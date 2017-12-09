HT Magazin’de yer alan habere göre, söz ve müziği Ersay Üner’e ait şarkının fotoğraf çekimleri de renkli görüntülere sahne oldu.

Güzel şarkıcı, hikâyesinde ‘Mona Lisa’, ‘Sinsirella’ ve ‘Sinderella’ gibi karakterlerin can bulduğu şarkının çekimleri için kılıktan kılığa girdi.

Şarkıcı, Mona Lisa tablosundan da ilham aldığını söyledi.



aylin coşkun