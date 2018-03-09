Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda Deniz Selin Ünlüdağ'ın yıldız kadınlar kılıç kategorisindeki şampiyonluğu ve yıldız kadın kılıç milli takımının üçüncülüğünün ardından 95 yıllık Türk eskrim tarihinde bir ilk de genç kadınlar kılıç kategorisinde yaşandı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen şampiyonada Deniz Selin Ünlüdağ'ın birinciliği ve yıldız kadın kılıç milli takımının üçüncülüğe uzanmasıyla devam eden tarihi başarılar, genç kadınlar kılıç kategorisinde Aylin Çakır'ın bronz madalyasıyla sürdü.
Şampiyonanın ilk etabında asıl yaş grubu olan yıldızlar kategorisinde 16. sırayı elde eden ve kürsüye çıkamayan Aylin, genç kadınlar kılıç kategorisinde 15. sırada çıktı. Son 64 turunu maç oynamadan geçen Aylin, son 32 turunda İtalyan Giulia Arpino'yu 15-12 yenerek, son 16 turuna kalmayı başardı. Bu turda da, elemelerden 2. sırada çıkan Rus Olga Nikitina'yı 15-14 yenen Aylin Çakır, çeyrek finale kaldı.
Aylin Çakır, çeyrek finalde de Alman rakibi Larissa Eifler'i 15-14 yenerek, yarı final oynama hakkını elde etti. Yarı finalde Rus Alina Mikhailova'ya 15-11 yenilen 17 yaşındaki Aylin, 53 sporcunun yarıştığı genç kadınlar kılıç kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli eskrimci, elde ettiği bu başarıyla 95 yıllık Türkiye eskrim tarihinde, genç kadınlar kılıç kategorisinde Türkiye'yi ilk kez kürsüye çıkardı.
Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası, 11 Mart Pazar günü genç kadınlar takım müsabakalarıyla sona erecek.
BAKAN BAK'TAN TEBRİK
Çakır'ı başarısından dolayı kutlayan Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Rusya'nın Soçi şehrinde düzenlenen 2018 Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Aylin Çakır, sergilediği üstün performans neticesinde bronz madalya kazandı. Eskrim branşında son dönemde kazandığımız madalyaların ileriki yıllarda da artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Elde ettiği bronz madalya ile bizleri gururlandıran Aylin Çakır kardeşimi tebrik ediyorum ve kariyerinin devamında kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.