Mart ayında burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla Mart ayı astroloji haritanız...
1
1|97
Koç Burcu:
Mart ayında yabancılarla yapılacak olan işleriniz, eğitim ve iş hayatınızdaki uğraşılarınız sürerken, beklenmedik bir şekilde insanların sizinle uğraştığını görebilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Yine de siz hiç moralinizi bozmayın kendi bildiğinizden şaşmayın ve gereksiz özveriden uzak durun. Mart başında ruhsal çalışmalarınız artarken, kendinizi ruhen yenileyebilir, size yarayacak ruhsal çalışmalardan fayda sağlayabilirsiniz. Önsezilerinizi es geçmeyin.
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2
2|97
02 Mart’ta oluşan Dolunayla beraber iş hayatınızda, günlük iş akışınızın düzeninde değişimler oluşabilir. Hiç istemeseniz ve gereken güce sahip olduğunuzu düşünmeseniz bile bu Dolunay da işlerinizi iyi takip edin. İstediğiniz işlerin ve şansların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Diğer yandan Günlük iş hayatınızın akışındaki değişimler sizi ruhen zorlayabilir. Uykusuzluk, tedirginlik, endişelerden uzak durmalısınız.
3
3|97
06 Mart’ta Merkür’ün sizin burcunuza geçmesiyle beraber ifadeniz rahatlıyor. İş alanlarınızda önemli girişimlerinizi konuşabilir, daha fazla kendi hayatınızla ilgili alanlara yönelebilirsiniz. Birgün sonra venüs’ün koç burcuna girmesiyle beraber, kendinize ve görüntünüze önem verecek, cazibenizin arttığını farkedeceksiniz. Gezmek, dolaşmak, alışveriş yapmak öne çıkabilir. Acelecilikten ve benmerkezcilikten kaçınmalısınız.
4
4|97
09 Mart itibarıyla Jüpiter geriliyor. Ortak parasal işlerinizde bu tarih sonrasında işler yavaş ilerleyebilir. Bazı engeller, ertelenmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde yolunda gitmeyen size zorluk çıkaran konuları farketmek önemli olmalı.
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5
5|97
11-13 Mart ruhsal çalışmalar ve gelişiminiz konusunda sizi destekliyor. Geri plandan yürüteceğiniz her tür işinizde güçlü insanlardan yarar sağlayabilirsiniz. 13-29 Mart tarihlerinde iş sorumluluklarınız kendinizi mutsuz hissettirebilir.Tam açılmaya başlamışken üzerinizde baskı hissedeceksiniz.
6
6|97
17 Mart ve sonrasında enerjinizi kariyerinize yönlendirebilirsiniz. Güçlü, iradeli yapınızla önemli işlerinizde kendinizi ortaya koymak önem kazanıyor. Beraber iş ilişkisi içinde olduğunuz insanları kontrol etmek, yönetmek arzunuzla iyi başa çıkın. O zaman daha az sürtüşmeler yaşayabilir, kendinizi daha etkili bir şekilde ortaya koyabilirsiniz.
7
7|97
23 Mart’ta merkür geriliyor. Merkür sizin kişisel alanınızda geriliyecek. 15 Nisan a kadar çok önemli girişimlerden, anlaşmalardan kaçının. Kendinizi doğru ifade etmeye çalışın. Acelecilik ve içsel sabırsızlığınızı bu dönemde kontrol etmelisiniz. Fikirlerinizi uygulamak, ifade etmek istediğiniz noktalarda zorlanmalar oluşabilir. Yine bu dönemde sağlığınıza özen göstermeniz gerekebilir. Bu dönemde eski hastalıklar nüksedebilir. Merkür sizin sağlık alanınızın yöneticisi olduğundan kendinizi çok fazla zorlamayın.
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8
8|97
31 Mart’ta terazi burcunda oluşan Dolunay’da özel hayatınız, ikili ilişkilerinizde önemli duygusal kararlar almaya yatkın olacaksınız. Bu dolunayda sevdiğiniz insanın hayatındaki olaylar sizi de etkileyebilir veya özel hayatınızda hızlı duygusal kararlar alabilirsiniz. Yine bu tarih itibarıyla 3 haftalık dönemde parasal getirileriniz yüksek olabilir. Paranızı, elde ettiklerinizi zenginleştirmek ve korumak bu dönemde önemli olabilir. Parasal işlerinizde doğru ilişkiler içine gireceksiniz.
9
9|97
Boğa Burcu:
Mart ayında sosyal çevrenizin hareketliliği başınızı döndürebilir. Bu ay özel hayatınız ve ikili ilişkilerinizde güzel fırsatlarla ve şanslarla karşılaşacaksınız. Kalbiniz boşsa arkadaşlarınız size birini tanıştırabilirler veya bir arkadaşınızla aşka yelken açabilirsiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar.
10
10|97
02 Mart’ta oluşan Dolunay aşkı karşınıza getirebilir. Sosyal ortamlarda tanışacağınız veya tanışmış olduğunuz bir insanla kendinizi aşkın ortasında bulabilirsiniz. Bu dolunay özel hayatınıza daha fazla vakit ayırmanız gerekebilir. Hayatınızda biri varsa arkadaşlarınızın konuları veya olayları sevdiğinizle aranızı gerebilir, en fazla bu etkiye dikkat etmelisiniz.
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11
11|97
06 Mart itibarıyla özel hayatınıza ve parasal konulara dikkat etmelisiniz. Bu konuları geri plandan takip edebilir, iletişiminizde bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Önemli sırlarınızı kimseyle paylaşmayın, büyük işlere kalkışmayın, planlarınızı oluşturun.
12
12|97
07 Mart’tan sonra elinizi ayağınızı hareketli olaylardan çekeceksiniz. Günlük işlerinizi düzenlemek, olaylara geri plandan bakmak önem kazanıyor. Önemli adımlardan kaçının ve bu dönemi daha fazla ruhunuza ayırarak geçirmeye çalışın.
13
13|97
09 Mart itibarıyla Jüpiter geriliyor. Özel ilişkileriniz, ortaklı işlerinizde karşınıza gelmiş olan fırsatları gözden geçirebilirsiniz, bu alanlarınızda hızlı ilerleyen işlerinizde bazı yavaşlamalar, engeller ve sıkıntılarla karşılaşırsanız bazı konular henüz oturmamış anlamına gelebilir.
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14
14|97
17 Mart ve sonrasında enerjinizi eğitimsel konulara, yabancı insanlara, geleceğinizi ilgilendiren işlerinize harcamaya başlayacaksınız. Seyahatleriniz hızlanabilir, sizinle daha az samimi kişilerle olan mücadeleleriniz bu dönemde karşınıza gelebilir.
