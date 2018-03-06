HT Magazin'de yer alan habere göre, konserde yer alacak dans gösterileri için Beyonce ve Rihanna gibi dünyaca ünlü yıldızlarla çalışan ünlü koreograf David Hernandez Sachez’i tercih eden ünlü şarkıcı, Almanya, ABD, İspanya ve İtalya’dan dansçılarla, Berlin’de kampa girdi.

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