HT Magazin'in haberine göre, 4’ü remix 16 parçanın yer aldığı albümde ünlü popçu, Ersay Üner, Sezen Aksu, Mert Ekren, Volga Tamöz, Derya Uluğ ve İskender Paydaş gibi isimlerle çalıştı.

‘Manzara’ şarkısında Hande Yener’le düet yapan Coşkun, fotoğraf çekimleri içinse Zeynel Abidin’in objektifine poz verdi.