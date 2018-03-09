Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda Deniz Selin Ünlüdağ'ın yıldız kadınlar kılıç kategorisindeki şampiyonluğu ve yıldız kadın kılıç milli takımının üçüncülüğünün ardından 95 yıllık Türk eskrim tarihinde bir ilk de genç kadınlar kılıç kategorisinde yaşandı.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen şampiyonada Deniz Selin Ünlüdağ'ın birinciliği ve yıldız kadın kılıç milli takımının üçüncülüğe uzanmasıyla devam eden tarihi başarılar, genç kadınlar kılıç kategorisinde Aylin Çakır'ın bronz madalyasıyla sürdü.



Şampiyonanın ilk etabında asıl yaş grubu olan yıldızlar kategorisinde 16. sırayı elde eden ve kürsüye çıkamayan Aylin, genç kadınlar kılıç kategorisinde 15. sırada çıktı. Son 64 turunu maç oynamadan geçen Aylin, son 32 turunda İtalyan Giulia Arpino'yu 15-12 yenerek, son 16 turuna kalmayı başardı. Bu turda da, elemelerden 2. sırada çıkan Rus Olga Nikitina'yı 15-14 yenen Aylin Çakır, çeyrek finale kaldı.



Aylin Çakır, çeyrek finalde de Alman rakibi Larissa Eifler'i 15-14 yenerek, yarı final oynama hakkını elde etti. Yarı finalde Rus Alina Mikhailova'ya 15-11 yenilen 17 yaşındaki Aylin, 53 sporcunun yarıştığı genç kadınlar kılıç kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.



Milli eskrimci, elde ettiği bu başarıyla 95 yıllık Türkiye eskrim tarihinde, genç kadınlar kılıç kategorisinde Türkiye'yi ilk kez kürsüye çıkardı.



Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası, 11 Mart Pazar günü genç kadınlar takım müsabakalarıyla sona erecek.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Çakır'ı başarısından dolayı kutlayan Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Rusya'nın Soçi şehrinde düzenlenen 2018 Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Aylin Çakır, sergilediği üstün performans neticesinde bronz madalya kazandı. Eskrim branşında son dönemde kazandığımız madalyaların ileriki yıllarda da artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Elde ettiği bronz madalya ile bizleri gururlandıran Aylin Çakır kardeşimi tebrik ediyorum ve kariyerinin devamında kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.