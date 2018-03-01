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Aslan Burcu:

Mart başında ev ve aile hayatınız için bir borcun veya kredinin altına girebilirsiniz. Karşınız birçok yerden şans ve fırsatlar gelebilir ve siz bu şansları kaçırmak istemeyeceksiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. 02 Mart’ta oluşan Dolunay elinize para geçirebilir. Tam da aile hayatınız için yapacaklarınızı devreye sokmuşken, bu dolunay parasal konularda size destek atacak. Yine de Dolunay zamanı dengesizlikler de oluşabilir. Para alacak verecek dengenizi bu dolunayda korumalısınız.