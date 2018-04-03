Nisan ayında burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla Nisan ayı astroloji haritanız...
1
1|74
KOÇ BURCU
Nisan ayı girişimleriniz, önemli adımlarınız konusunda sizi destekleyecek sevgili Koçlar. Uğraşılarınız ve mücadeleleriniz bitmiş değil. Kendinizi zorlayarak bile olsa doğru düşünerek atılacak adımlar sizi olası zorluklardan koruyabilir.
HABERİN DEVAMI
2
2|74
02 Nisan'da iş ve kariyer alanlarınızda, toplum önü işlerinizde bazı sıkıntı ve sorunlara açık olabilirsiniz. Kendinizi kısıtlanmış, engellenmiş gibi hissetmeniz mümkün. Öfkenizi içinize atmamamanız, enerjinizi doğru yönlendirmeniz gerekecek.
3
3|74
Sinirli ve hırslı yapınızla dengeyi sağlamak 04-05 Nisan tarihlerinde kolay olmayacak, bazı işlerinizde anlaşmalar bozulabilir veya siz olaylara negatif bakabilirsiniz. 11-12-14 Nisan'da işinizde ve parasal adımlarınızda yaratıcı yönlerinizi kullanacaksınız. Başka insanlara yardım etmek önem kazanabilir.
4
4|74
15 Nisan'da Merkür'ün düzelmesiyle beraber ifadenizde rahatlamaya başlayacaksınız. Gözden geçirdiğiniz konularda artık adımlarınızı hızlandırabilirsiniz. Sağlığınızda da gözle görülür değişimler, iyileşmeler oluşabilir.
HABERİN DEVAMI
5
5|74
16 Nisan'da oluşan Yeniayla beraber planlarınızı, girişimlerinizi uygulamaya başlayabilirsiniz. Bu yeniay sizin için önemli sevgili Koçlar. Önünüzdeki dönemin konularını bu yeniayla beraber başlatıyorsunuz, doğru başlangıçlar işlerinizin kolay ve hızlı ilerlemesini sağlar. Bu yüzden önemli girişimlerinizi bu yeniaya denk getirin.
6
6|74
18 Nisanda kariyer evinizin yöneticisi Satürn gerilemeye başlayacak. Şimdiye kadar hızlanmış konu ve olaylar bu tarih ve sonrasında yavaşlayabilir. Bazı engeller ve gecikmelerle karşılaşırsanız moralinizi bozmayın, hayatın size anlatmaya çalıştıklarını görün, düzeltmeler yapın ve tekrar satürn düzeldiğinde bu uygulamaları hayata geçirin.
7
7|74
20 Nisan'dan sonra kendinizi parasal işlerinizde ortaya koymaya başlayacaksınız. Para kaznımlarınızın üzerine düşebilir, hayatınızdan alacağınız keyfi arttırmanın yollarını bulabilirsiniz. 24 Nisan'dan sonraysa yakın çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerinizi güçlendireceksiniz. Akraba veya kardeşlerinizle iletişiminizi arttırabilir, etrafınızda olup biten olaylardan keyif alabilirsiniz. Yine eğitim hayatınızın üzerinize eğilebilir, bu alandaki ilişkilerinizi kuvvetlendirebilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
8
8|74
25-26 Nisan’da toplum önü işlerinizde, konuşmalarınızda hırsınızı kontrol edin, sadece kendi hayrınızı değil, başkalarnın faydasını düşünerek hareket edin, bazı görüşmeleriniz ve konuşmalarınızda bir noktaya saplanıp kalabilirsiniz. 30 Nisan’da oluşan Dolunay, ortak parasal konularda önemli olayları karşınıza getirebilir. Bir borç, ödeme ortaya çıkabilir veya partnerinizin hayatındaki önemli parasal değişimler sizin hayatınızı da etkileyebilir.
9
9|74
BOĞA BURCU
Nisan ayında bazı işlerinizde, seyahat, eğitime dayalı konularda adım atmakta zorlanabilir, bir takım işlerinizde engeller ve sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Sanki sizi engelleyen bir güç varmış gibi hissedecek, bastırılmış enerjinizi kontrol etmekte zorlanacaksınız. Özellikle uzak yolculuklarda ve seyahatte dikkatli olmanız gerekebilir. 02-04-05 Nisan bu anlamda dikkat çekiyor. Önemli işlerinizi bugünlere denk getirmemeye çalışın.
