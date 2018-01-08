Hande Kazanova yorumuyla Ocak ayı astroloji haritanız...
1
1|78
Koç Burcu:
Ocak ayına aile alanlarınızda oluşan bir Dolunay’la merhaba diyeceksiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Eviniz, düzeniniz, aile ortamlarınızla ilgili konu ve olaylar bu Dolunayda daha fazla ön plana geçebilir ve siz enerjinizi, ilginizi ailenize yöneltebilirsiniz. Bir yandan da iş ve kariyer alanlarınızda başkalarından göreceğiniz fedakarlıklar öne çıkabilir.
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2
2|78
07 Ocak’ta ortak parasal işlerinizde güzel şanslar ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Gelecek adımlarınızı hızlandırabilir, erkeklerden fayda ve yarar sağlayabilirsiniz. Önemli bir borcun altına girebilirsiniz. Parasal konular ve fırsatlar sizi harekete geçirecek. 03-08-09-10 ocak tarihlerinde iş alanlarınıza parasal destekler bulacak, önemli anlaşmalar altına gireceksiniz. Hayat sizi hızlandırabilir.
3
3|78
11 Ocak itibarıyla birden fazla iş görüşmesi yapabilir, kendinizi toplum önünde ifade etmek isteyebilirsiniz. Ticari becerileriniz bu tarihten sonra hızlanacak. İş alanlarınıza yaklaşımınız pratik ve çözümcül olabilir, eski usüllerle işlerinizi halledebilirsiniz. 13-14 Ocak tarihlerinde iş ilişkilerinize ve göz önünde olacağınız ortamlara dikkat etmelisiniz. Vereceğiniz çabuk ve sinirli tepkiler çevre bağlantılarınızı olumsuz etkileyebilir. Hayatınızda size değişik ve farklı gelen olaylar daha fazla ilginizi çekebilir.
4
4|78
17 Ocak’ta gerçekleşen Yeniay iş ve kariyer alanlarınızda yapmak istediğiniz, adım atmak istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zaman. Yeni girişimler ve iş fırsatları için bu yeniay zamanı adımlar atmayı unutmayın. Bu döngüde atacağınız adımlar uzun soluklu ve kalıcı olabilir. 18 Ocak ve sonrasında sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yöneleceksiniz. Gireceğiniz ortamlarda kuracağınız yeni bağlar ve ilişkiler size maddi kazançlar sağlayabilir.
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5
5|78
26 ocak itibarıyla enerjinizi dış ortamlara bağlı işlere yönlendireceksiniz. Gezmek, dolaşmak, sizi daha az tanıyan insanlarla olan mücadeleleriniz ön plana geçebilir. Hukuki bir davayla uğraşabilir, seyahat ortamlarınızda düşünmeden hareket edebilirsiniz.
6
6|78
26 Ocak itibarıyla kendinizi eğitim konularına vereceksiniz. Yüksek eğitim alıyorsanız akademik alanda bazı mücadeleleriniz artabilir. Bu dönemde sabırla ilerlemeyi unutmamalısınız. 31 ocakta gerçekleşen Tam ay tutulması aşk hayatınızı, çocuklarla olan konuları, yaratıcı ve sanatsal işlerinizi mercek altına alabilir. Bu alanlarda duygusal olarak hızlı ve beklenmedik adımlar hızlanabilir. Aşkı yakalayabilir, flörtünüz varsa ilginizi daha fazla onun konularına yönlendirebilirsiniz. Bebek haberi, çocuğunuz varsa onun hayatındaki olaylar öne çıkmaya başlayabilir.
7
7|78
Boğa Burcu:
Ocak Ayına yakın çevre alanlarınızda oluşan Dolunay’la merhaba diyeceksiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Kendi iç gücünüzü, farkındalığınızı daha iyi kullanacağınız bir döneme giriyorsunuz, bilinç açılımlarınız, farkındalık gücünüz kendinizi geliştirdiğiniz alanlarda sizi yukarıya taşıyabilir. Özel hayatınızdaki fırsatlar, partnerinizin hayatındaki güzel gelişmeler, parasal açılımlarınız bu ayı sizin için özel kılabilir.
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8
8|78
02 Ocakta meydana gelen Dolunay, satış, reklam, pazarlama stratejileri, iletişim ve bilişim işleriniz için size göz kırpacak. Siz olaylara daha geniş bakmak isterken daha yakından takip etmeniz gereken işlerin üzerine eğilebilirsiniz. Yakın çevrenizde olup biten olaylara odaklanacaksınız.
9
9|78
11 Ocakta eğitim ve öğrenme alanlarınız artıyor. Özellikle yüksek eğitime, yurtdışı bağlantılı kurslara, seminerlere daha fazla ilgi duyabilirsiniz. Öğrenmekten keyif alacağınız bir dönem. Daha az tanıdığınız insanlarla olan iletişiminiz hızlanabilir. İş hayatınızda, seyahat, hukuk, ticaret, medya konularında önemli konuşma ve görüşmeler karşınıza gelebilir.
