HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Aylin Coşkun, ‘Sinsirella’ adlı albümünün ikinci klibini ‘Manzara’ adlı şarkıya çekti.



Klibin yönetmenliğini, şarkıda Coşkun’la düet yapan Hande Yener üstlendi. Yakın arkadaş olan ikiliden Coşkun, Hande Yener’in gözüne çok güvendiğini ve ortaya çok eğlenceli bir iş çıktığını söyledi.



"NE YAPSAK KISKANILIYORUZ"



Müzik dünyasındaki rekabet ortamında çok zor kurulan bir bağ oluşturduklarını söyleyen Yener ise “Biz tırnaklarımızla kazıyarak bugünlere geldik, ne yapsak kıskanılıyoruz” dedi ve ekledi:



“Bizim sektörde herkes kendini düşünüyor, herkes rakibini ezmeye çalışıyor. ‘En iyi ben olayım’ durumu herkeste var ama bizim aramızda yok! 14 yıl sonra Aylin’i buldum. 4 yıldır çok özel bir dostluğumuz var. Aile olduk. Aynı sektörde bunu yakalamak çok zor.”



Coşkun ise “Artık bakışarak anlaşıyoruz. Bu konuda sevgililerimiz bile bize rakip olamaz” diyerek Yener’i destekledi.

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