15
15|97
Hukuki bir işle uğraşabilir, seyahatlerde veya eğitim hayatınızda bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Kontrol mekanizmanız fazlasıyla çalışacağı için bu süreçte etrafınızda olan olmayan herşeyi kontrol etmeye çalışmak beyhude olabilir. Bu tarihte oluşan Yeniay, ortamlarınızdaki değişiklikler için sizi destekleyecek. Yeni ortamlar, yeni ilişkiler, yeni işler anlamında önemli kararlarınızı devreye sokabilirsiniz. Birden fazla işle uğraşmak ve onların sonuçlarını almak önem kazanıyor.
16
16|97
20 Mart’tan sonra sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Bağışıklık sisteminizi kuvvetli tutmalı, baş bölgenizi soğuk havalardan ve tehlikeli durumlardan korumalısınız. Ateşli ve enfeksiyonel hastalıklara yakalanma riskiniz, isteksiz ruh haliniz bu dönem sizi zorlayabilir.
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17
17|97
23 Mart’ta Merkür gerilemeye başlıyor. Para ve aşk alanlarınızı yöneten Merkür gerilemesi bu alanlarda var olan iletişim sıkıntılarını ve problemleri karşınıza getirebilir. 3 haftalık süreç içerisinde hiçbir şekilde harekete geçmemeli, önemli anlaşmalarda bulunmamalısınız. Bilinçaltı düzenlemeleri, psikolojik yönden yardım almak için uygun bir dönem.
18
18|97
31 Mart’ta oluşan Dolunay iş ve hizmet alanlarınızda hassas bazı duygusal kararları karşınıza getirebilir. Günlük hayatınızın ritminde hızlanmalar oluşabilir ve dengenizi korumanız gerekebilir. Yine Dolunay sağlığınızda hızlı gelişmeleri karşınıza getirebilir. Kendinizi ve yapacaklarınızı bu dönemde fazla zorlamanız bel ve kalça bölgesi sorunlarına, böbrek sıkıntılarına yol açabilir.
19
19|97
31 Mart ve sonrasında kendinizi iyi hissedeceğiniz, bakımınıza önem vereceğiniz bir döneme gireceksiniz. Alışveriş yapabilir, görüntünüzü değiştirebilir veya kendinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Büyük değişimlerden kaçının zira Merkür hala geriliyor sevgili Boğalar.
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20
20|97
İkizler Burcu:
Mart ayı işlerinizi düzene sokmak, güzel anlaşmalar yapmak, fırsatların artması anlamında oldukça etkili ve faydalanılması gereken aylardan sevgili İkizler ve yükselen İkizler. 01-02-03 Mart’ı iş görüşmeleriniz ve anlaşmalarınız açısından es geçmeyin. 02 Mart’ta oluşan Dolunay, ev, aile ve yuva alanlarınızda hassas ve duygusal sonuçları karşınıza getirebilir. Önemli bir aile işine odaklanabilir, bir meseleyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yine bu dolunay, kendi aileniz veya eşinizin ailesi arasındaki konular önem kazanabilir.
21
21|97
06 Mart’tan sonra sosyal çevrenizle iletişiminiz artacak. İş hayatınızdaki gelişmeleri arkadaşlarınıza aktarabilir, onlarla bir takın konuşmalar ve görüşmeler içine girebilirsiniz. 07 Mart itibarıyla arkadaşlarınızı daha fazla önemseyecek ve kendinizi onların yanında daha iyi hissedeceksiniz. Takım çalışmalarına açık olabilir, davetler ve organizasyonlarda ortamların aranılan insanı siz olabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla aranızda sıkıntılar varsa bu sıkıntıları çözmek için uygun bir dönem.
22
22|97
09 Mart’ta Jüpiter geriliyor. İş ve hizmet alanlarınızda karşınız gelecek olan fırsatlarda yavaşlamalar oluşabilir. Artık Bu tarihten sonra günlük hayatınızdaki hızlı büyümeler ve gelişmelerin azaldığını görebilir, paniğe kapılabilirsiniz. Bazı işlerinizde sıkıntı ve problemlerle karşılaşırsanız hatalarınızı farketmeye çalışın. Yine birkaç ay boyunca sağlığınızla ilgili konularda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Eğer kilo aldıysanız bu dönemde rahat bir şekilde aldığınız kiloları verebilirsiniz.
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23
23|97
17 Mart’tan sonra enerjinizi ortak parasal meselelere yönlendirmeye başlıyorsunuz. Değişik ve farklı alanlara merakınız artabilir, enerjiniz yüksek olacağından tehlikeli yer ve kişilerden uzak durmanız yerinde olabilir. Bu tarihte oluşan yeniay, kariyerinizde başlatmak istediğiniz işler adına sizi destekliyor. İş ve kariyer hayatınızda, toplum önü işlerinizde önemli başlangıçlar için bu yeniay zamanı harekete geçebilirsiniz.
24
24|97
23 Mart’ta Merkür geriliyor. Merkür sizin sosyal çevre ve arkadaş evinizde gerileyecek. Bu alanlarda bir takım iletişim sıkıntılarını karşınıza getirebilir. Bu dönemde arkadaşlarınızla olan konuşmalarınıza, toplum önü veya etkinliklerdeki faaliyetlerinize dikkat edin. Daha önceden tanıdığınız arkadaşlarınızla iletişiminizi arttırabilirsiniz. İş yapacaksanız yine 3 haftalık dönemde daha önceden yaptığınız insanlarla yapmaya çalışın. 24-29 Mart tarihlerinde bazı girişimlerinizde para engeline toslayabilir, sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Sinirinizi ve öfkenizi iyi kontrol edin.
25
25|97
31 mart’ta oluşan Dolunay, aşkı karşınıza getirebilir. Sosyal çevrelerde bu kadar vakit geçirmeniz kalbiniz boşsa işinize yarayabilir ve bir insanla aşka yelken açabilirsiniz. Sevdiğiniz varsa bu dolunayda ona ve varsa çocuğunuza daha fazla özen göstermeniz ve onların konularının üzerine eğilmeniz gerekebilir. 31 Mart itibarıyla hareketliliğinizde geri çekilmeler oluşabilir. Başladığınız bir spor aktivitesi sona erebilir. Özel hayatınızda kendi içinize çekileceğiniz, daha çok tek başınıza hareket edeceğiniz bir döneme gireceksiniz. Platonik aşklara, gizli aşk oyunlarına meyilli olabilir, bir kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz.