10
10|78
17 Ocakta oluşan Yeniay, geleceğinizi ilgilendiren işleriniz adına harekete geçeceğiniz ve kararlar alacağınız bir Yeniay. Seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak olan işler, ticaret, hukuk, medya alanlarında bir işiniz varsa bu kararlarınızı başlatabilirsiniz.
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11
11|78
18 Ocak ve sonrasında odak noktanız kariyeriniz olabilir. İş hayatınızda kendinizi ortaya koyacağınız, güçlü bağlantılarla yolunuzda ilerleyeceğiniz bir 3 haftalık döngü içine gireceksiniz. Bu süreçte patronlarınız veya üstlerinizle olan ilişkilerinizi güçlendirebilir, zam, terfi, prim gibi konuları konuşmak için uygun zamanlar içinde olabilirsiniz.
12
12|78
26 Ocak itibarıyla enerji alanınızı özel hayatınızdan ortaklı para işlerinize çevireceksiniz. Ortak birikimler, harcamalar, borçlar, ödemeler, vergi gibi konularda mücadeleleriniz artabilir. Hızlı ve düşünmeden atılacak adımlar bu konularda sizi zora sokabilir. Özgürlük duygunuzun yükselmesinden kaynaklı olarak başkalarıyla didişmemeye, tehlikeli yerlerde bulunmamaya özen gösterin.
13
13|78
31 Ocakta gerçekleşen Tam Ay Tutulması aile ve yuva alanlarınızı tetikliyor. Ailevi konularda bu tutulmayla beraber beklenmedik olaylar, hızlı ve duygusal kararlar devrede olabilir. Aile üyelerinizin hayatındaki değişimler sizin hayatınıza da yansıyabilir veya evinizle ilgili önemli kararlar almak zorunda kalabilirsiniz.
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14
14|78
İkizler Burcu:
Ocak ayına hemen 02 Ocak’ta gerçekleşecek olan Dolunay’la başlıyorsunuz sevgili İkizler. Ortak parasal konularınıza odaklandığınız bu dönemde cebinize giren para, yatırımlarınız, para kazançlarınız önemli olacak. Bu Dolunayda elinize para geçebilir, sahip olduklarınız sizin için önemli olabilir, hayattan alacağınız keyif yüksek olacak.
15
15|78
03-07-08-09-10 Ocak tarihlerinde güzel etkili bir iş fırsatı karşınzıa gelebilir. Oldukça şanslı ve keyifli etkileşimler altında olacak. İş alanlarınıza parasal destek sağlayabileceksiniz. Başkalarının kaynaklarından faydalanabilirsiniz. 11 Ocak ve sonrasında ortak kazanımlarınız, parasal konularınızda pratik ve çözüme yönelik harekete geçmek önem kazanabilir.
16
16|78
Elinize geçen parayla, ödemelerinizi, aidatlarınızı veya borçlarınızı bir düzene sokabilirsiniz. 13-14 Ocak’ta parasal dengenize dikkat etmelisiniz. Anlık kararlar, katılmak istediğiniz aktiviteler için para harcamalarınızı hızlandırabilir.
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17
17|78
17 Ocakta oluşan Yeniay, parasal konularda ortak hareket etmeniz gereken bir yeniay. Verdiğiniz kararları uygulamaya koyabilir, kredi almak için harekete geçebilirsiniz. Yine vergiyle, ödemelerle ilgili bir düzen oluşturmak, bu alanda bir başlangıç yapmak için de uygun bir dönem.
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18|78
18 Ocak ve sonrasında seyahatleri seveceğiniz, dış ortamlarda bulunacağını, değişik insanlarla bağlantılarınıza yöneleceğiniz bir süreç başlıyor. Yüksek eğitim hayatınızda güzel gelişmeler yaşanabilir. Sizi daha az tanıyan insanlarla daha iyi anlaştığınızı göreceksiniz. 20-24-25 Ocak günlük işlerinizde parasal olarak ritminiz hızlanacak. İşinizde parasal konuların derinine gitmek isteyeceksiniz ve karşınıza çok güzel fırsatlar gelecek.
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19|78
26 Ocak itibarıyla enerjinizi ilişkilerinize harcayacaksınız. Özel hayatınız önem kazanıyor. Bu alanlarda girişimciliğiniz artarken mücadeleci yönlerinizi ilişkilerinizde veya orta işlerinizde gösterebilirsiniz. 31 Ocak’ta gerçekleşen Tam Ay Tutulması, kısa seyahatlerinizi, öğrenim hayatınızı, iletişime dayalı işlerinizi hızlandırabilir. Satış, reklam, tanıtım, pazarlama, teknoloji, bilişim, sosyal medya alanlarınızda hızlı ve beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Yakın çevrenizde olup bitenlere bu tutulma zamanında odaklanabilirsiniz.