10
10|74
15 Nisan’da Merkür'ün düzelmesiyle beraber hem özel hayatınızda, hem de para alanlarınızda yaşadığınız sıkıntılar geride kalmaya başlayacak. Artık yaşadıklarınız sonucunda neyi, nerde hatalı yaptığınızı, problemlerin neden kaynaklandığını biliyorsunuz. İşte şimdi onları düzeltmeniz için hayat size bir fırsat daha sunabilir.
HABERİN DEVAMI
11
11|74
16 Nisan'da oluşan Yeniayla beraber kendinizi ve bilinçaltınızı yenilemek, ruhsal çalışmalarda bulunmak, kötü alışkanlıklarınızdan vazgeçmek için uygun bir zaman dilimine giriyorsunuz. Bu Yeniay da hayatınızı etkileyecek önemli adımlardan kaçının algınızı kendinize ve iç dünyanıza yöneltin.
12
12|74
18 Nisan ve sonrası birkaç ay boyunca sorumluluk aldığınız eğitim hayatınızda bazı sorun ve problemler karşınıza gelebilir. Eskisi gibi olaylara sorumlulukla yaklaşamayabilirsiniz.
13
13|74
20 Nisan ve sonrasındaysa kendinize olan güveniniz yerine gelmeye başlıyor. Sağlıksız yaşamayı, bazı sorunlarınızı geride bırakabilirsiniz. Kendinizi göstermek isteyecek, kimliğinizi ön plana çıkartacaksınız.
HABERİN DEVAMI
14
14|74
24 Nisan itibarıyla parasal konular önem kazanıyor. Paranızı ve kazançlarınızı arttırabilir, algınızı bu alana kaydırabilirsiniz. Para getirilerinizde güzel gelişmeler oluşabilir yalnız kısa vadeli ihtiyaçlara, kırtasiye, magazin, kitap ve gezilere yapacağınız harcamalarınızda devrede olacak.
15
15|74
30 Nisan’da oluşan Dolunay özel hayatınızda hassas duygusal kararları devreye sokabilir. Jüpiterden alacağınız desteklerle ilişkinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Sevdiğiniz insanın hayatındaki olaylarla uğraşmak öne çıkabilir. Taşınma, yeni bir anlaşma, sözleşme ortaya çıkabilir.
16
16|74
İKİZLER BURCU
Nisan ayında sosyal çevre ilişkileriniz, eski arkadaşlarınızla yapacağınız plan ve programlar hayatınızı renklendirirken 02 Nisan ve birkaç gün boyunca arkadaşlarınızla aranızda oluşacak bir para mevzusu, ödemesi sinirlerinizi gerebilir sevgili İkizler ve yükselen ikizler.
HABERİN DEVAMI
17
17|74
Bir borcunuz bitebilir veya parasal konularda bazı blokajlarla karşılaşabilirsiniz. 05 Nisan'da bazı aksilik ve sorunlar sinirlerinizi bozsa bile anlayışlı yapınızı korursanız sorunlarınıza 07-11-12 Nisan'da güzel çözümler bulabilirsiniz.
18
18|74
15 Nisan'da Merkür düzeliyor. Merkür düzeldikten sonra iletişiminizin rahatladığını görmeye başlayacaksınız. 16 Nisan'da oluşan Yeniay’la beraber sosyal çevrenizle beraber girişiceğiniz işlerinizin, birden fazla iş uğraşınızın startını verebilirsiniz. Geleceğinizi şekillendireceğiniz bu dönemde yeni adımlarınız 16 Nisan ve sonrası dönemde verilmeli.
19
19|74
18 Nisan'da Satürn geriliyor. Ortak parasal sorumluluklarınız bu dönemde sizi zorlayabilir. Birkaç ay boyunca bu alanlarınızda üstlendiğiniz sorumlulukları gözden geçirmeli, sizi sıkıntıya sokan durumları farketmelisiniz.
HABERİN DEVAMI
20
20|74
20 Nisan'dan sonra geri planda duracak, iletişiminizi biraz azaltacaksınız. Bu dönem girişimleriniz anlamında sizi desteklemeyebilir. Yakın çevre, akraba veya kardeşlerinizle olan bağlantılarınıza dikkat edin. Yine bu süreç sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem. İsteksizliğiniz artabilir. Boğaz, tiroit bezleri, ses tellerinize dikkat edin. Üşütmeye ve nezleye yakalanma olasılığınız yüksek görünüyor.