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26
26|97
Yengeç Burcu:
Mart Başında daha az samimi olduğunuz yeni tanıştığınız insanlarla yapacağınız işler ön planda olacak sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Seyahatleriniz, yurtdışı bağlantılı işleriniz, hukuki alanlarınızda önemli kapılar aralanabilir. Hayatınızda bir insan yoksa bu dönem yolculuklar esnasında hayatınıza yeni birini alabilirsiniz. Hayatınızda biri varsa beraber yapılacak gezi veya seyahat planları ilişkinizi heyecanlı tutabilir. 01-02 Mart’ı bu anlamda değerlendirin.
27
27|97
02 Mart’ta oluşan Dolunay, yakın çevrenize dikkat çekecek. Uzun ve geniş vadeli konularla ilgilenirken daha kısa vadeli ve yakın çevrenizde dönen olaylarla ilgileneceksiniz. Akraba veya kardeşlerinizin hayatındaki olaylar bu dolunayda karşınıza gelebilir. Yine bu Dolunay, kısa vadeli eğitim konularına, eğitim gezilerine ilginizi arttırabilir. Öğrenciyseniz bu dolunayda öğretmenleriniz ve diğer öğrenci arkadaşlarınızla aranızda dengeyi iyi sağlamalısınız, hassaslıklar oluşabilir.
28
28|97
06 Mart’tan sonra kariyerinize ve iş hayatınıza odaklanacaksınız. Toplumsal konularda fikir ve düşüncelerinizi öne çıkarabilirsiniz. Bir gün sonra 07 Mart itibarıyla Venüs’ün bu alanlarınıza girmesiyle beraber kariyeriniz ve işleriniz için daha etkili bir şekilde kendinizi gösterebilirsiniz. Bu süreçte düşüncesiz ve bencilce davranmamaya özen gösterin.
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29
29|97
09 Mart’ta Jüpiter geriliyor. Aşk hayatınızda, çocuk oluşumlarınızda, kreatif işlerinizde bu yıl önünüzü açan Jüpiter’in gerilemesi bu alanlarda karşınıza gelmiş olan fırsatları gözden geçirmenizi sağlayacak. Bu alanlardaki işlerinizde yavaşlamalar, durağanlıklar yaşarsanız olayları şöyle bir gözden geçirin, hatalarınızı farkedin, jüpiter tekrar düzeldiğinde artık herşeyi daha rahat görüyor olacaksınız.
30
30|97
11-13 Mart aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşanabilir. Evliyseniz çocuğunuza bir kardeş gelebilir. Ya da varsa torunlarınızla güzel bağlar oluşturabilirsiniz. 17 Mart itibarıyla enerjinizi ilişkilerinize yönlendireceksiniz. İkili ilişkileriniz, evliliğiniz, ortak iş alanlarınızda daha fazla çaba sarfedebilir, bu alanlarda organize bir şekilde hareket etmek isteyebilirsiniz. Kontolcü yapınızla sevdiklerinizi bu dönemde yönlendirmeye çalışırsanız aranızda sürtüşmeler oluşabilir. Yine bu tarihte oluşan Yeniay gelecek planlarınızı devreye sokacağınız, başlangıçlarınızı yapacağınız bir yeniay yalnız elinizi çabuk tutmalısınız zira 23 Mart’ta Merkür gerilemeye başlıyor.
31
31|97
20 Mart’ta kariyer oluşumlarınızı hızlandıracaksınız. Bir aydır aldığınız ve edindiğiniz deneyimleri, fikirleri artık iş hayatınızda kullanabilirsiniz. Kariyerinizde iletişiminizde veya ilişkilerinizde zorlandıysanız 20 Mart’ta bu zorlukları aşmanız, işi tatlıya bağlamanız kolay görünüyor. 23 Mart’ta Merkür kariyer ve iş alanlarınızda geriliyor. Artık biliyorsunuz 3 hafta boyunca önemli anlaşmalara girmeyin, yeni başlangıçlardan sakının. Bir projeniz varsa onu topluma sunmak için uygun bir dönem değil, bunu aklınızdan çıkarmayın.
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32
32|97
31 Mart’ta oluşan Dolunay’da aile hayatınıza daha fazla önem vermelisiniz. Aile büyüklerinizin hayatında duygusal sorunlar, gelgitler oluşabilir. Bunu tetikleyen siz de olabilirsiniz veya hiç ilginizde olmayabilir. Ev ve aile alanlarınızda ne yaşarsanız yaşayın ilginizin ailenizde olması gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. 31 mart’tan sonra sosyal çevrelerin aranılan ismi siz olabilirsiniz. Gireceğiniz ortamlarda dikkatleri üzerinize çekecek, yeni insanlarla tanışacak, yeni olasılıklardan keyif alacaksınız.
33
33|97
Aslan Burcu:
Mart başında ev ve aile hayatınız için bir borcun veya kredinin altına girebilirsiniz. Karşınız birçok yerden şans ve fırsatlar gelebilir ve siz bu şansları kaçırmak istemeyeceksiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. 02 Mart’ta oluşan Dolunay elinize para geçirebilir. Tam da aile hayatınız için yapacaklarınızı devreye sokmuşken, bu dolunay parasal konularda size destek atacak. Yine de Dolunay zamanı dengesizlikler de oluşabilir. Para alacak verecek dengenizi bu dolunayda korumalısınız.
34
34|97
06 Mart itibarıyla değişik konu ve olaylara yöneleceksiniz. Yabancı kültürleri konuşmak, felsefe, dini konuşmalar içinde bulunmak, yurtdışı bağlantılı işlerinizin üzerine düşmek önem kazanıyor. Bir gün sonra Venüs’ün bu alanlarınızı ziyaretiyle birlikte seyahatleriniz ve deneyimleriniz artacak. Sizi daha az tanıyan yabancılarla olan paylaşımlarınız artabilir. Hukuki konularda güzel sonuçlar elde edebilirsiniz tabii ki acele etmemek şartıyla.
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35
35|97
09 Mart’ta Jüpiter gerilemeye başlıyor. Ev ve aile alanlarınızda bolluğu, bereketi ve şansları arttıran Jüpiter’in gerilemesi aşırı iyimserlikle ve hızlı gelişen olaylarda gözden kaçırdığınız noktaları görmenize neden olabilir. Birkaç ay boyunca bu alandaki işlerinizde yavaşlamalar ve ertelenmeler oluşursa bu etkileri göz ardı etmeyin ve eksik kalan parçaları bulmaya çalışın.
