanız 45 bin kişi ekmek yiyor. Ama satıcısı, alıcısı işletmecisini hepsini hesaplarsak 200 bin kişi fıstıkçılıktan ekmek kazanıyor. Oldukça güzel bir gelirdir. Bu aynı zamanda ilimizin kalkınması ve ülke kalkınması için büyük bin nimettir."