21
21|74
24 Nisan ve sonrasında aşk hayatınız görünür hale gelmeye başlayacak. Kendinizi ön plana almak isteyecek, fiziki görüntünüze önem vereceksiniz. Geziler, sohbetler, kısa tatiller, molalar moralinizi yerine getirebilir. 25 Nisan'da bazı işlerinize olumsuz ve tek taraflı yaklaşırken, 29 Nisan'da hayatın sizi bir çok konuda koruduğunu ve kolladığını yaşayacağınız olaylarla göreceksiniz.
22
22|74
30 Nisan'da oluşan Dolunay, günlük hayatınızı, iş konularınızı ve sağlıkla ilgili konuları tetikleyecek. Bu alanlarda iniş çıkışlar, duygusal temalar oluşabilir. Günlük işlerinizin üzerine daha fazla eğilebilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
23
23|74
YENGEÇ BURCU
Nisan başında kariyer hayatınızda gözden geçirmeniz gereken konular olabilir sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Yine bu nisan ayında eşinizin ailesiyle olan iletişiminizde bazı sıkıntı ve sorunlara açıksınız.
24
24|74
02 Nisan'da özel hayatınızda bir ilişkinizi bitirme kararı alabilirsiniz ya da bir meselenin sonuna geleceksiniz, enerjinizi doğru kullanmak kolay olmayabilir, engellendiğinizi, üzerinizde bir baskı oluştuğunu görebilirsiniz. Aynı etki ortak iş hayatınızda da bazı sıkıntıları karşınıza getirebilir.
25
25|74
04-05 Nisan'da özel hayatınızda çok dikkatli olun. Baskıya gelemeyecek, karşı tarafında aynı duygular altında olacağını göreceksiniz. İşleri halletmeye çalışırken işler sarpa sarabilir. Bu ay 11-12-17 Nisan tarihlerinde arkadaşlarınızdan ve çevrenizden ilişkiniz adına yardımlar görebilir, tavsiyeler alabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
26
26|74
15 Nisan'da Merkür düzeliyor. İletişiminizde büyük rahatlamalar hissedebilir, kariyerinizdeki konuşma ve görüşmelerinizi hızlandırabilirsiniz. 16 Nisan'da oluşan yeniay kariyerinizde, aile düzeninizde yeni olasılıkları ve oluşumları karşınıza getirebilir. Önemli kararlar verdiyseniz şimdiye kadar uygulamakta zorlandıysanız artık ne yapmanız gerektiğini bileceksiniz.
27
27|74
18 Nisan’da evlilik ve ilişki alanınızda gerilemeye başlayan Satürn’le beraber bu alanlarınızda olayları gözden geçireceğiniz bir döneme gireceksiniz. 24 Nisan’da aile hayatınızda, arkadaşlıklarınızda kendinizi geri plana çekebilirsiniz. Yalnız kalmak, kendinize zaman ayırmak isteyecek, durumlar üzerine kafa yoracaksınız. Bu dönemde bazı aile büyükleriyle ilişkilerinizde mesafeler oluşabilir.
28
28|74
26 Nisan'da özel hayatınızda enerjinizi iyi kontrol edin. Sadece kendi hayrınızı değil, karşı tarafında hayrına olacak eylemler ve söylemler içine gireceksiniz. 30 Nisan’da oluşan Dolunay, aşk hayatınızda hassas, duygusal konuları olşuturacak. Bir bebek haberi alabilir, verebilir, aşık olabilir, sevdiğiniz insanla aşk tazeleyebilirsiniz, durum ve koşullara göre ilişkinizde de sonlanmalar oluşabilir.
HABERİN DEVAMI
29
29|74
ASLAN BURCU
Nisan başında daha önceden konuşulmuş yarım kalmış bir iş veya seyahat devrede olabilir sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. 02 Nisan'da iş hayatınızda bir konu sonlanabilir, bir işiniz durabilir veya engellenebilir. Günlük hayatınızın akışında da sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Enerjinizin engellendiğini ve adım atamadığınızı düşünebilirsiniz. Sizi durduran olaylar karşısında enerjinizi daha kontrollü kullanmaya çalışmalısınız.
