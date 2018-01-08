Öne Çıkanlar
Son Dakika
YAŞAM

Ocak 2017 aylık burç yorumları

08.01.2018 - 11:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Hande Kazanova yorumuyla Ocak ayı astroloji haritanız...

  • 1 Aylık burç yorumları 2017 - Hande Kazanova Ocak ayı burç yorumları
    1 | 78

    Koç Burcu: 

    Ocak ayına aile alanlarınızda oluşan bir Dolunay’la merhaba diyeceksiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Eviniz, düzeniniz, aile ortamlarınızla ilgili konu ve olaylar bu Dolunayda daha fazla ön plana geçebilir ve siz enerjinizi, ilginizi ailenize yöneltebilirsiniz. Bir yandan da iş ve kariyer alanlarınızda başkalarından göreceğiniz fedakarlıklar öne çıkabilir.

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Aylık burç yorumları 2017 - Hande Kazanova Ocak ayı burç yorumları
    2 | 78

    07 Ocak’ta ortak parasal işlerinizde güzel şanslar ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Gelecek adımlarınızı hızlandırabilir, erkeklerden fayda ve yarar sağlayabilirsiniz. Önemli bir borcun altına girebilirsiniz. Parasal konular ve fırsatlar sizi harekete geçirecek. 03-08-09-10 ocak tarihlerinde iş alanlarınıza parasal destekler bulacak, önemli anlaşmalar altına gireceksiniz. Hayat sizi hızlandırabilir.

  • 3 Aylık burç yorumları 2017 - Hande Kazanova Ocak ayı burç yorumları
    3 | 78

    11 Ocak itibarıyla birden fazla iş görüşmesi yapabilir, kendinizi toplum önünde ifade etmek isteyebilirsiniz. Ticari becerileriniz bu tarihten sonra hızlanacak. İş alanlarınıza yaklaşımınız pratik ve çözümcül olabilir, eski usüllerle işlerinizi halledebilirsiniz. 13-14 Ocak tarihlerinde iş ilişkilerinize ve göz önünde olacağınız ortamlara dikkat etmelisiniz. Vereceğiniz çabuk ve sinirli tepkiler çevre bağlantılarınızı olumsuz etkileyebilir. Hayatınızda size değişik ve farklı gelen olaylar daha fazla ilginizi çekebilir.

  • 4 Aylık burç yorumları 2017 - Hande Kazanova Ocak ayı burç yorumları
    4 | 78

    17 Ocak’ta gerçekleşen Yeniay iş ve kariyer alanlarınızda yapmak istediğiniz, adım atmak istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zaman. Yeni girişimler ve iş fırsatları için bu yeniay zamanı adımlar atmayı unutmayın. Bu döngüde atacağınız adımlar uzun soluklu ve kalıcı olabilir. 18 Ocak ve sonrasında sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yöneleceksiniz. Gireceğiniz ortamlarda kuracağınız yeni bağlar ve ilişkiler size maddi kazançlar sağlayabilir.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Aylık burç yorumları 2017 - Hande Kazanova Ocak ayı burç yorumları
    5 | 78

    26 ocak itibarıyla enerjinizi dış ortamlara bağlı işlere yönlendireceksiniz. Gezmek, dolaşmak, sizi daha az tanıyan insanlarla olan mücadeleleriniz ön plana geçebilir. Hukuki bir davayla uğraşabilir, seyahat ortamlarınızda düşünmeden hareket edebilirsiniz.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000