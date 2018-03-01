SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
YAŞAM

Mart 2018 aylık burç yorumlarınız!

01.03.2018 - 17:10 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Mart ayında burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla Mart ayı astroloji haritanız...

  • 1 Aylık burç yorumları - Mart ayı burç yorumları 2018
    1 | 97

    Koç Burcu: 

    Mart ayında yabancılarla yapılacak olan işleriniz, eğitim ve iş hayatınızdaki uğraşılarınız sürerken, beklenmedik bir şekilde insanların sizinle uğraştığını görebilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Yine de siz hiç moralinizi bozmayın kendi bildiğinizden şaşmayın ve gereksiz özveriden uzak durun. Mart başında ruhsal çalışmalarınız artarken, kendinizi ruhen yenileyebilir, size yarayacak ruhsal çalışmalardan fayda sağlayabilirsiniz. Önsezilerinizi es geçmeyin.

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Aylık burç yorumları - Mart ayı burç yorumları 2018
    2 | 97

    02 Mart’ta oluşan Dolunayla beraber iş hayatınızda, günlük iş akışınızın düzeninde değişimler oluşabilir. Hiç istemeseniz ve gereken güce sahip olduğunuzu düşünmeseniz bile bu Dolunay da işlerinizi iyi takip edin. İstediğiniz işlerin ve şansların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Diğer yandan Günlük iş hayatınızın akışındaki değişimler sizi ruhen zorlayabilir. Uykusuzluk, tedirginlik, endişelerden uzak durmalısınız.

  • 3 Aylık burç yorumları - Mart ayı burç yorumları 2018
    3 | 97

    06 Mart’ta Merkür’ün sizin burcunuza geçmesiyle beraber ifadeniz rahatlıyor. İş alanlarınızda önemli girişimlerinizi konuşabilir, daha fazla kendi hayatınızla ilgili alanlara yönelebilirsiniz. Birgün sonra venüs’ün koç burcuna girmesiyle beraber, kendinize ve görüntünüze önem verecek, cazibenizin arttığını farkedeceksiniz. Gezmek, dolaşmak, alışveriş yapmak öne çıkabilir. Acelecilikten ve benmerkezcilikten kaçınmalısınız.

  • 4 Aylık burç yorumları - Mart ayı burç yorumları 2018
    4 | 97

    09 Mart itibarıyla Jüpiter geriliyor. Ortak parasal işlerinizde bu tarih sonrasında işler yavaş ilerleyebilir. Bazı engeller, ertelenmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde  yolunda gitmeyen size zorluk çıkaran konuları farketmek önemli olmalı.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Aylık burç yorumları - Mart ayı burç yorumları 2018
    5 | 97

    11-13 Mart ruhsal çalışmalar ve gelişiminiz konusunda sizi destekliyor. Geri plandan yürüteceğiniz her tür işinizde güçlü insanlardan yarar sağlayabilirsiniz. 13-29 Mart tarihlerinde iş sorumluluklarınız kendinizi mutsuz hissettirebilir.Tam açılmaya başlamışken üzerinizde baskı hissedeceksiniz.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.