30
30|74
02 Nisan'da sağlığınızda bir takım sıkıntı ve sorunlara açık olacaksınız. Kemik, romatizma, kırık, çıkıklara, artrit gibi hastalıklara, cilt, deri, diş problemlerine karşı dikkatli olun. Sağlık sıkıntılarından kaynaklı olarak 04-05 nisan tarihlerinde işlerinizde aksamalar oluşma ihtimaline karşı dikkat edin.
31
31|74
14 Nisan'da kendi davranışlarınız ve aile içinizdeki düzenin, bilgeliğin gücünü günlük hayatınıza etkili bir şekilde yanıtacaksınız. 15 Nisan'da Merkür düzeliyor. İletişim zorlanmalarınızın geride kaldığını görecek, geleceğinizle ilgili konuşma ve görüşmelerinizi hızlandıracaksınız.
HABERİN DEVAMI
32
32|74
16 Nisan'da oluşan yeniay, seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak olan işler, yurtdışı bağlantılı konularda önemli adımları destekleyen bir yeniay olacak. Merkür de düzelmiş bulunuyor artık geleceğinize etki edecek önemli kararlar almaktan çekinmeyebilirsiniz.
33
33|74
18 Nisan’da Satürn gerilemesi başlayacak. İş ve hizmet alanlarınızda üstlendiğiniz karşınıza gelen sorumluluklarda neler yaptığınızı, hangi alanlarda zorlandığınızı bu süreçte gözlemleyebilir, satürn düzeldikten sonra daha etkili ve sağlıklı bir şekilde yolunuzda ilerleyebilirsiniz. 20 Nisan’da kariyerinize ve iş hayatınıza önem vereceksiniz. Kendinizi göstermek isteyebilir, toplum önü işleriniz ve kariyerinizde ilerlemeler yaşayabilirsiniz.
34
34|74
24 Nisan'dan sonra sosyal çevrenizde aranılan ve beğenilen bir insan olacaksınız. Başarı güçlü bir etkendir sözünü boşuna dememişler, işlerinizdeki başarılı adımlar çevrenize ve ilişkilerinize değer katabilir. Bir yandan da yoğun çalışmalarınızla yaptığınız işlerde derine inmek isteyebilir, iş hayatınızda bazı mücadelelerinizin sizi derinden dönüştürdüğünü görebilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
35
35|74
30 Nisan'da oluşan Dolunay, aile ve ev hayatınıza önem vermeniz gerektiğini gösteriyor. Kariyerinize odaklandığınız bu dönemde ailenize gereken vakti ayırmalı, onların hayatındaki duygusal streslere yardımcı olmalısınız.
36
36|74
BAŞAK BURCU
Nisan Başında ortak parasal işlerinizde gözden kaçırdığınız, daha önce tamamlamanız gereken alanlara kanalize olacaksınız sevgili Başak ve yükselen Başaklar. 02 Nisan'da aşk, çocuk ve eğlence hayatınızda enerjinizde blokajlar oluşabilir. Spor yapıyorsanız, eğlenceli ortamlardaysanız bazı sıkıntı ve sorunlara açık olabilirsiniz. Hayatınızdaki insanın sağlığında da bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Gergin yapınızı özel yaşantınıza 04-05 nisan’da yansıtmamaya özen gösterin.
37
37|74
Eğitim hayatınızda, gelecek planlarınızda 07-11 Nisan’da uzun soluklu kararlar ve planlar içine girebilirsiniz. 12-14 Nisan özel hayatınızdaki insan ve onun kardeşleriyle olan bağlantılar kuvvetli olabilir. Bir seyahat planını devreye koyabilir, gelecek planlarınızı oluşturabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
38
38|74
15 Nisan'da Merkür'ün düzelmesi ortak parasal konularda, kişisel hayatınızda ve kariyerinizde daha rahat bir nefes almanızı sağlayacak. 16 Nisan'da oluşan Yeniay, ortak parasal işlerinizde, kredi, vergi, faiz ve parasal konularda önemli başlangıç ve kararlarınızı oluştracağınız bir yeniay. Kredi alacaksınız bu yeniay ve sonrasında harekete geçmelisiniz.
39
39|74
18 Nisan'da beklenmedik bir para veya ödeme oluşabilir. Düzenli yatırdığınız bir parayı aksatmış veya unutmuş olabilirsiniz. Yine beklenmedik bir yerden elinize bir miras geçebilir. 20 Nisan'dan sonra seyahatleriniz, işleriniz, geleceğinizi ilgilendiren önemli olaylar etrafınızda cereyan edebilir. 20 Nisan'dan sonra eğitim hayatınıza daha fazla asılacaksınız. Bu alanlarda öne çıkacak, yapacaklarınızla eğitimenlerinizi etkileyeceksiniz.
