Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 11 Ocak 2018'de, kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarından Şahin Alpay ve gazeteci-yazar Mehmet Altan'ın yaptığı bireysel başvurularda, oy çokluğuyla hak ihlali kararı vermiş, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararı ilgili yerel mahkemelere göndermişti ancak yerel mahkemeler, Altan ve Şahin'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

AA'nın haberine göre, itirazları reddedilen Altan ve Şahin'in avukatları, Anayasa Mahkemesi'ne tekrar bireysel başvuru yaparak, bu kez müvekkillerinin "Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddiasında bulunmuştu.

Şahin Alpay'ın bireysel başvurusunu 16 Mart Cuma günü görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Alpay hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması nedeniyle Anayasa'nın 19. maddesinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile 36. maddesinde güvenceye alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar vermişti.

Yüksek Mahkemenin gerekçesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gerekçede, "Mahkemeye erişim hakkının sağladığı güvencelerle de bağdaşmayacak şekilde Anayasa Mahkemesinin tutukluluğa ilişkin ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir." tespitinde bulunuldu.

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