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20
20|78
Yengeç Burcu:
Ocak ayı özel hayatınızın önem kazanacağı, aşk hayatınızda güzel şanslarla karşılaşacağınız aylardan bir tanesi. Kalbiniz boşsa bu ay aşkı yakalayacaksınız sevgili Yengeçler. Hemen 02 ocak’ta oluşan Dolunayda hayatınızı ilgilendirecek önemli kararlar alabilirsiniz. Özel hayatınıza daha fazla önem verdiğiniz bu günlerde, sevdiğiniz insanın hayatındaki duygusl olaylar sizin hayatınızı da etkileyebilir. Önemli sonuçlara ve kararlara ulaşabilirsiniz.
21
21|78
07 ocak romantik açılımlar, sportif aktiviteler, kreatif ve yaratıcı işler açısından oldukça şanslı birgün. 08-09-10 Ocak’ta da özel hayatınızda şansı ve mutluluğu tadabilir, fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Çocukla ilgili adımlar, beklentiler için de bu tarihler çok uygun.
22
22|78
11 Ocak itibarıyla özel hayatınızda veya ortak işlerinizde konuşma ve görüşmelerinizi hızlandırabilirsiniz. Sıkıntı ve sorunları gidermek için kolları sıvayabilir önemli anlaşmalar içine girebilirsiniz. 13-14 Ocakta ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Sevdiğiniz insan ve ailesiyle olan ilişkilerde sıkıntı ve sorunlar oluşabilir. Ortaklaşa bir iş yapıyorsanız yine ortağınızla göz önünde olacağınız yerlerde, iş hayatınızda daha sakin olmalısınız.
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23
23|78
17 Ocak’ta oluşan Yeniay, özel hayatınızla ilgili karar ve başlangıçlarınız anlamında sizi destekliyor. Verdiğim tarihlerde karşınıza gelen fırsatların, tekliflerin sonucunu, başlangıçlarını bu tarih ve sonrasında devreye sokmalısınız. 18 Ocak’tan sonra ortak parasal konularda doğru ilişkiler devreye girebilir. Parasal bir sıkıntı içindeyseniz, başkalarından yardım isteyabilir, kredi alabilirsiniz.
24
24|78
26 Ocakta enerji alanlarınızı günlük işlerinize ve yapacaklarınıza yönlendireceksiniz. İş ve hizmet alanlarınızda mücadeleci koşullar artabilir, daha çok çaba harcayarak istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Sakarlıklar, düşmeler, kalkmalar, ufak tefek sakarlıklar hızlı hareket etmeniz sonucunda ortaya çıkabilir. Fazla çalışmaktan kaynaklı olarak bu dönemde kendinizi ve enerjinizi zorlayabilirsiniz.
25
25|78
31 Ocak’ta gerçekleşen Tam Ay tutulması, maddi konularda hızlı ve beklenmedik gelişmeleri karşınıza getirebilir. Uzun zamandır uğraştığınız bir ev veya miras meselesi sonuca kavuşabilir. Borçlarınızın ve ödemelerinizin üzerine eğilebilirsiniz. Yine bu tarih ve sonrasında parasal konularda kafanız çözüme yönelik çalışacak.
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26
26|78
Aslan Burcu:
Ocak ayında günlük iş rutininizin sorumlulukları, sağlığınızla ilgili konular önem kazanıyor. Ocak başında oluşan Dolunayla birlikte önemli bir işin iç yüzü ve sonuçları karşınıza gelebilir. Bu dolunayda sağlığınıza ve karşınıza gelenlere karşı dikkatli olmalı, olayları gözünüzde fazla büyütmemelisiniz.
27
27|78
07 Ocakta ev ve aile hayatınızda önemli şanslar ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Yurtdışında ev sahibi olma fırsatı yakalayabilir veya yurtdışında başka şehirlerde yaşayan akrabalarınızla evinizde bir araya gelebilirsiniz. 08-10 Ocak yine içinde fırsatlar barındıran birgün. Ev ve aile hayatınızda yapılması gereken işlerinizi mutlulukla halladecek, önemli işlerinizi sonuca ulaştıracaksınız.
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28|78
02-03-09 Ocak iş hayatınızda etkin ve güçlü insanlardan destek görebilir, iş hayatınızdaki ilişkilerinizin derinine inmak isteyebilirsiniz. 11 Ocak itibarıyla iş hayatınızda, hizmet alanlarınızda konuşma ve görüşmeleriniz hızlanabilir. Sıkıntı ve sorunlarınızı çözüme ulaştırabilirsiniz. Sağlık kontrollerinizi yaptırmanın zamanı geldiyse önünüzdeki 15 Günlük süreçte bunu yapabilirsiniz.
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29
29|78
13-14 Ocak iş hayatınızda bir takım gerilimlere ve sıkıntılara açık olabilirsiniz. Yaptığınız işlerde gerginlikleriniz yüksek olabilir. 17 Ocakta oluşan Yeniay’da iş ve hizmet hayatınızla ilgili önemli kararlar ve adımlarınızı devreye sokabilirsiniz.18 Ocakta özel hayatınızda sevdiğiniz insanla özgürlüğünüzü yanınıza alarak ilişkinizi, beraber paylaşımlarınızı arttırarak geliştirebilirsiniz. Danışmanlık almak için harika, yine ilişkinizde sıkıntılar varsa bunları gidermek için kolları sıvayabilirsiniz.