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36|97
11-13 Mart bazı iş ilişkilerinizde ve girişimlerinizde sıkıntı ve sorunlar oluşabilir. Parasal veya ailevi yönden desteklenseniz bile bugünlere denk gelen seyahatlerinizde ve görüşmelerinizde sıkıntılar oluşabilir. 17 Mart’tan sonra enerjinizi iş hayatınıza, günlük işlerinize harcamaya başlayabilirsiniz. Bu alanda mücadeleci koşullar daha sıkı çalışmanıza neden olabilir. Bir yandan da sıkı çalışmaktan, kontrollü gitmekten kaynaklı olarak sağlığınıza gereken özeni göstermeyi unutmayın.
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37|97
20 Mart ve sonrasında sizi keyfilendirecek, büyük resmi göreceğiniz, hayatı geniş algılayacağınız bir döneme gireceksiniz. Gezmek dolaşmak önem kazanırken, geleceğinizi şekillendireceğiniz adımlarda devrede olabilir. Yalnız bu alanlarda hızlı hareket etmelisiniz zira 23 mart’ta Merkür gerileyecek ve seyahat, eğitim, hukuk, medya, yurtdışı bağlantılı işler, ticaret konularında bazı iletişim sıkıntılarını hayatınıza sokabilir. Bu alanlarda önemli kararlarınızı 15 Nisan’a kadar almamaya çalışın.
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38|97
Öğrenciyseniz, 20 Mart ve sonrasında eğitim hayatınızda güzel karşılıklar ve sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu tarih ve sonrasında yurtdışı eğitimlerinizde, önemli kurslarınızda veya derslerinizde kendinizi ortaya koyacak, birşeyler öğrenmekten mutluluk duyacaksınız. Birkaç gün sonra 23 Mart’ta Merkür gerilemesi, algınızı ve öğrenme şeklinizi içinize döndürebilir. Çevrenizle, öğretmenlerinizle, iletişiminizde sıkıntılara açık olabilirsiniz.
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39|97
31 mart’ta oluşan dolunay, yakın çevrenizde olup biten olaylara ilginizi döndürecek. Hayata geniş açıdan bakarken, küçük ve ufak tefek işleri halletmek durumunda kalacaksınız. Yine akraba veya kardeşlerinizin önemli konuları sizin hayatınızı da etkileyebilir. Yine bu tarih ve sonrasında kendinizi toplum önünde göstereceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Kariyerinizde güzel açılımlar, doğru ilişkiler oluşabilir ve siz istediğiniz sonuçlara kolayca ulaşabilirsiniz. Patronlarınızdan isteyeceğiniz zam, terfi gibi konuları dillendirmenin, konuşmanın ve istemenin tam zamanı sevgili Aslanlar.
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40|97
Başak Burcu:
Mart başında özel ilişkilerinizde bazı sinirli ve tepkisel konuşmalarınız artarken, diğer yandan inatçı yapınızla elinizdeki ilişkinizi didiklemeye meraklı olacaksınız sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Yakın çevrenizden alacağınız iş fırsatlarıyla ortaklı işler, yeni projeler 01-02-04 Mart’ta uygulamaya konulabilir. Yine bu tarihlerde yakın çevrenizde iletişim halinde olduğunuz bir insandan ilişki teklifi alabilirsiniz.
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41|97
06-07 Mart itibarıyla ortak harcamalarınıza yöneleceksiniz. Parasal konuşmalar, anlaşmalar hızlanabilir. Aracı bir kurumsanız, ortak yapılacak işlerinizin parasal görüşmeleri artabilir. Kredi almak, borçlarınızı yapılandırmak için de uygun bir dönem yalnız aceleci ve düşünmeden adımlar atmamalısınız. Bir yandan da para harcamalarınızı 11-13 Mart’ta dikkatli yapmalısınız bütçenizde bir gedik açılabilir. Riskli işlerden kaçının.
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42|97
09 Mart itibarıyla iletişim alanlarınızda gerilemeye başlayacak olan Jüpiter, birkaç ay boyunca karşınıza getirdiği fırsatları size sorgulatabilir veya gözden geçirmenizi sağlayabilir. Satış, reklam, tanıtım, pazarlama, bilgisayar işlerinizde bazı işleriniz yavaşlayabilir. Bu yavaşlama önemli konuları gözden geçirmenizi sağlayacak sevgili Başaklar. Bu dönemi fırsatsız bir dönem olarak görmeyin sadece yapacağınız işlerde artıları, eksileri iyi değerlendirin çok uçmayın.
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43|97
17 Mart’ta oluşan Yeniay özel hayatınızda ve ikili ilişkilerinizde almak istediğiniz kararları harekete geçirebilir. Önemli kararlarınızı bu tarihten sonra almalısınız. Yine 17 Mart itibarıyla aşka, hızlı faaliyetlere ve riskli işlere daha fazla hayatınızda yer açacaksınız. Bu alanlarda planlı ve programlı, aşırı kontrolcü davranabilirsiniz.
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44|97
Önemli ortak parasal işlerinizi 20 Mart’a kadar halletmeye çalışmalısınız. Zira 23 Mart’ta Merkür gerilemeye başlıyor. Bu tarihten 15 Nisan’a kadar önemli bir borcun, kredinin, parasal anlaşmanın altına girmeyin. Anlaşmalar yapmayın, yapmak zorundaysanız şartları 2 kez gözden geçirin. Net olun. Borç almayın veya vermemeye çalışın. 24-29 Mart’a dikkat edin. Buralarda zorlanacaksınız ve sorumluluklar size ağır gelebilir.
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45|97
31 Mart’ta oluşan Dolunayla beraber, parasal konularda, maddi alanlarda önemli duygusal konular gündeme gelebilir. Elinize bir para geçebilir, uzun zamandır beklediğiniz bir paranın gelememesi, geç gelmesi gbi durumlara da hazırlıklı olun. Yine bu tarih itibarıyla öğrenciyseniz eğitim ve öğrenim hayatınızı daha fazla sevecek ve önmeseyeceksiniz. Eğitim hayatınızda eğitmenleriniz ve öğrenci arkadaşlarınızla paylaşımlarınız artabilir. Öğrenmekten ve öğretmekten keyif alacaksınız.
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46|97
31 Mart itibarıyla seyahat, medya, hukuk, yurtdışı bağlantılı işlerinizde güzel ve kalıcı ilişkileriniz devreye girebilir. Gezmekten, dolaşmaktan mutluluk duyabilir, seyahatlerinizden fayda sağlayabilirsiniz. Daha az tanıdığınız insanlarla iş birlikteliklerinizi ortaya çıkarabilirsiniz.
