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KOVA BURCU

Nisan ayı iletişiminiz hızlı akarken, bazı sorunlar karşısında hayatın sizi desteklemediği fikrine kapılabilirsiniz sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Bu anlamda 04-05 Nisan’da dikkatli olun. 02 Nisan'da yakın çevrenizde bulunan bir insanın zor bir olay veya durum içinde kalması muhtemel. O kişinin hayatında hapise düşmek, hastaneye kaldırılmak, veya bir işin sonlanması gibi konular devrede olabilir.