30
30|78
26 Ocak’ta enerjinizi aşk hayatınıza, çocuğunuzla ilgili konulara, eğlenceye veya kreatif konulara kaydırabilirsiniz. Enerjinizi bu alanlara yönlendirecek, sportif faalyetlere karşı kendinizi daha enerjik hissedeceksiniz. Hayatınızın ritmi hızlanabilir.
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31|78
31 Ocak’ta gerçekleşen Tam Ay tutulması, hayati kararlarınızı ve özel hayatınızı etkiliyor. Önemli kararlar arifesine girebilir, alacağınız kararların hayatınızı hızlı ve beklenmedik olaylarla şekillendirdiğini görebilirsiniz. 1 Ocak itibarıyla sevdiğinizle veya ortağınızla iletişiminizi hızlandıracaksınız. Konuşma ve görüşmeleriniz artarken önemli anlaşmalar ve sözleşmeler devreye girebilir.
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32
32|78
Başak Burcu:
Ocak ayında yakın çevrenizden göreceğiniz ailevi ve parasal destekleriniz ve şanslarınız yüksek olurken, hayatınızda keyfe, aşka, çocuklara, yaratıcı alanlara daha fazla yer vermek isteyebilirsiniz sevgili Başaklar. 02 Ocak’ta oluşan Dolunay sosyal çevrenizdeki konulara ilginizi kaydırabilir. Bir aktivite veya organizasyona dahil olabilir, arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek durumunda kalabilirsiniz.
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33|78
02-03 Ocak aşk hayatınızda romantizm rüzgarları esebilir, sevdiğiniz için kendinizi öne sürebilir, onun için birşeyler yapma arzusuyla dolu olabilirsiniz. 07 Ocak iletişimsel işlerinizde, yakın çevrenizle beraber yapılacak işlerde güzel şanslar ve fırsatlar ayağınıza gelebilir. Yakın çevrenizdeki insanlar şans ve fırsatları sizin için yaratabilirler. Kısa yolculuklarda ve eğitim konularında 07-08 Ocak’ta şanslı olacaksınız.
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34|78
11 Ocak itibarıyla aşk hayatınızı konuşmak, hayatınızda biri varsa paylaşımlarınızı arttırmak, aşkta sıkıntı yaşadığınız konulara pratik çözümler bulmak öne çıkabilir. İlişkinizde veya çocuğunuzla ilgili konularda önemli sorumlulukları 13 Ocak’ta üstlenebilirsiniz. 13-14 Ocak’ta davrnışlarınıza dikkat edin. Sevdiğinizle harcamalarınız ve alışverişleriniz konusunda bazı sıkılganlıklar, ters davranışlar devrede olabilir.
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35|78
17 Ocak’ta oluşan Yeniay, aşk hayatınızda veya çocuğunuzla ilgili konularda, eğlence alanlarınızda, kreatif ve sanatsal işlerinizde önemli karar ve başlangıçlarınızı karşınıza getirebilir. 18 Ocak’tan sonra çalışmayı ve üretmeyi seveceksiniz. Başkalarına hizmet etmek önem kazanıyor. Diğer insanlar için birşeyler yapmak, sağlığınızı düzeltmek için de uygun bir dönem. 18 Ocak ve sonrası birkaç hafta boyunca kilo almaya meyilli olabilirsiniz.
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36|78
Aşk hayatınızda kafanıza takılan konuları konuşmak ve paylaşmak isteyebilirsiniz. 24 Ocak’ta olaylara tek taraflı bakmamalısınız. Takılı kaldığınız konularda yakın çevrenizden 25 Ocak’ta yardım alabilirsiniz. Ya da kısa vadeli planlar ve geziler sıkıntılarınızı rahat atmanıza yardımcı olabilir.
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37|78
26 Ocak’tan sonra enerjinizi evinize ve yuvanıza harcayacaksınız. Daha fazla enerjinizi ve mücadelenizi bu alanlarda ortaya koyabilirsiniz. Düşüncesiz ve biraz da özgürce atılacak adımlar ev hayatınızda ufak tefek sürtüşmeleri karşınıza getirebilir. Sakarlıklara da dikkat edin.
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38|78
31 Ocak’ta oluşan Tam Ay tutulması, sağlığınızı etkiliyor. Bu tutulmayla beraber görünmeyen, uzun zamandır ihmal ettiğiniz sağlık konuları karşınıza gelebilir. Hayatın akışıyla birlikte Şubat ayı içinde size verdiğim dönemleri dikkatlice gözden geçirin ve adımlarınızı atın. Kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için bu tutulma adeta sizi zorlayacak.