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47|97
Terazi Burcu:
Mart ayında iş kollarınızdaki güzel ilişkiler size para getirisi sağlayabilir sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Attığınız adımların karşılığını maddi olarak görebilirsiniz. 01-02 Mart bu anlamda şansınızın iyi olacağı tarihlerden.
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48|97
02 Mart’ta oluşan Dolunay, stresinizi arttırabilir. Bir olayın iç yüzüyle veya kadersel bir takım olaylarla karşılaşabilirsiniz. Aslında Mart başında o kadar güzel gelişmeleriniz olacak ki, karşınıza gelecek olan bu geri plandan işleyen olayları çok fazla kendinize dert etmemelisiniz. Belki de sizi sıkan fedakarlık ve iyiliklerinizin size dönüş şekli olabilir. Bu dolunayda sağlığınıza da dikkat edin.
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49|97
06 Mart itibarıyla eşiniz veya sevgilinizle olan iletişiminizi arttıracaksınız. Bir gün sonra Venüs’ün de ilişkiler alanınızı ziyaretiyle birlikte ilişkilerinizde uyum ve ahenk arayışınız artabilir. Şüphe, düşüncesizlik ve inatçılıktan uzak durursanız güzel gelişmeler yaşanabilir. Sevdiğinizle hayatı konuşmak ve paylaşmak isteyebilirsiniz. Yine ortaklın işleriniz varsa bu dönemde önemli anlaşmalar altına girebilir, taşınma konularını konuşabilirsiniz.
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50|97
07 Mart itibarıyla Jüpiter para alanlarınızda gerilemeye başlıyor. Hızlı ve güzel gelişmeleri karşınıza getiren Jüpiter’in gerilemesi ticari ve parasal işlerinizde bazı ufak tefek sorunları karşınıza getirebilir. Jüpiter gerilerken gözden kaçırdığınız olasılıkları ve olayları farkedebilir, düzelince farkettiklerinizi değiştirmek için harekete geçebilirsiniz.
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51|97
11-13 mart özel hayatınızda bazı sorumluluklarınızı kaldıramayabilir veya sevdiğiniz insanın kaldıramadığını görebilirsiniz. Bu da ilişkilerinizde sıkıntı ve sorunlara neden olabilir. Diğer yandan iş alanlarınızda şansınız kudurabilir. Hizmetlerinizin karşılığını istediğiniz gibi alacak, işlerinizden maddi kazançlar elde edeceksiniz.
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52|97
17 Mart itibarıyla enerjinizi ailevi konulara harcamaya başlayacaksınız. Aile hayatınızda kontrolcü yapınızla, her işinizi halletmek üzere kolları sıvayabilirsiniz yalnız bazı aile üyelerini bu dönemde zorlamanız da mümkün. İş hayatınızda uygulamak istediğiniz kararlarınızı 17 Mart’ta oluşan Yeniay zamanı yapabilirsiniz.
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53|97
Sağlığınızı da ilgilendiren kararlarınız devreye girebilir. 20 Mart sevdiğinizle aranızı düzeltmek, ilişkilerinizdeki sorunları konuşmak için harika. Yalnız birkaç gün sonra 23 Mart’ta Merkür gerilemeye başlıyor. Bu süreçte iletişiminizde sıkıntılara ve yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz. Eski bir konu yeniden gündeme gelebilir.
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54|97
23 Mart ve sonrası 3 hafta boyunca ortaklı işlerinizde önemli adımlardan ve başlangıçlardan kaçının. İmza atmayın, yeni bir projeye başlamayın. Yapmak zorunda kalırsanız şartları ve koşulları birkaç kez gözden geçirin. 24-29 Mart’ta şüpheci, eleştirel tavırlarınız yine özel hayatınızda gerilimlere sebep olabilir.
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55|97
31 Mart’ta oluşan Dolunay hayatınızda önemli kararlar almanızı sağlayacak. Fiziki görünümünüzle ilgili olarak önemli kararlar alabilir veya sağlığınıza daha fazla dikkat etmek durumunda kalabilirsiniz. Özel hayatınızdaki konuşmaları, kendi fiziki hayatınıza indirgemenin tam zamanı. Özel hayatınızdaki sıkıntılar, hayatınızda yeni kararlar almanızı da gerektirebilir. 31 Mart ve sonrasında ortak parasal konularda güzel gelişmeler içine gireceksiniz. Bu döngüde borçlarınızı yeniden yapılandırabilir, sıkıntılarınıza çözümler bulabilirsiniz.
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56|97
Akrep Burcu:
Mart ayı aşk dolu, keyif dolu, anlayış dolu etkilerle başlıyor sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Hayatınızın amacı ve anlamı aşksa bu ay kendinizi bulutların üzerinde uçuyormuş gibi hissedebilirsiniz. 01-02-04 mart bu anlamda şans rüzgarlarının sizin için estiğini göreceksiniz. 02 Mart dolunayında, sosyal çevrenizdeki hareketliliğin hayatınıza yansıdığını göreceksiniz. Etkinlikler ve davetlerde insanlar güzelliğinizin, enerjinizin sırrını sorarlarsa nedeninin, aşk, keyif, güzel işler veya bebek olacağı çok aşikar.
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06 Mart’tan sonra bir yandan da iş hayatınızda yapılacak görüşmeler, adımlar önem kazanıyor. Günlük işlerinizi kolay organize edebilir, toplantılarınız ve görüşmeleriniz için kendinize vakit yaratabilirsiniz. Birgün sonra Venüs’ün bu alanlarınıza girmesiyle beraber çalışmaktan ve birşeyler üretmekten mutluluk duyabilirsiniz. Diğer yandan günlük hayatınızda beslenmenizde aceleci, hızlı tavırlarınız atıştırmalarınızın artmasına neden olabilir.
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07 Mart’tan sonra eleman alımı, yanınızda çalıştırdığınız insanlarla beraber yapacağınız işler önemli olacak. Sağlığınıza özen göstereceksiniz. Spora yazılma, protein ağırlıklı beslenerek yeni bir beslenme programı oluşturmak anlamında şanslı bir dönem.
