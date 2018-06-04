Aylin Taş, Yol adlı ilk kişisel resim sergisinden sonra ikinci kişisel resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sunmaya devam ediyor. Kadın figürlerinin ağırlıklı olduğu ikinci sergisinde sanatçı, son dönemdeki duygularının yansıması ile eserler meydana getirmiştir. 1 Haziran'da başlayan sergi Caddebostan Kültür Merkezi 4. katta 6 Haziran 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilecektir.

Aylin Taş, 1983 Gebze doğumludur. 2006 yılında Dokuz Eylül İşletme Bölümü'nden mezun olan sanatçı, 7 yıllık bankacılık mesleğinden sonra başlamış olduğu resim çalışmalarına halen İstanbul'da devam etmektedir. Sanatçı, son 3 yıllık süreçteki duygu ve düşüncelerinin yansıması ile ortaya çıkan akrilik ve yağlı boya çalışmalarını sanatseverler ile buluşturmaktadır.