40
40|74
24 Nisan’da kariyerinize ve iş hayatınızdaki ilişkileriniz ağırlık kazanabilir. Patronlarınız veya üstlerinizle kuracağınız güzel ilişkiler sayesinde istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. İstediğiniz bir zam veya terfi varsa şimdi dile getirmenin tam zamanı. 26 Nisan’da aşk hayatınızda ve sportif faaliyetlerinizde, kreatif ve sanatsal alanlarda enerjinizi iyi kullanın. Kuvvetli enerjinizle başkalarının hayrını düşünmeli, tehlikeli durumlardan uzak durmalısınız.
HABERİN DEVAMI
41
41|74
30 Nisan'da oluşan Dolunay, yakın çevrenize algınızı çevirebilir. Başka ve büyük konularla ilgilenmek istediğiniz bu dönemde kısa vadeli, yakın çevrenizde yaşanan olaylara daha fazla önem vereceksiniz. Dengeyi sağlayın.
42
42|74
TERAZİ BURCU
Nisan başında aile ve ev hayatınızda enerjinizde sıkıntı ve blokajlara açık olmalısınız sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Eşinizle, kendi ailenizin ilişkilerine bu tarihlerde dikkat edin. Yine eşin kariyeri ve işiyle ilgili konularda bir sonlanma ve sıkıntı devrede olabilir. Sinirli yapınızı ve tepkilerinizi 04-05-11 Nisan'da kontrol etmelisiniz. Yine partnerinizin hayatında bu dönmede zorlayıcı etkiler devrede olabilir.
43
43|74
12-14 Nisan parasal destekleriniz yapılması gereken işlerinizde size yol gösterebilir ve sıkıntılarınızdan sizi kurtarabilir. 15 Nisan'da Merkür’ün düzelmesiyle birlikte sevdiğiniz insanla, partnerinizle iletişiminizde daha bir rahatlayabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
44
44|74
16 Nisan'da oluşan yeniay ikili ilişkilerinizde, ortak işlerinizde önemli kararları ve başlangıçları karşınıza getirebilir. Ani ve beklenmedik oluşumlarla 18 Nisan'da ciddi kararlar alabilirsiniz. 18 Nisan'dan sonra aile hayatınızda üstlendiğiniz sorumluluklarınızda hafiflemeler görülebilir. Şimdiye kadar rahat idare ettiğiniz konularda bazı sorunlar ortaya çıkabilir.
45
45|74
20 Nisan’dan sonra ortak parasal işlerinizin üzerine eğileceksiniz. Nakafa, vergi, borç işlerinizde kendinizi ortaya koyacaksınız. Hayatı değişik ve farklı algılayabilir, bir insandan tavisyeler almaya yatkın olabilirsiniz.
46
46|74
24 Nisan'dan sonra sizi daha az tanıyan insanlarla ilişkilerinizi arttırabilirsiniz. Onlarla konuşmak, paylaşım içine girmek, yeni birşeyler öğrenmek yaşadıklarınızdan sonra rahatlamanıza neden olabilir. Bu yüzden bu dönemde kısa vadeli planlar yaparak, gezebilir, seyahate çıkabilirsiniz. 30 Nisan'daki Dolunay elinize para geçecek bir Dolunay. Arkadaşlarınızdan ve ailenizden göreceğiniz desteklerle önemli bir para elinize geçebilir ve siz de bu parayı değerlendirebilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
47
47|74
AKREP BURCU
Nisan ayı, işlerinize ve günlük hayatınızın ritmine odaklandığınız, bir yandan da özel hayatınızda keyfi yakalayacağınız bir ay olacak sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. 02 Nisan’da yakın çevrenizin hayatında bazı olaylar, sağlık konularında bazı zorlanmalar oluşabilir. Önemli bir işinizde blokajlar ve engellerle karşılaşabilirsiniz. Araba kullanırken, hızlı iletişim trafiğinizde lütfen dikkatli olun.