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11-13 Mart’ta dikkatli olun. Sportif faaliyetlerinizde, yakın çevrenizin sağlığıyla ilgili durumlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Konrolllerinizi yaptırmak için harika bir dönem. 09 Mart’ta Jüpiter geriliyor. Kişisel hayatınız için bu sene size fırsat sunan Jüpiter gerilemesi, hızlı attığınız adımlarınızın ne kadar destekli ve doğru olduğunu yaşayacağınız olaylarla size gösterebilir. Birkaç ay boyunca şanslarınızda bazı azalmalar olurken bu sizi üzmesin, Jüpiter düzeldiğinde doğru yolda olduğunuzu biliyor, görüyor ve deneyimliyor olacaksınız.
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11-13 Mart’a dikkat edin. İş hayatınızda bazı düşüncelerinizin ve girişimlerinizin karşılık göremediğini düşünebilir, bir takım işlerinizde sorunlara açık olabilirsiniz. 17 Mart ve sonrasında iletişime dayalı işlerinizde enerjinizi göstermeye başlayacaksınız. Yakın çevrenizdeki konu ve olaylar uğraşılarınızın merkezine yerleşecek. Akraba, kardeşleriniz, yakın akrabalarınız, dostlarınız, komşularınızla olan bağlantılarınızda onları etkileyebilirsiniz ama zaman zaman kontrolcü yapınızla onlarla sürtüşmelere de açık olacaksınız. Yine bu tarihte oluşan yeniay, aşk, eğlence, çocuk adımlarınızdaki kararlarınızı uygulamak için sizi harekete geçirebilir.
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20 Mart ve sonrasında iş hayatınızda kendinizi ortaya koyacaksınız. Sorunlarınıza çözüm bulmak, doğru şekilde konuşmak, iletişime geçmek için harekete geçin. 23 Mart’ta Merkür sizin iş, hizmet alanlarınızda gerilemeye başlıyor. 15 Nisan’a kadar iş başlangıçlarından, görüşmelerinden, yeni projelerden kaçınmalısınız. Anlaşma yapacaksanız, işe başlayacaksınız şartların netliğinden emin olun, durum ve koşulları 2 kez gözden geçirin.
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23 mart itibarıyla 15 Nisan’a kadar sağlığınıza dikkat etmelisiniz. İş alanlarınızda yaşayacağınız sıkıntılar sağlığınızda da sorunlara neden olabilir. Zorlanabilirsiniz. 31 Mart’ta oluşan Dolunay kadersel etkileri karşınıza getirecek. Bir olayın iç yüzüyle karşılaşabilir, sağlığınızda zorlanmalar altında olabilirsiniz. Tedirginliklerinizi kontrol etmeye çalışmalısınız. Yine bu tarih itibarıyla özel hayatınızda sevdiğinizle olan sevgi paylaşımlarınıza yöneleceksiniz. İş hayatınızda yaşadığınız sıkıntı ve ufak tefek sorunları özel hayatınızdaki sağlamlık ve istikrarla üzerinizden atabilirsiniz.
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Yay Burcu:
Mart başında 01-02-04 Mart’ta huzurunuz, hali vaktiniz yerinde görünüyor sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Kendinizde farkettiğiniz ve üzerine gittiğiniz değişimlerle aile ortamlarınızda kendinizi çok şanslı hissedeceksiniz. Yuva kurmak isteyenler için hazırlıklarını başlattıkları veya tamamladıkları rahat bir süreç olabilir.
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06 Mart’tan sonra aşkı konuşacağınız, yüreğinizde hissedeceğiniz bir dönem başlıyor. 1 gün sonra venüs’ün de bu alanlarınıza girmesiyle beraber aşk hayatınızda cesaretli, güvenli ama biraz düşüncesiz hareket edeceksiniz. Sevdiğiniz insanla fikir paylaşımlarınız artabilir, spor aktivitelerine, tiyatro, sinema etkinliklerine gidebilirsiniz. Parti yapmaktan, çocuklarınızla vakit geçirmekten mutluluk duyabilirsiniz. Bu dönemde beraber olduğunuz insana veya çocuklarınıza karşı sabırsız, aceleci ve benmerkezci davranmamaya çalışın.
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09 Mart itibarıyla birkaç ay boyunca kendinizde ve ruhunuzda değiştirdiğiniz konularda başarılı olmak kolay olmayacak. Değişimlerinizi ve bu değişimlerin karşınıza getirdiği sonuçları sorgulayabilirsiniz. En azından daha önceden ruhen rahatlıkla attığınız adımları sürdürme konusunda istikrarsızlıklar olabilir.
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11-13 Mart’ta eğlence ve aşk hayatınıza, gezmeye, spor hayatınıza yapacağınız harcamalar sizi mutsuz edebilir. 13 Mart’ta riskli işlerden kaçının. Borsa, döviz gibi işlerden para kazancınız varsa bugüne dikkat edin.
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17 Mart’tan sonra enerjinizi maddi konulara harcamaya başlayacaksınız. İş hayatınızdaki koşturmalarınız artabilir, Devlet işleri devrede olabilir. Bir yandan para çabalarınız mücadeleleriniz artarken diğer yandan harcamaya meyilli olabilirsiniz. Yine bu tarihte oluşan yeniay ailevi konularda aldığınız kararları nihai olarak uygulamak adına sizi destekleyecek. Başladığınız işleri tamamına erdirmekte bu yeniayın konularından olabilir.
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20 Mart aşk hayatınızda güzel şanslar yakalayabilirsiniz. Açılmak istediğinzi biri varsa bu tarih tam zamanı. Aynı zamanda birileri size hislerini dile getirebilir. 23 Mart’ta Merkür geriliyor. Aşk evinizde gerileyecek olan merkür, ilişkinizde iletişim sıkıntılarını ortaya çıkarabilir. Kendinizi doğru ifade etmeyebilir, acelecilikle, patavatsızlıkla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Çocuğunuz varsa onunla olan iletişiminize 15 Nisan’ a kadar dikkat edin. Önemli işlere başlamayın.
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24-29 Mart’ta sevdiğinize ve çocuğunuza karşı sinirli, gergin olabilirsiniz. Risk içeren işlerden uzak durmalısınız. Spor yaparken dikkatli olun. 31 Mart’ta oluşan Dolunay, sosyal çevrenizde, arkadaşlık ilişkilerinizde hassaslıklar, gerilimler yaşamanıza neden olacak. Harcamalarınız yüksek olduğundan bazı organizasyonlara, eventlere katılmak istemeyebilir, arkadaşlarınızla gerilimler yaşayabilirsiniz.