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39|78
Terazi Burcu:
Ocak ayına kariyer ve iş alanlarınızda gerçekleşecek bir Dolunay’la başlıyorsunuz sevgili Teraziler. Aile hayatınızdaki sorumluluklarınız, iş alanlarınızı ihmal etmenize neden olmuş olabilir ama bu Dolunay’da işinize ve yapacaklarınıza daha fazla önem vermelisiniz.
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40|78
01-03 Ocak’ta aile hayatınız fedakarlıklarda bulunabilir, anlayışlı yapınızla her tür konuda onlara hizmet edebilirsiniz. 07-08 ocak’ta maddi konularda güzel şanslarla karşılaşabilirsiniz. İletişimsel işlerinizde değişik fırsatlar karşınıza gelebilir. Bu dönemde yatırımlarınızdan da elde edecekleriniz yüksek olabilir.
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41|78
11 Ocak’ta aile bireylerinizle olan iletişiminiz hızlanıyor. Görevlerinizi bilecek, emlak, alımsatım işleriniz varsa ailenize fikirlerinizle yol göstereceksiniz. Önemli bir sorumluluk omuzlarınızın üzerine 13 Ocak’ta binebilir. 13-14 Ocak’ta ailenizle uğraşırken, eşinizi bu döngüde ihmal edebilir veya ondan tepkiler görebilirsiniz. Her iki tarafı idare etmeye çalışmalısınız.
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42|78
17 Ocak’ta oluşan Yeniay, ev aile, yuvanızla ilgili önemli kararları ve adımları hayatınıza taşıyabilir. Aldığınız kararları uygulamanın zamanı gelmiş bulunuyor. 18 Ocak ve sonrasında kendinizi aşka, çocuğunuza, bebekle ilgili konulara, sanatsal işlere verebilirsiniz. Eğlenceyi sevecek, partiler verecek, insanlarla kaynaşmak isteyeceksiniz. Sportif faaliyetler artabilir.
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20-24-25 Ocak ev ve gayrimenkulle ilgili konular artarken, yatırımlarınız ve birikimlerinizle aile hayatınızda huzuru bulabilirsiniz. 26 Ocak sonrasında enerjinizi yakın çevrenizde olup bitenlere kaydırıyorsunuz. Mücadeleci tavrınızla iletişim, satış, reklam, pazarlama, tanıtım, yayıncılık , network işlerinizin üzerine düşebilir ve bu alanlarda uğraşılarınızı arttırabilirsiniz. Düşüncelerinizle etrafınızdaki etkilemeyi başaracaksınız.
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44|78
31 Ocak’ta gerçekleşen Tam Ay tutulması, sosyal çevrenizi hareketlendirecek. Arkadaşlarınızla olan işlerinizde, onların hayatında hızlı ve beklenmedik olaylar cereyan edebilir. Sosyal çevreniz değişebilir. Onlarla bazı beklenmedik hassaslıklar yaşamaya meyilli olabilirsiniz. Bu tutulma idealleriniz ve fikirlerinizdeki değişimleri de kapsayabilir.
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45|78
Akrep Burcu:
Ocak ayında iletişimsel işleriniz bir ivme kazanıyor sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Satış, reklam, tanıtım, pazarlama, network, teknoloji işlerinizde çabuk ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Yakın çevrenize ilginizi vereceğiniz ocak başında, oluşan dolunayla beraber ilgi alanlarınızı daha büyük konu ve olaylara çevirebilirsiniz.
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46|78
07 Ocakta hayatınızda maddi yönden sizi havalara uçuracak, tam da istediğiniz gibi bir anlaşma veya teklif ayağınıza gelebilir. Kendinizi birçok açıdan keyifli göreceksiniz. 08-09-10 Ocak’ta reklam, iletişim işlerinizde, satış, pazarlama alanında şanslarınız yüksek. Ocak ayı sizin için güçlü etkilerle başlıyor, karşılaşacağınız teklifler sizi tatmin edebilir.
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Bir yandan da bu tarihlerde yakın çevrenizdeki insanların hayatında da güzel gelişmeler yaşanabilir. Fikir ve düşüncelerinizi güçlü bir şekilde ifade edeceksiniz ama bazı konulara takılı kalmamak, obsesif davranmamak önemli olsun.
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11 Ocak tibarıyla iletişim işlerinizde konuşma ve görüşmeleriniz artabilir. Bu alanlarda etkili, pratik, istikrarlı bir takım işler içine girebilirsiniz. Önemli bir anlaşma için kolları sıvayabilirsiniz. 13-14 Ocak iş alanlarınızda bazı değişimlere kolay tepkiler vereceğiniz günler. Bu noktada beraber çalıştığınız insanlarla ilişkilerinizi çok fazla zorlamayın.
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17 Ocakta oluşan Yeniay, iletişime dayalı işleriniz, girişimleriniz konusunda size yeşil ışık yakıyor. Karşınıza gelen teklifleri kabul etmek ve bu işlere başlamak anlamında bu yeniayı kullanmalısınız. 20-24-25 Ocak yakın çevrenizdeki insanlarla beraber hareket edecek, kısa vadeli programlarla işlerinizde güzel sonuçlarla karşılaşacaksınız. Onlara uğur getirebilir veya onların size şans getirdiğini görebilirsiniz.