48
48|74
04-05 Nisan'da iş hayatınızda sinirli, gergin ve agresif olabilirsiniz. Bu nedenle bazı işlerinizde sonlanmalara açıksınız. Ya da bazı işleriniz bittiği veya engellediği için sinirli olacaksınız. Özel yaşantınızda her şey yolunda olacak. 07-11 Nisan'da sevdiğinizle iletişiminizi sağlam tutacaksınız. Yakın çevrenizden bir insan kalbiniz boşsa size beğenisini dile getirebilir.
49
49|74
Vereceğiniz akıl ve tavsiyelerle, bilgi dolu yaklaşımlarla 14 Nisan civarında etrafınızdaki herkes sizin deneyimlerinizden faydalanmak isteyebilir. 16 Nisan'da oluşan Yeniay iş hayatınızı hareketlendirecek. 1 gün önce Merkür'ün düzelmiş olması kozlarınızı arttırıyor. Önemli işleriniz için işte şimdi bu yeniay zamanını ve sonraki dönemi kullanın.
HABERİN DEVAMI
50
50|74
18 Nisan'da farklı ve yeni iş teklifleri altında olabilirsiniz. İletişim alanlarınızda üstlendiğiniz sorumlulukları eskisi gibi üzerinize almak kolay olmayabilir. Yakın çevre ilişkilerinizde bozulan konu ve olayları yeni iş fırsatlarıyla dengelemek isteyebilirsiniz.
51
51|74
20 Nisan itibarıyla kendinizi özel ilişkilerinize adayabilirsiniz. Kendinizi başkalarının gözünden görmek isteyecek, onay almadan adım atmayacaksınız. Hayatınızdaki insanın fikir ve düşüncelerine göre hayatınızı şekillendirebilirsiniz.
52
52|74
29 Nisan'da yakın çevrenizdeki insanlar özel ilişkinizi ve işbirliklerinizi onaylarken, 30 Nisan'da oluşan Dolunay hayatınızda önemli duygusal kararları hızlandıracak. Davranışlarınız, görüntünüz, sağlığınız ve hayatınızda önemli adımlar atacaksınız.
HABERİN DEVAMI
53
53|74
YAY BURCU
Nisan ayının başında parasal konularda, maddi alanda bazı zorlanmalarınız olabilir sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Bir kazancınızın sonlanması, para getirinizin bitmesi, para sorumluluklarınız önemli bir iş girişiminizde blokajların oluşmasına neden olabilir. Bu anlamda 02 Nisan’a dikkat edin.
54
54|74
04-05 Nisan'da hayat yine güllük gülistanlık olmayacak. Kolay demoralize olabilir, karşılaşacağınız sonuçlara kolay tepkiler verebilirsiniz. Yine de çalışmalarınızı yarıda bırakmayın 11-12 Nisan'da istediğiniz sonuçlara kolay erişebilirsiniz.
55
55|74
15 Nisan'da Merkür düzeliyor. Kariyer ve özel hayatınızda artık kendinizi daha rahat ifade edecek, bu alanlarda yaşadığınız sıkıntıları geride bırakacaksınız. 16 Nisan ve sonrasında özel hayatınızda almak istediğiniz kararları uygulayabilirsiniz. Çoçuk yapmak istiyorsanız harekete geçebilirsiniz. Veya çocuğunuzun hayatıyla ilgili kararları almak için uygun olacaksınız.
HABERİN DEVAMI
56
56|74
18 Nisan'da farklı ve sıradışı ilişkiler ve flörtler dikkatinizi çekebilir. Yine 18 Nisan itibarıyla parasal konularda üstlendiğiniz sorumluluklarda geri çekilmeler oluşabilir. Birkaç ay boyunca Satürn gerilerken tüm bu konuları gözden geçirecek vakti bulacaksınız.
57
57|74
20 Nisan'dan sonra işlerinize kendinizi vereceksiniz. Aşk hayatınızla ilgili uğraşılardan sonra bir anlamda kendinizi işinize vermek size iyi gelecek. 24 Nisan ve sonrasında ilişkilerinizde meraklı, hareketli yapınızla hareket edeceksiniz. Sevdiğiniz insanla mantıklı bir şekilde konuşmak, paylaşım içine girmek önem kazanacak. Ortaklı işlerinizde de meraklı ve hızlı düşünen yönlerinizi ortaya koyabilirsiniz.
58
58|74
26 Nisan'da aşk hayatınızdaki bazı olumsuzluklar, parasal girişimleriniz sizi zorlarken 30 Nisan’daki Dolunayda bir olayın içyüzüyle karşılaşabilirsiniz. Kadersel etkilerle bu Dolunayda olaylar gözünüzde büyüyebilir. Sakin davranmaya çalışmalısınız.