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31 Mart itibarıyla iş yapmaktan, hizmet etmekten, üretmekten mutluluk duyacaksınız. Yanınızda çalıştırdığınız insanlarla ilişkileriniz sağlam olabilir veya siz birilerinin yanında çalışıyorsanız yaptığınız işlerle göz doldurabilir, yerinizi sağlamlaştırabilirsiniz. Sağlığınızı da önemseyeceksiniz yalnız kendinize ve vücudunuza söz geçirmek imkansız olabilir.
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Oğlak Burcu:
Mart ayının başında planlanan işleriniz tıkır tıkır işleyebilir sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Yeni tanıştığınız insanlardan girişimleriniz adına büyük şanslar görebilirsiniz. Yaptığınız işlerde 01-02-03 Mart’ta kendinizi çok iyi hissedeceksiniz.
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02 Mart’ta oluşan Dolunay zamanında bir seyahat, iş fırsatı, tatil imkanı ortaya çıkabilir. Bir kurs veya uzun zamandır istediğiniz bir seminer, geleceğe yönelik bir adım ilginizi büyük konulara ve olaylara kaydırmanıza neden olacak. Uzak yerlerde bulunan akrabalarınızdan haberler alabilir ve onlar için seyahat yapabilirsiniz.
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06 Mart ve sonrasında ailevi konular konuşulmaya başlanıyor. Bir gün sonra bu alanlarınıza Venüs’ün girmesiyle beraber aile hayatınızda sevdiklerinizle paylaşımlarınızı ve konuşmalarınızı hızlandıracaksınız. Geçtiğiniz ay yaşadıklarınızı telafi etmenin zamanı gelmiş bulunuyor. Emlak alım satım konularınız varsa üzerine eğilebilir, aile büyüklerinizle önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Evinizde önemli bir değişim, yenilenme yapacaksanız, aceleci ve düşünmeden atılacak adımlar aile ilişkilerinizi zorlayabilir. Onlara karşı daha anlayışla yaklaşmalısınız.
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09 Mart ve sonrasında sosyal çevrenizde büyük değişimler ve şanslar sağlayan Jüpiter gerilemeye başlıyor. Şimdi bu değişimleri gözden geçirmenin ve sşndirmenin zamanı sevgili Oğlaklar. Hızlı giden işlerinizde birkaç ay boyunca daha yavaş ilerleyebilirsiniz, ilişkilerinizde bazı zorlanmalar oluşabilir ama belki de böylesi sizin açınızdan daha hayırlıdır, bu dönem onu göreceksiniz. 11-13
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Mart’ta aile hayatınızda bazı düşünceleriniz desteklenmeyebilir, bunun sonucunda ilişkilerinizde istediğiniz keyfi yakalamanız biraz zor görünüyor. Aile ilişkilerinize bu dönem dikkat edin. 11-13 Mart iş kollarınızda kısa vadeli planlarınızı, toplantılarınızı devreye sokabilirsiniz. Hayat sizin arkanızda olacak.
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17 Mart sonrasında enerjinizi doğru kullanacağınız bir döneme gireceksiniz. Kontrolcü ve gücü seven yapınızla hareket geçmek, istediklerinizi gerçekleştirmek için büyük bir sabırsızlık duyabilirsiniz. Enerjinizi kontrollü bir şekilde kullanacaksınız. 17 Mart yeniayı, satış, reklam, pazarlama, yayıncılık, ulaşım, teknoloji ve bilgisayar alanlarınızda yapacağınız yeni başlangıçları kullanacağınız bir yeniay. Önemli girişimlerinizi bu tarihten sonra atabilirsiniz.
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20 Mart’tan sonra ihmal ettiğiniz aile yaşantınızın üzerine eğilebilir, ailenizde ve yuvanızda size ihtiyacı olan aile bireylerinizle daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Aranızdaki lişkiyi kuvvetlendirmek, bir meseleyi halletmek için bu tarih size göz kırpıyor.
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23 Mart itibarıyla Merkür ev, aile ve yuva alanlarınızda gerileyecek. Bu alanlarda daha önceden karşınız gelmiş bazı sorunlar yeniden alevlenebilir. Ailenizde iletişiminize dikkat etmelisiniz. Yine bu 3 haftalık süreçte emlak, alım, satım işlerinden uzak durmalısınız. Yapmak zorunda kalırsanız şartları 2 kez gözden geçirin ve merkür düzeldiğinde olayların değişeceğini aklınızın bir köşesinde tutun. 24-29 Mart’ta aşırı kontrolcülüğünüzle ailenizdeki insanları bunaltmamaya çalışın.
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31 Mart kariyerinizde önemli sonuçlara ulaşmanızı sağlayacak. Bir projenizde nihai bir sonuca ulaşabilir veya iş hayatınızda bazı hassas oluşumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte aileniz ve kariyeriniz arasındaki dengeye özen gösterin.
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Kova Burcu:
Mart ayında kazançlarınız ve harcamalarınız arasında gidip gelebilir, sosyal çevrenizdeki aktiviteler için fazlasıyla para harcayabilirsiniz sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Bu paraları harcamaktan korkmayın 01-02- 04 Mart’ta misli misli karşılığı gelecek, iş fırsatlarınız parasal konularda yüzünüzü güldürecek.
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02 Mart’ta oluşan Dolunay ortak para alanlarınızda gerçekleşiyor. Eşinizin veya partnerinizin hayatındaki maddi değişimler sizin hayatınızı da etkileyebilir. Bir miras, borç, ödeme, sigorta veya vergi işleriyle uğraşabilir veya kredi ödemeniz varsa onunla ilgili konuların öne çıktığını görebilirsiniz.
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06 Mart sonrasında yakın çevrenizle olan iletişiminiz artıyor. Akraba, kardeş, komşularınızla konuşmalarınız öne çıkabilir. Onların hayatıyla daha yakından ilgilenebilirsiniz. Bir yandan da öğrenciyseniz eğitim ve öğrenim hayatınızda kendinizi göstereceksiniz. Derslerinize olan ilginiz artabilir. Sorunlarınız varsa bu sorunları çözmek için harekete geçebilirsiniz. Öğretmenlerinizle irtibata geçmek için uygun bir dönem.
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09 Mart itibarıyla kariyer evinizde size şanslar sunan Jüpiter gerilemeye başlıyor. Temmuz ayına kadar bu alanlarınızda bazı yavaşlamalar, sorunlar oluşursa, hızlanmanız gereken yerlerde hayat sizi durduruyorsa, işlerinizi iyi gözlemlemeli, değişmesi gereken konuları farketmeli, jüpiter yeniden düzeldiğinde tüm bu gördüklerinizi uygulamalısınız.