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50|78
26 Ocak’tan sonra enerjinizi parasal konulara harcayacaksınız. Gezmeye, dolaşmaya, öğrenmeye olan harcamalarınız artabilir. Parasal işlerinizde uğraşılarınızda önem kazanıyor. İş hayatınızdan elde edeceklerinizin üzerinde daha fazla uğraşabilirsiniz. 31 Ocakta gerçekleşen Tam Ay tutulması, kariyer ve iş alanlarınızda, toplumsal statünüzde önemli ve beklenmedik değişimleri ve olayları karşınıza getirebilir. Kariyerinizde bir üst noktaya geçebilir ve değişik fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
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51|78
Yay Burcu:
Ocak ayına ortak parasal alanda oluşacak bir Dolunayla başlıyorsunuz sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Partnerinizin, eşinizin parasal konuları bu dolunayda ön planda olacak. Alacak, verecek dengesi, banka işleriniz, vergi, sigorta, nafaka, miras gibi konularda hassas sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
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52|78
02-03 Ocak’ta aile hayatınıza yapacağınız parasal destekleriniz ve yardımlarınız fazla olabilir veya ev konusunda önemli parasal işlerinizi halledebilirsiniz. Parasal konularla bu kadar meşgulken, 08-09-10 ocak tarihlerinde beklenmedik yerlerden göreceğiniz güzel şanslarla işlerinizden güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Bir dernekten, oluşumdan, bir kurumdan alacağınız paralar sizi mutlu edebilir.
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53|78
11 Ocak’tan sonra maddi konularda daha pratik, disiplinli ve istikrarlı adımlar atabilirsiniz. Para harcamalarınızda ekonomik olacaksınız ve bu alanlarda sıkıntılarınızın üzerine eğilmek için uygun bir dönem olacak. 13-14 Ocak eğlence ve aşk hayatınıza yapacağınız harcamalar sizi agresif ve sinirli kılabilir.
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54|78
17 Ocakta oluşan Yeniayla birlikte maddi konularınızda atılması gereken adımlarınızı devreye sokabilirsiniz. Yatırımlarınız, birikimleriniz ve para işleriniz adına önemli kararlar alabilirsiniz. 18 Ocak itibarıyla yakın çevrenizle, akraba, kardeş, yakın dostlarınızla olan bağlarınızı arttıracağınız, sevginizi yakınızdakilerle paylaşacağınız bir döneme geçeceksiniz. Girişimlerinizi gerçekleştirmek için arkadaşlarınızla doğru ilişkiler içine girebilirsiniz.
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55|78
20-24-25 Ocak’ta maddi konularda güzel işler ve şanslar karşınıza gelebilir. Bu fırsatlı günleri değerlendirmelisiniz. 31 Ocak’ta gerçekleşen Ay tutulması, seyahatlerinizi, dış koşullara, yabancılara bağlı işlerinizi, eğitim alanlarınızı, ticari konuları ve hukuksal meseleleri hayatınıza taşıyabilir. Bu alanlarda beklenmedik duygusal sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
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56|78
31 Ocak itibarıyla zihinsel becerilerinizi geliştireceksiniz, bir yandan da fikirlerinizi hem konuşma hem yazma yoluyla başkalarına iletmek isteyebilirsiniz. Yakın çevre iletişiminiz artacak; tartışmalar, konuşmalar, anlaşmalar, çok sayıda kontakların gündeme geleceği bir döneme giriş yapacaksınız.
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57|78
Oğlak Burcu:
Ocak ayında kişisel adımlarınız giderek hızlanıyor sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Ocak başında 02 ocak’ta oluşan Dolunay özel ilişkilerinizde, evlilik ve ortaklı iş alanlarınızda hassas oluşumları hayatınıza taşıyabilir. Sevdiğiniz insana daha fzla önem göstermeniz gereken bir zaman. 02-03 Ocak’ta iletişime, satışa, teknoloji alanlarına yönelik işlerinizde yardımsever, anlayışlı ve keyifli etkiler altında olacaksınız.
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07 Ocak’ta sosyal çevreniz ve ortamlarınızda güzel bir şans ve fırsat karşınıza gelebilir. İşten elde edilen gelirlerinizde boluuk ve bereketi deneyimleyebilirsiniz. 08-09-10 Ocak’ta kariyer hayatınızda çok önemli bir adım atacaksınız. Etrafınıza saçtığınız güven ve cesaretle gelecek adımlarınızı hızlandıracaksınız. Çevreniz hayatınızı geliştirmeniz ve ilerlemeniz için size büyük fırsatlar sunacak.
