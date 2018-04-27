HT Magazin'de yer alan habere göre, Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki şovu günlerce konuşulan, şu sıralar Hande Yener’le düet yaptıkları ‘Manzara’ şarkısıyla adından söz ettiren ünlü popçu, yazın beach konseri verebileceğini belirtip iddiasını ortaya koydu:



“Beach konseri nasıl yapılır sanatçı arkadaşlarıma göstereceğim. Bir görsünler, öyle olmuyor o işler.”

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