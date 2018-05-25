Ekonomik olarak zor durumda bulunan engelli vatandaşlara yönelik 2022 ve 2828 sayılı kanunlar doğrultusunda engelli aylığı, engelli yakını aylığı ve evde bakım yardımı veriliyor.
2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında ekonomik yoksunluk içinde bulunan 18 yaşından büyük engelliler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunan vatandaşlara engelli aylığı bağlanıyor.
Bu çerçevede, 2017'de 618 bin 162 yaşlıya 1 milyar 766 milyon 306 bin 207 lira, 707 bin 748 engelli ve engelli yakınına 3 milyar 514 milyon 412 bin 498 lira yardım yapıldı.
2018'in ilk üç aylık döneminde ise 556 bin 665 yaşlıya 489 milyon 226 bin 90 lira, 620 bin 576 engelli ve engelli yakınına 982 milyon 535 bin 817 lira ödendi.
Öte yandan, yaşlılık aylığı son 16 yılda yaklaşık 21 kat arttı. 2002'de 24 lira olan engelli yardımı 598 lira 72 kuruşa yükseltildi. 2002'de 24 lira olan yaşlılık aylığı ise 2018'de aylık 265 lira 80 kuruşa çıkarılırken, 2018 yılı Haziran ayından itibaren 500 lira olarak ödenecek.
YAŞLILIK YARDIMI
Yaşlılık yardımı, 2022 sayılı kanun doğrultusunda, 65 yaşını dolduran nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 sayılı kanun kapsamında harçlık almayan, sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olan vatandaşlara bağlanıyor.
ENGELLİ YARDIMLARI
Yüzde 40-69 engeli bulunan vatandaşlara yönelik ödemeler, 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, talebine rağmen işe yerleştirilemeyen, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olan vatandaşlara yapılıyor. Bu aylık, 65 yaşın doldurulmasından önce bağlanmışsa ödemeye devam ediliyor.
Yüzde 70 ve üzeri oranda engeli bulunan vatandaşlara yönelik ödemeler, 18 yaşından büyük, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 sayılı kanun kapsamında harçlık almayan, sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olan vatandaşlara yapılıyor.
18 yaş altı engelli yakını yardımı ise fiilen bakımını gerçekleştirdiği, aynı hanede ikamet ettiği, yüzde 40 ve üzeri oranda engelli yakını olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı almayan, hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olan vatandaşlara bağlanıyor.
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