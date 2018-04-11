Anayasa Mahkemesi (AYM), polisin arama yetkileri ile ilgili önemli bir karara imza attı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre AYM, mahkeme kararı olmadan girilen evde ele geçirilen uyuşturucu maddeler nedeniyle sanığın mahkûmiyetinin hak ihlali olduğuna hükmetti.

İddiaya göre, İstanbul Fatih’te yaşayan Orhan K., 17 Ocak 2011’de İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’nde görevli iki sivil polisin yanına giderek uyuşturucu satmak istedi. Daha fazla uyuşturucu madde ele geçirmek isteyen ve alıcı gibi davranan polisler, şüphelinin evine gitti. Burada bulunan çok sayıda uyuşturucu madde ve bu maddelerin tartılmasında kullanılan hassas teraziye el konuldu. Orhan K. ise polislerin, bekledikleri rüşveti alamayınca ertesi günü tutanak tuttuklarını ileri sürdü.

Durumun 18 saat sonra bildirildiği savcı, polisler hakkında rüşvet ve irtikap suçlarından dava açtı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde polis memurları rüşvet suçundan mahkum edildi.

Sanık Orhan K. da uyuşturucu ticareti suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Orhan K.’nın başvurduğu Anayasa Mahkemesi ise adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Yeniden yargılama kararı veren AYM; Ceza Muhakemesi Yasası’nın 119. maddesine göre konutta aramanın hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcının yazılı emri ile yapılabileceğinin düzenlendiğine işaret etti. AYM kararında “Hukuka aykırı şekilde gerçekleştirilen arama sonucu elde edilen delillerin belirleyici delil olarak kullanılmasının bir bütün olarak yargılamanın hakkaniyetini zedelediği görülmektedir” denildi.

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