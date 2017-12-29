Anayasa Mahkemesi (AYM), 2011’de Türkçe’ye çevrilen William S. Burroughs’un Yumuşak Makine (Soft Machine) adlı romanıyla ilgili önemli bir karar verdi. AYM, kitabı basan yayınevi yetkilisi hakkında “müstehcenlik” suçundan açılan davanın 3 yıl süre ile ertelenmesine ilişkin verilen yerel mahkeme kararının, “ifade, sanat ve basın özgürlüğüne aykırı olduğuna” hükmetti. Yüksek Mahkeme, çevirmene 3 bin TL tazminat ödenmesini kararlaştırırken, mahkûmiyetin kaldırılması için kararın Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu ve yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre kararda, şöyle denildi: “Küçüklerin başvuruya konu kitabın içeriğine maruz kalmaları oldukça düşük bir ihtimaldir. Başvuruya konu kitabın ne edebi nitelikte bir eser olup olmadığı ne de çocukların korunmasına ilişkin bir tedbir alınması gerekip gerekmediği değerlendirilmiştir.” İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu’nun söz konusu kitaba yönelik incelemesinde 20 ayrı yerinde detaylı bir biçimde eşcinsel ilişkilere yer verildiği, kitap üzerinde çocukların korunması için bir uyarının yer almadığı değerlendirilmişti

‘HAKLILIĞIMIZ TEYİT EDİLDİ’

Kitabı basan Sel Yayıncılık’ın sahibi İrfan Sancı, “Anayasa Mahkemesi de şimdi haklılığımızı teyit ederek, haklarımızın ihlal edildiğine karar verdi” dedi. Sancı, “Bu tür eserlerin Türkiye’de böylesi davalarla anılıyor olması, ülke algısı açısından son derece kötü bir tablodur” ifadesini kullandı.

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