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11 Ocak itibarıyla Merkür sizin burcunuza geçiyor. Düşündüklerinizi ve planladıklarınızı etrafınızla paylaşmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. İşinizle ilgili konuları etrafınızdaki insanlara anlatmaktan mutluluk duyabilirsiniz. Önemli konuşma ve görüşmeler için harekete geçebilirsiniz. 13-14 Ocak tarihlerinde ev ve aile hayatınızda anlaşmazlıklar ve isyanlar oluşabilir. Kendinize odaklı olacağınız ve iş konularını önemseyeceğiniz bu dönemde aile hayatınızdaki kişiler, partnerinizle gerilimler oluşabilir.
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17 Ocak ve sonrasında kafanızdaki planlarınızı, adımlarınızı, başlangıçlarınızı uygulayacaksınız. Bu yeniay önemli adımlarınızda sizi destekliyor. 1 yılın konularını bu yeniayla birlikte başlatabilirsiniz. 18 Ocaktan sonra parayı kazanmak, harcamak öne çıkıyor. Kuracağınız dostane ilişkilerle ticari konularda önemli kazanımlar elde edebilirsiniz. Bir yandan da teknolojiye para harcamak size mutluluk verebilir.
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20-24 Ocak’ta kafanıza takılan konularda yakın çevrenizden destekler veya tavsiyeler alabilirsiniz. Edineceğiniz bilgileri para kazanmada kullanabilirsiniz sevgili Oğlaklar. 26 Ocak itibarıyla enerjinizi bilinmeyen, kadersel alana kaydıracaksınız. Burası kapalı bir alan olduğu için enerjinizi doğru bir şekilde kullanmak kolay olmayabilir. Ailevi konularda içinize attıklarınızı ani çıkışlarla, tepkilerle ortaya koyabilirsiniz.
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31 Ocak’ta oluşan Tam Ay tutulması ortak para hanenizde oluşuyor. Ortaklaşa parasal gelirlerinizde beklenmedik ve ani oluşumlar gündeme gelebilir. Bir borç, ödeme, gözden kaçırılmış bir evrak, sigorta, prim konusuna dikkat edin. Eşinizin hanesinde de parasal olaylar artıyor. Sizi değiştirecek, dönüştürecek sürpriz olaylarla da karşılaşabilirsiniz.
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Kova Burcu:
Ocak ayında kariyer ve iş alanlarınızdaki önemli şanslar ve fırsatlar devrede olurken, kendinizi kenara çekmek ve biraz dinlenmek isteyebilirsiniz sevgili Kova ve yükselen Kovalar. 02 Ocak’ta devreye giren Dolunayla beraber iş ve hizmet alanlarınızda önemli bir takım sonuçlara ulaşabilirsiniz. Günlük iş akışınızda bir takım hassaslıklar ortaya çıkabilir. Bu dolunayda sağlığınıza dikkat etmelisiniz.
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02-03 Ocak’ta geri plandan yürüttüğünüz işlerden maddi getirileriniz olabilir. Yardımsever etkilerinizle bir derneğe veya yardım kurumuna bağışta bulunabilirsiniz. 07-08-09-10 Ocakta kariyer ve iş hayatınızda çok güzel şanslar ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurtdışı işlerinizde karşınıza istediğiniz bir iş gelebilir. Göz önünde olacağınız ortamlarda sizi harekete geçirecek etkileriniz çok yüksek sevgili Kovalar.
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11 Ocak ve sonrasında iletişiminizde yavaşlayabilir. Geçtiğimiz dönemde yoruldunuz, çalıştınız şimdi biraz dinlenmek sizin de hakkınız. Siz elden ayaktan çekilince meydan boş kalmış misali bazı konuşmalar ve dedikodular yapılabilir. Bu dönemde önemli sırlarınızı ve planlarınızı kimseyle paylaşmamalı sadece kendi sezgilerinizi dinlemelisiniz.
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13-14 Ocak yakın çevrenizdeki insanlarla bazı sürtüşmeler ve tartışmalar içine girebilirsiniz. Birbirinizi anlamak kolay olmayabilir. Sosyal medya üzerinde saldırılara uğrayabilir, iletişiminizde çok kolay tepkiler verebilirsiniz.
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16 Ocak tarihinde kendi bilgeliğinizi, dönüştürme gücünüzü etrafınıza ve işinize etkili bir şekilde aktarabilirsiniz. İnsanlar sizin vereceğiniz tavsiyeleri dinleyebilirler, onlara güzel bir liderlik yapabilirsiniz.
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17 Ocak yeniayı, ruhsal konuları, geri plana ittiğiniz psikolojik meselelerle uğraşmak için faydalı bir yeniay. Ama onun dışında kendinizi göstermek, ön plana çıkmak, yeni adımlar atmak için desteklenmeyeceksiniz. 18 Ocak’ta kendinizi önemseyeceğiniz, arkadaşlarınızla planlar yapacağınız, sosyalliğinizi arttıracağınız bir döngüye gireceksiniz. Kendinizi sevecek, önemseyecek ve başka insanları üzerinize mıknatıs gibi çekeceksiniz. 20 Ocak itibarıyla kendinize olan güveniniz yerine gelmeye başlıyor.
