Şarkıcı Aylin Coşkun, Instagram'da yaptığı yorumla alay konusu oldu! Aylin Coşkun, Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına kendisine sevgi cümleleri kuran bir yorum yazdı.

Aylin Coşkun, sahte hesaptan yapacağı bu yorumu yanlışlıkla kendi hesabından yapınca, sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

Aylin Coşkun, durum fark edilince yorumunu sildi.