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17 Ocak yeniayı, ruhsal konuları, geri plana ittiğiniz psikolojik meselelerle uğraşmak için faydalı bir yeniay. Ama onun dışında kendinizi göstermek, ön plana çıkmak, yeni adımlar atmak için desteklenmeyeceksiniz. 18 Ocak’ta kendinizi önemseyeceğiniz, arkadaşlarınızla planlar yapacağınız, sosyalliğinizi arttıracağınız bir döngüye gireceksiniz. Kendinizi sevecek, önemseyecek ve başka insanları üzerinize mıknatıs gibi çekeceksiniz. 20 Ocak itibarıyla kendinize olan güveniniz yerine gelmeye başlıyor.