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İşleriniz ve özel hayatınız için savaşmaya ve bu alanlarda kendinizi ortaya koymaya hazırsınız. 20-24-25 Ocak, maddi konularda güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Kafanıza takılan bazı konuların üzerine gidecek ve uğraşılarınızın karşılığını bir işinizi geri almak veya bir işe başlamakla alacaksınız.
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26 Ocak’ta Mars sosyal çevre alanlarınıza geçiyor. Uğraşılarınızı sosyal çevrenize, bu alandaki işlerinize, gelecek planlarınıza ideallerinize döndürüyorsunuz. Bu süreçte çevrenizi siz yönlendirebilir, gezi planları yapabilir, arkadaşlarınızla ufak tefek sürtüşmeler içine girebilirsiniz.
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31 Ocakta oluşan Tam Ay tutulması özel hayatınızı, ikili ilişkilerinizi, ortaklaşa adımlarınızı tetikliyor. Bu alanlarda önemli kararlar alabilir, karşınıza gelecek olan olaylarla istediğiniz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Eşinizin hayatındaki gelişmeler, hızlı adımlar sizin hayatınızıda değiştirebilir. Önemli bir taşınma olayına girişebilirsiniz. Ortaklı bir takım projeler, hukuki konular önem kazanıyor.
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Balık Burcu:
Ocak ayına sosyal çevreniz ve organizasyona yönelik işlerinizdeki önemli sorumluluklarla giriş yapabilirsiniz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Hemen ocak başındaki 02 Ocak’taki Dolunay aşk hayatınızı hareketlendirecek. Bulunduğunuz çevrelerden karşınıza bir aşk gelebilir veya arkadaşlarınız sizi birileriyle tanıştırabilir. Bu Dolunayda daha çok özel hayatınıza odaklanacaksınız. 02-03 Ocak yardımlaşmalar öne çıkabilir. Arkadaşlarınız hayatınızla ilgili kararsız kaldığınız konularda size arka çıkabilirler.
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07-08-09-10 Ocak eğitim, seyahat, yayıncılık, medya, yurtdışı bağlantılı işleriniz, yabancılarla girişilecek önemli adımlar, ticaret hayatınızda güzel ve büyük şansları karşınıza getirebilir. Kariyer işlerinizde para kazançlarınızı bu karşınıza gelecek olan fırsatlarla arttırabilirsiniz.
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11 Ocak itibarıyla sosyal çevrelerde, arkadaş ortamlarınızda veya önemli organizasyonlarda fikirlerinizi çevrenize aktaracak, iletişiminizi güçlendireceksiniz. Birden fazla işle uğraşılarınız bu dönemde artabilir. 13-14 Ocak parasal konularda çabuk tepkiler vermeye yatkınsınız. Bir yandan da karşınıza gelecek projelerdeki heyecanınızı canlı tutmaya çalışmalısınız kolay sıkılabilir, tepkilerinizi ortaya koyabilirsiniz. 17 Ocakta gerçekleşen Yeniay, yeni adımlarınız, gelecek planlarınız adına sizi harekete geçirebilir.
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Kafanızdaki planları başlatmak adına bu yeniayı kullanmalısınız. 18 Ocak ve sonrasında ilişkilerinizi biraz geri plana çekeceksiniz. İletişim ve ortak paraya dayalı konularda hayatı gözlemleyeceğiniz, ilişkilerinizi anlamlandırmaya çalışacağınız bu dönegüde yazmak, ruhunuzu dinlendirmek, hayal kurmak, yaratıcı işler peşinde koşmak önem kazanıyor.
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20-24-25 Ocak, takım çalışmalarınız artacak ve arkadaşlarınızla iş seyahatlerinizi planlayacaksınız. Yurtdışı bağlantılı işler, geleceğe yönelik adımlarda güzel teklifler, cazip işler karşınıza gelebilir. 26 Ocak ve sonrasında enerjinizi kariyerinize harcayacaksınız. Göz önünde olmak isteyebilir, mücadele alanlarınızı işinize ve toplum önü çalışmalarınıza kaydırabilirsiniz. Hareketliliğinizle, spontanlığınızla dikkat çekeceksiniz ama arada sırada düşünmeden hareket etmenizle bir çuval inciri berbat etme potansiyelinizde olabilir.
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31 Ocak’ta gerçekleşen Tam Ay tutulması, iş, hizmet alanlarınızda hızlı ve beklenmedik gelişmeleri karşınıza getirebilir. İşinizle ilgili konularda duygusal kararlar karşınıza gelebilir. Bir sonlanma veya yeni bir haber oluşabilir.
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Günlük hayatınızın akışında da beklenmedik olaylar içinde kendinizi bulabilirsiniz. 31 Ocak itibarıyla iletişiminizi kısabilir, kendinizi çevrenizden soyutlayabilirsiniz. Bu 15 günlük döngüde önemli sırlarınızı kimseyle paylaşmayın. Yeni bir işe başlamayın. Plan yapabilir, fikirleriniz üzerinde çalışabilirsiniz.
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