HABERİN DEVAMI
59
59|74
OĞLAK BURCU
Nisan ayında aşk hayatınız, ailevi konularınız hayatınızın merkezinde olabilir sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. 02 Nisan'da sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Kemikler, romatizma, çarpma, düşme, enerjinizin bloke olmasından kaynaklı sorunlar, aile yaşantınızda alınan kararlar sizi zorlayabilir.
60
60|74
Sinirli ve agresif yapınızla eski defterlerin açılmasını, konuşulmasını onaylamayabilirsiniz. 04-05 Nisan’da bu etkilere dikkat edin. Diğer yandan kreatif veya sanatsal işlerinizde, eğitmenlikle ilgili konularda hayatın sizi desteklediğini ve arkanızda olduğunu 07-11 Nisan’da görebilirsiniz.
61
61|74
15 Nisan'da Merkür’ün düzelmesiyle beraber sizi yoran konu ve olaylar düzelmeye başlıyor. 12-14 Nisan yakın çevrenizle beraber aile hayatınızda huzuru ve anlayışu yakalayabilirsiniz. 16 Nisan'daki Yeniay’da ailenizle ilgili kararlarınızı devreye sokacaksınız. Emlak alım, satım, yer değiştirme, aile bireylerinizin hayatıyla ilgili önemli kararlarınızı bu Yeniay yapabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
62
62|74
18 Nisan'da hayatınızı yeniden yapılandıran ve size ciddi yükler ve sorumluluklar bindiren Satürn sizin burcunuzda geriliyor. Birkaç ay boyunca sorumluluklarınızı taşımak size ağır gelebilir. Sorunlarınızı bu süreçte fark etmeli, hayatınızı yeniden kurarken aynı hatalara düşmemelisiniz.
63
63|74
20 Nisan'dan sonra eğlenceye, keyfe, aşka, çocuklara daha fazla vaktinizi harcayacaksınız. Ailenizde sizi bunaltan alanları geride bırakmak, özelinize vakit ayırmak önemli olacak. 24 Nisan'dan sonra işinizi seveceğiniz, hizmet etmekten mutluluk duyacağınız bir dönem başlıyor. Beraber çalıştığınız insanlarla iletişiminiz hızlanabilir, çok şey paylaşabilirsiniz. 29 Nisan'da güçlü ve arzulu yapınızla enerjinizi iyi kontrol etmeli, atacağınız adımlarla ailenizle ve arkadaşlarınızla sıkıntı ve sorunları yaşamınıza dahil etmemelisiniz.
64
64|74
30 Nisan'da oluşan Dolunay sosyal çevre konularını hızlandıracak. Unutmayın sıkıntı ve sorun yaşadığınızda yanınızda arkadaşlarınız vardı, bu dolunayda onların birşeye ihtiyacı olduğunda arkanızı dönmeyin. Aşk hayatınızdaki insana arkadaşlarınızın ne kadar özel olduğunu anlatmalı ve bu dolunayda dengeyi iyi sağlamalısınız.
HABERİN DEVAMI
65
65|74
KOVA BURCU
Nisan ayı iletişiminiz hızlı akarken, bazı sorunlar karşısında hayatın sizi desteklemediği fikrine kapılabilirsiniz sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Bu anlamda 04-05 Nisan’da dikkatli olun. 02 Nisan'da yakın çevrenizde bulunan bir insanın zor bir olay veya durum içinde kalması muhtemel. O kişinin hayatında hapise düşmek, hastaneye kaldırılmak, veya bir işin sonlanması gibi konular devrede olabilir.
66
66|74
Oluşan olaylar karşısında hemen tepki verebilir veya olumsuz düşünce şekliyle hayata bakabilirsiniz. 12-14 Nisan'da yardımseverliğiniz devrede. Ailenizdeki insanlara her yönden yardım etmek isteyecek, onları mutlu etmek için elinizden geleni yapacaksınız. Toplum önünde insanlara vereceğiniz bilgi ve akıllar, herkes tarafından bu tarihlerde kabul görebilir.
