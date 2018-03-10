HT Magazin'de yer alan habere göre, Aylin Coşkun, 15 Mart’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde vereceği konserin hazırlıklarını sürdürüyor.



Almanya’da dünyaca ünlü koreograf David Hernandez Sachez ve konserde kendisine eşlik edecek olan 5 farklı ülkeden 18 dansçıyla kampa giren ünlü şarkıcı, önceki akşam Kemerburgaz’da basın mensuplarıyla buluştu.



"Türkiye’nin en büyük şovuna hazırlanıyorum” diyen Coşkun ekledi: “Benden sonra konser verecek arkadaşlar düşünsün. Yapacağımız şovdan sonra altımda kalırlarsa markaları bozulur.”

Konserin gelirini Mehmetçik Vakfı ve Türk Polis Teşkilatı’na bağışlayacağını açıklayan Coşkun, “Bundan gurur duyuyorum. İnşallah örnek olur” dedi.