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11-13 Mart yakın çevrenizle beraber girişeceğiniz işlerinizde bazı aksilikler ve sorunlar oluşabilir. Bir yandan da bazı işlerinizde oluşacak bu sorunu çok dert etmeyin aynı günlerde başka işlerin karşınıza geldiğini görebilirsiniz. 17 Mart’ta oluşacak yeniayda maddi konularda, yatırım alanlarınızdaki kararlarınız önem kazanacak. Ticaretle uğraşıyorsanız, parasal bir konuda önemli bir adım atılacaksa bu yeniay tam zamanı. Yalnız işlerinizi hızlandırın zira merkür 23 Mart’ta gerilemeye başlıyor.
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17 Mart itibarıyla kadersel alanınıza giren Mars kısa vadeli işleriniz, planlarınız adına sizi zorlayabilir. Bazı akraba veya aile üyeleriyle olan bağlantınızda sıkıntılar oluşabilir. Akraba veya kardeşlerinizin kariyer hayatındaki mücadelelere tanık olabilirsiniz. Anlık çıkışlarınızla yakın çevrenizdeki insanlara bu tarih ve sonrasında çektirebilirsiniz sevgili Kovalar.
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23 Mart’ta Merkür geriliyor. İletişime dayalı işlerinizde yanlış anlaşılmalara açıksınız. İnsanlara kendinizi anlatmak kolay olmayabilir. Bir eşyanız, elektronik bir aletiniz bu dönemde bozulabilir. Evrak kayıpları, randevuların karışması sizi zorlayabilir. 15 Nisan’a kadar yeni bir işe başlamayın, önemli görüşmeleriniz olursa karar varmeyin. 24-29 Mart’ta kolay sinirlenmelere ve tepki vermelere açık olacaksınız. Bu tarihlerde kaza ihtimaline karşı hazırlıklı olun.
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31 mart’ta oluşan Dolunay, seyahat, iş görüşmeleri, yurtdışı bağlantılı konularla ilgili önemli sonuçları karşınıza getirebilir. Sizinle uğraşanlar varsa bir davanın sonuçlarını bu Dolunayda alabilirsiniz. Yine bu dolunay, yüksek eğitim, akademik konularda bazı dalgalanmaları, hassaslıkları karşınıza getirebilir. Öğretmen veya öğrenci arkadaşlarınızla sorunlara açık olabilirsiniz.
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31 Mart sonrasında aile hayatınıza sevginizi akıtacaksınız. Evinizde bulunmak, misafir ağırlamak, düzenlemeler yapmak, yeni eşyalar almak, tadilat, tamirat gibi işler için güzel zamanlar olabilir ama bence Merkür’ün gerilemesi devrede olduğu için biraz daha bekleyin.
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Balık Burcu:
Mart başında karşınıza güzel bir iş, yurtdışı gezisi veya işi gelebilir sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Eğitim hayatınızda da sizi geliştirecek bir kurs veya seminere katılabilir, genişleyen hayat felsefenizle hayata büyük bir umut ve keyifle bakabilirsiniz. 01-02-04 Mart bu anlamda şanslı tarihleriniz.
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02 Mart’ta özel hayatınıza ilginizi çeviriyorsunuz. Birkaç gün boyunca ikili ilişkilerinizde, özel hayatınızda önemli kararlar oluşabilir. Sevdiğiniz insanın hayatına göre davranabilir veya yeni bir ilişkinin temellerini atabilirsiniz. Ortaklaşa işlerinizde de önemli sonuçlar karşınıza gelebilir.
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06 Mart itibarıyla maddi konularda önemli işler peşine düşeceksiniz. Para kazanma becerilerinizde aktif, özgür, cesur adımlar size kazandıracakç 1 gün sonra Venüs’ün bu alanlarınızı ziyaretiyle birlikte maddi kazançlarınız artabilir.
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09 Mart’ta Jüpiter geriliyor. Seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak olan işler, medya, ticaret, hukuk alanlarınızda bu tarihten sonra biraz yavaşlamalar oluşabilir. Bazı hızlı başlayan işlerinizde aksilikler ve sorunlarla karşılaşırsanız hatalarınızı görmeli, farketmeli, Temmuz ayında Jüpiter düzeldikten sonra bu konuları yeniden yapılandırmalısınız.
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11-13 Mart bazı sosyal işlerinizde, grup çalışmalarınızda parasal olarak sıkıntı ve sorunlar yaşayabilirsiniz. Bazı işlerinizde sonlanmalar yaşarken diğer yandan bazı yeni işler biten işlerinizin yerini alabilir. 17 Mart itibarıyla enerjinizi sosyal çevrenize yönelteceksiniz. Arkadaşlarınızla yapılacak işlerinizde, organizasyonlarda çevrenizi siz yönetebilirsiniz yalnız bazen aşırı kontrolcülük arkadaşlarınızla sürtüşmeleri de karşınıza getirebilir.
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17 Mart yeniayı, sizin yeniayınız. Hayatınızdaki her tür başlangıç için desteklenecek, önemli kararlarınızı devreye sokacaksınız yalnız biraz acele etmelisiniz çünkü Merkür 23 Mart’ta gerilemeye başlıyor.
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Maddi konular, bu alanda yapacaklarınız, yatırımlarınız, harcamalarınız önem kazanırken 23 Mart’ta Merkür para evinizde gerileyecek. 15 Nisan’a kadar önemli parasal işlerinizde sıkıntı ve aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Büyük para harcamalarından kaçının, borç almayın veya vermeyin. Yapmak durumunda kalırsanız da olayların ve şartların üzerinden birkaç kez geçmeli, işinizi sağlama almalısınız. Ticari işlerinizde daha önceden iş yaptığınız insanlarla yola koyulabilirsiniz.
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24-29 Mart maddi konularda sinirli ve agresif yapınızla bazı işlerinizde sorunlar yaşayacağınız günler. 31 Mart Dolunayı ortak parasal alanlarınızda dengeyi sağlamanız gerektiğini gösteriyor. Bir borç veya ödeme ortaya çıkabilir. Bir miras elinize geçebilir. Partnerinizin para durumuyla ilgileneceksiniz.
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31 Mart itibarıyla sevginizi ve ilginizi yakın çevrenizdeki insanlara yönlendireceksiniz. Kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın dostlarınızla olan paylaşımlarınız hızlanabilir. Yine eğitim ve öğrenim alanlarınızda güzel gelişmeler yaşanabilir. Bu 3 haftalık süreçte öğrenmekten ve derslerinize ilgi göstermekten mutluluk duyacak, sınavlarınızda istediğiniz sonuçları alacaksınız.
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