67
67|74
15 Nisan'da Merkür'ün düzelmesiyle beraber artık iletişiminizde rahatlayacaksınız sevgili Kovalar. 16 Nisan'daki Yeniay, girişimleriniz ve başlangıçlarınız adına sizi mutlu edecek. Satış, reklam, tanıtım, pazarlama, bilgisayara dayalı işlerinizde önemli adımlarınızı uygulayabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
68
68|74
16 Nisan'daki Yeniay'da, eğitim ve öğrenim hayatınızda almak istediğiniz bir takım kararlar, yeni dersler, kurslar varsa bu tarihten sonra adım atabilirsiniz. 18 Nisan'da Satürn gerilemeye başlıyor. Spiritüel konularda, psikolojik yönden, başkalarının hayatıyla ilgili konularda üstlendiğiniz sorumluluklarınızda zorlanmalar oluşabilir. 20 Nisan'dan sonra kendinizi ailenize adıyabilirsiniz. Aile büyüklerinizin yaşadıkları, deneyimleri sizi ilgilendirecek. Onlarla vakit geçirmekten mutluluk duyabilirsiniz.
69
69|74
24 Nisan'dan sonra keyfinizi arttıracaksınız. Bilgi alışverişi aşık olduğunuz insanla hızlanabilir. Öğrenmekten mutluluk duyacağınız bu dönemde hayatı keyifle algılamak isteyebilir, çocuğunuz varsa onunla daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Çocuğunuz yoksa çocuklardan ve gençlerden daha güzel enerjiler alacaksınız. 30 Nisan’da oluşacak Dolunay, kariyer ve iş alanlarınızda hassas duygusal oluşumları karşınıza getirebilir. İşinizle ilgili konularda önemli kararlar alabilirsiniz.
70
70|74
BALIK BURCU
Nisan başında sosyal çevrenizde, arkadaşlık ilişkilerinizde ve bu alandaki önemli işlerinizde bazı blokajlar oluşabilir sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Bazı arkadaşlarınızın hayatındaki zorlanmalar işlerinize yansıyabilir. Bu dönemde karşılaştığınız olaylar karşısında öfkenizi kontrol edin. Planlı ve disiplinle, düşünerek atılacak adımlar sizi iyi noktalara taşıyabilir.
HABERİN DEVAMI
71
71|74
04-05 Nisan oluşan olaylar karşısında gerginliklerinizi iyi kontrol etmeli, olayların üzerine çok fazla düşmemeli, hayatın akışına kendinizi kaptırmalısınız. 15 Nisan'da Merkür'ün düzelmesiyle beraber maddi konularda yaşadığınız bazı sıkıntılar geride kalmaya başlayacak. 18 Nisan'da sosyal çevre alanlarınızı teste tabii tutan Satürn geriliyor. Organziasyon işlerinizde üstlendiğiniz sorumluluklarınız bu tarihten sonra sizi zorlayabilir. Daha kontrollü ve disiplinli olmak istemeyebilir, geleceğinizi şekillendirecek işlerinizde sorumsuz davranabilirsiniz.
72
72|74
20 Nisan'dan sonra kendinizi eğitiminize vereceksiniz. Öğrenmekten mutluluk duyabilir, okulunuzda, derslerinizde kendinizi ortaya koymaktan mutluluk duyabilirsiniz. Kısa vadeli eğitimlerden bu dönem faydalanmalısınız sevgili balıklar. Bir yandan da iletişimsel işlerinizde kendinizi göstermeye başlıyorsunuz. Satış, reklam, pazarlama alanlarınızda güzel açılımlar oluşabilir. İşlerin ve yapacaklarınızın üzerine düşmek önem kazanıyor.
73
73|74
24 Nisan'dan sonra ev, aile yuvanızda ilişkileriniz, paylaşımlarınızla artabilir. Sosyalliğinizi aile hayatınıza taşıyacaksınız. Evinizde misafir ağırlamak, arkadaşlarınızı evinize davet etmek, kısa vadeli planlara odaklanmak isteyebilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
74
74|74
26 Nisan'a denk gelen organizasyon, davet işlerinizde enerjinizi çok iyi kontrol edin. Sadece kendinizi ve yapmak istediklerinizi düşünmemeli, toplumun yararını arttıracak oluşumlar içinde yer almalısınız. 30 Nisan’daki Dolunay seyahatlerinizi tetikleyebilir. Yakın çevrenizin basit ve küçük konularıyla uğraşmak isterken büyük olaylar, sizin dışınızda gelişen konulara kendinizi verebilirsiniz.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.